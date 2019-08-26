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广东11所高校入选全球学术1000强

广工、广大首次上榜，深大、南科大、暨大首进500强

2019-08-26 09:17 来源：羊城晚报 张璐瑶
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　　2019软科世界大学学术排名日前正式发布。记者梳理发现，广东共有11所高校入选全球1000强。其中，中山大学排名最高，位列内地高校第7，全球第120名；深圳大学、南方科技大学、暨南大学3所广东高校首次跻身世界500强；广东工业大学、广州大学首次跻身世界1000强。

　　内地四所大学进入全球百强

　　今年排名情况显示，哈佛大学仍稳坐头把交椅，连续第17年蝉联全球第一；斯坦福大学继续保持世界第二名；剑桥大学保持全球第三。全球1000强大学榜单中，今年中国内地共有132所高校上榜，其中58所高校入围全球500强，较去年增加7所。

　　其中，进入全球百强的内地大学共有4所：清华大学、北京大学、浙江大学、上海交通大学。清华大学在中国内地排名最高，位列全球第43名；上海交通大学今年首次跻身全球百强，位列全球第82位。

　　广东高水平大学9成上榜

　　记者梳理榜单发现，今年，广东共有11所高校上榜全球1000强，分别为：中山大学、华南理工大学、深圳大学、暨南大学、南方科技大学、南方医科大学、广州医科大学、华南农业大学、华南师范大学、广东工业大学、广州大学。

　　其中，有4所广东高校进入全球500强。中山大学位列中国内地高校第7、全球第120位，在广东高校中排名最高；华南理工大学紧随其后，位列中国内地高校第24名、全球第242名；深圳大学位列中国内地高校第37名、全球第346名；暨南大学位列中国内地高校第46名、全球第423名；南方科技大学位列中国内地高校第57名，全球第451名。

　　从入选高校在中国内地以及全球排名情况看，今年，广东高校在“高水平大学”建设背景下，进步明显。截至2018年11月，广东共入选10所高水平大学，其中的9所上榜了今年的全球1000强。深大、南科大、暨大首次跻身世界500强，广工、广大也首次跻身世界1000强。

编辑： 罗予岐

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