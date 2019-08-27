秋招在即：招聘平台花样多 警惕线上中介陷阱

这些所谓的福利，陷阱重重，并不一定能够达到求职者预期的结果甚至可能有欺诈行为发生。

随着求职高峰到来，市面上大大小小的求职中介开始发布大量招聘信息，不少平台推出了招聘“内部资源”，付费“简历免筛”“优先面试”，甚至还有“保offer”等诱人项目，吸引了不少求职者的注意。然而，这些所谓的福利，陷阱重重，并不一定能够达到求职者预期的结果甚至可能有欺诈行为发生。

诱惑虽大，隐患也多

“秋招内推倒计时1天！内推码不多了，抢完为止！”“简历免筛、直通笔试，通过后优先面试”……对于忙着找到一份好实习机会、好工作的求职者来说，这些充满诱惑性的字眼无疑令人心动。在“秋招”季，能够找到一条捷径，就意味着获得理想岗位的机会又大了些。

一些线上中介平台正是抓住了学生想要进入名企实习的心理，推出了“付费内推”项目。这些平台往往声称与众多企业达成合作，可利用这些资源内推大学生去企业实习，但获得内推的资格需要付费，费用从几百到上万元不等。有的实习生交钱后，获得的岗位常与自己理想中的工作不相符，但也无法退款；有的则是内推失败，得到中介的反馈称“我们尽力了”；更有甚者，被中介宣称的“预付500元安排笔试保过”所吸引，可收费后却再也联系不上中介。

除了与名企合作之外，某求职平台称“目前已与超过200位世界500强的咨询师合作”，另一中介则提供“超过900位全行业精英在职导师名单”，涵盖诸多领域。但这些咨询师多为化名，真伪难辨。

此外，求职者选择借助平台的方式后，将大量的个人信息暴露给了中介，若中介平台存在漏洞，很容易造成信息泄露，存在很大的安全隐患。

付费内推，真假难辨

如今网络上常见的求职平台主要有两种：一种是单纯分享招聘信息的，另一种是通过吸引求职者交费购买课程或内推资格来赚钱。在网络时代，线上求职中介利用其信息丰富、传播效率高、成本低等优势成为连接企业与求职者的重要载体。然而，平台提供的信息鱼龙混杂，刚踏入社会的大学生往往防范意识较为薄弱，又迫切地寻求理想职业，让一些不法分子有机可乘。

一些平台通过上课、咨询等方式对应聘者进行求职辅导，增强学员的求职能力和竞争力，具有一定的合理性。但一些通过收取费用来提供内推资格的平台，多半还要让求职者加微信群、将信息推荐给朋友圈好友，涉嫌传销；且内推资格通常只是平台方的承诺，真实性与有效性都存疑。

《中华人民共和国劳动合同法》第9条明确规定：“用人单位招用劳动者，不得扣押劳动者的居民身份证和其他证件，不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物。”相关专家指出，中介有偿向求职者提供信息和资源在法律上行得通，但所提供资源的真实性无法保证，求职者的权益难以保障，这其实是在法律“灰色地带”游走的行为。

另外，有专家表示，收费内推的行为可能涉及欺骗。中介平台如果未经企业允许，却推出“付费内推”的项目，是涉嫌虚假宣传的行为。若企业与中介确有勾结，而中介向求职者提供内推服务，实际上是企业变相向求职者收费的行为，也不为法律所允许。

多管齐下，共同防治

对于初入社会的大学生求职者来说，防范意识薄弱往往是踏入平台求职陷阱的重要原因。对平台信息真实性核实不够，或轻易将个人信息泄露给平台，都有可能造成自身上当受骗。

业内人士指出，对于求职者而言，要练就一双“慧眼”。切忌轻信平台提供的“捷径”，尽量通过企业官网、线下招聘会等多种形式来获得真实准确的信息，不被平台的花言巧语所哄骗，通过正规渠道求职。同时也要意识到，若有能力通过企业官方渠道获得实习名额，付费给平台获得内推资格只是不必要的花销；如果自身能力不足，内推也不一定能够成功，公司招聘更看重的是个人实力，而不仅是一份好看的简历。因此，提高自身的素质水平，才是进入名企实习的根本条件。

线上中介要承担起合法有效对接双方的主体责任，在其蓬勃发展的同时更应注意平台的规范化管理。要打造信息透明的求职信息平台，保障信息真实，既服务好求职者，也服务好用人单位。同时，线上平台还应重视用户的个人信息保护，这也是作为中介的基本要求和底线。

专家表示，除了平台和求职者自身做好规范和防范之外，有关部门也要有相应的监管措施，对游走在法律界限边缘的行为进行规范，做好宏观层面的调控，建立更有效的准入机制和审核机制，切实维护求职者的合法权益，让选贤举能之风盛行。人尽其用，社会发展才会充分涌动活力。