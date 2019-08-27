2030年，初中生近视率降至60％以下

积极引导孩子到户外阳光下进行活动或体育锻炼，使其在家时每天接触户外自然光的时间达60分钟以上。

广东省教育厅等八部门印发《广东省综合防控儿童青少年近视实施方案》通知，针对近年来广东省儿童青少年近视率高居不下、不断攀升等问题，此次方案提出了非常多的举措，分别针对家庭、中小学校（含中职学校）、幼儿园、医疗卫生机构、学生等方面。方案自9月20日起实施，有效期5年。

每天接触户外自然光1小时以上

首先家庭方面，方案提到，家庭要时刻关注孩子视力健康。如积极引导孩子到户外阳光下进行活动或体育锻炼，使其在家时每天接触户外自然光的时间达60分钟以上。已患近视的孩子应进一步增加户外活动时间，延缓近视发展。鼓励支持孩子参加各种形式的体育活动，督促孩子认真完成寒暑假体育作业，使其掌握1—2项体育运动技能。

有意识地控制孩子特别是学龄前儿童使用电子产品，非学习目的的电子产品使用单次不宜超过15分钟，每天累计不宜超过1小时，使用电子产品学习30~40分钟后，应休息远眺放松10分钟，年龄越小，连续使用电子产品的时间应越短。

除此之外，还要监督并随时纠正孩子不良读写姿势，读写连续用眼时间不宜超过40分钟；确保小学生每天睡眠10个小时、初中生9个小时、高中阶段学生8个小时。提供均衡膳食。

学校布置作业不依赖电子产品

中小学校（含中职学校）方面，要减轻学生课业负担。具体而言，小学一二年级不布置书面家庭作业，以中等学习水平学生为标准，小学其他年级书面家庭作业完成时间不得超过60分钟，初中不得超过90分钟，高中阶段也要合理安排作业时间。寄宿制学校学生晚上学习时间，小学不应超过1小时，初中不应超过2小时，高中阶段不应超过2.5小时。

强化户外体育锻炼，确保小学一二年级每周4课时，三至六年级和初中每周3课时，高中阶段每周2课时。不得挤占体育课时间安排与体育锻炼无关的内容。中小学校每天安排30—40分钟大课间体育活动，确保中小学生在校时每天1小时以上体育活动。全面实施寒暑假学生体育家庭作业制度，确保假期学生每天2小时以上户外体育活动。

严禁学生将个人手机、平板电脑等电子产品带入课堂，带入学校的要统一保管。教学和布置作业不依赖电子产品，使用电子产品开展教学时长原则上不超过教学总时长的30%，原则上采用纸质作业。学生探究式学习使用电子产品的时间应控制在每天30分钟内。

医疗机构建立学生视力电子档案

医疗卫生机构方面，要严格落实国家基本公共卫生服务的工作要求，0—6岁儿童每年眼保健和视力检查覆盖率达90％以上；在学校配合下，认真开展中小学生体检和视力筛查工作，检查出眼部和视力异常的，要提供科学的防控方案。上述工作形成的儿童青少年视力健康电子档案，需随儿童入学转学实时转移。

此外，学生个人也要养成健康习惯。积极参加体育锻炼和户外活动，每周参加中等强度体育活动3次以上，养成良好生活方式，不熬夜、少吃糖、不挑食，自觉减少电子产品使用。

工作目标

到2023年，力争实现全省儿童青少年总体近视率在2018年的基础上每年降低0.5个百分点以上，近视高发地级以上市每年降低1个百分点以上。

到2030年，实现全省儿童青少年新发近视率明显下降，视力健康整体水平显著提升，6岁儿童近视率控制在3%左右，小学生近视率下降到38%以下，初中生近视率下降到60％以下，高中阶段学生近视率下降到70％以下。国家学生体质健康标准达标优秀率达28％以上。