普通高中三科统编教材将于2019年秋季学期开始投入使用

思想政治、语文、历史教材是落实党的教育方针、体现国家意志、传承民族优秀文化的重要载体，具有极其重要而特殊的育人作用。

近日，教育部召开新闻发布会，介绍高中三科统编教材投入使用及义务教育三科统编教材全覆盖工作情况。思想政治、语文、历史教材是落实党的教育方针、体现国家意志、传承民族优秀文化的重要载体，具有极其重要而特殊的育人作用。

为落实中央关于加强中小学三科教材建设的要求，教育部在义务教育道德与法治、语文、历史统编教材投入使用的基础上，集中力量组织统编了普通高中三科教材，已经国家教材委员会审核通过。普通高中三科统编教材将于2019年9月秋季学期开始，在北京、上海等6个省（市）率先投入使用，其他省份将陆续全面推开。

教材编写坚持以学生为本，遵循青少年认知规律和教育教学规律，贴近学生思想、学习、生活实际，关注学生全面而有个性的发展，着力发展核心素养；坚持继承创新，既注重让经典内容代代相传，也注重体现时代性，反映经济社会发展、科技进步和马克思主义中国化最新成果，还注重培养学生的世界眼光和国际视野；坚持综合协同，注重三科教材之间的横向配合以及与义务教育三科教材的纵向衔接，积极适应普通高中育人模式和评价模式改革。

经推荐、评议，教育部聘请政治立场坚定、学术造诣精深、编写经验丰富的专家担任教材总主编，调集全国知名学科专家、优秀教研员和教师等组建了100多人的编写团队。按照研制大纲—编写样章—编写教材—试教试用—修改完善的流程，认真开展编写工作。先后组织东中西部13个省份的412所学校开展试教试用。同时，征求中央马克思主义理论研究和建设工程咨询委员会、国家教材委高校哲学社会科学（马工程）专委会等专家机构意见，每科组织140名特级教师进行精细审读，反复打磨教材。国家教材委员会大中小学德育一体化、语文、历史、思想政治审议专委会对教材进行了政治审核、专业审核、综合审核、专题审核、新旧对比审核，国家教材委员会召开全体会议对教材进行了审核，全面把好政治关、思想关和科学关。

教材投入使用后，教育部将分批分层组织开展教师全员培训，进行持续跟踪研究，及时根据各方反馈进行修订完善，不断提升教材质量。