高职拟打造58门示范“金课”

广州南洋理工职业学院自今秋学期起，将全面实施“挤‘水课’、育‘金课’工程”，挤掉那些白白浪费学生时间的“水课”，赋予学生更多的选择自主性。

新学期即将开始，高职院校将迎来百万扩招后的第一批学生。记者获悉，广州南洋理工职业学院自今秋学期起，将全面实施“挤‘水课’、育‘金课’工程”，挤掉那些白白浪费学生时间的“水课”，赋予学生更多的选择自主性。根据安排，该校计划在首批工程中建设58门示范“金课”，在实现这一目标后再扩大建设范围，最终建成300门左右的“金课”，让课堂真正“活”起来。

从三个维度挤“水课”

什么是水课？教育部高教司司长吴岩认为：“水课”就是低阶性、陈旧性的课，是教师不用心上的课。具体到高职院校，从南洋理工职业学院推行课程改革的情况看来，就是教学理念“水”、教学内容“水”、教学方法“水”、教师能力“水”、教学评价“水”。

如何挤“水课”？南洋理工学院校长李国年告诉记者，主要从三个维度入手：一是从课程入手。淘汰与专业人才培养目标和规格不相符的课程，如服装与服饰设计专业是省级品牌专业，也是“三二分段”专本连读的率先升本专业，对标专业人才培养目标需要，删除了晦涩难学的《服装人体工程学》，合并了《服装结构设计》和《服装制作工艺》、《服装工业制版》和《服装CAD》课程，更新了《服装生产管理》等课程内容，新增了《服装设计师进阶》等对标职业岗位的课程，体现了高职教育的职业性、递进性的职教特色。

二是从教学内容入手。淘汰每门课程中过时、陈旧的教学内容。如《电子技术》课程对标新知识、新技术、新工艺、新方法要求，删除了互感、谐振、三相负载、磁性材料等四个模块共计12学时的内容。

三是从教师入手。通过建立星级评价制度和实施学分制选课等方式形成自然淘汰机制，让那些对教学工作不上心、不认真的“水”教师自然淘汰。

打造教学相长的“金课”

吴岩将本科教育的“金课”归结为“两性一度”：高阶性、创新性和挑战度。而高职院校的“金课”与本科教育有较大区别，那么，高职院校的“金课”是怎么样的？

李国年认为，“金科”应具备学生爱学、教师乐教、学有所获、教学相长四大特征。

“学校在今后两年到三年时间内，要下大力气建设三大类型‘金课’。” 李国年告诉记者，包括2门思政“金课”（概论、思修）、49门专业“金课”（含10门开展1+N综合改革课程）、7门通识“金课”（中文、数学、体育、军事理论、职业生涯规划）。

目前已组织各二级学院按照“成果导向”教学理念对2018级各专业才培养方案进行完善、修订，组织开展了首批“金课”立项建设工作，并要求所有立项课程根据学生毕业要求所对应的指标点，设计课程目标、课程内容、教学策略、考核方式和成绩评定标准。

与传统课程不同的是，这些“金课”体现职业性和突出能力培养的基本特点，推进由以“教”为中心向以“学”为中心转变，尽可能激发学生学习的主动性和探索性。

推进“金课”有三大保障

为确保改革顺利实施，学校为打造“金课”建立了三大重要保障举措。

在政策保障上，学校出台了《全面深化课程教学改革实施方案》，对此次课程改革进行了系统谋划和部署，在此基础上，还将陆续出台《星级课程建设标准》和《星级教师评价制度》，以保障改革的有效执行。

在组织保障上，在学校学术委员会下设课程建设委员会，该委员会成员由校内教授、省内其他高水平教授、行业企业专家组成。

在评价保障上，明确评价主体，由教师自评、校内外教授评、行业企业专家评等方面组成。