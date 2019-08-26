《我的体育老师》开机 聚焦中学生体育课

8月24日下午，电影《我的体育老师》开机仪式暨新闻发布会在广州市南武中学举行。

开机仪式

南方网讯（全媒体记者/杨智明）8月24日下午，电影《我的体育老师》开机仪式暨新闻发布会在广州市南武中学举行。本片是由广东省影视行业协会支持主导，广东群星影业传媒集团等单位重磅打造、以讲述校园体育为题材的院线电影。总制片人兼总导演周勇携电影主创团队成员，著名演员侯天来、王奕盛、孙嘉麟 、魏璐、郭丰周、龙馨悦、沈陶然等主演，海选选中的30名中学生演员代表，以及媒体记者、家长等数百人参加了此次开机仪式；著名歌手朱含芳也亮相助阵。总制片人周勇表示，拍摄这部电影，主要是想改变家长和一些学校不注重上体育课现象，助力全面推动阳光体育运动的开展。

聚焦中学生体育课 群星集团十月编剧工作室打造

国家对未来青少年身体素质一直非常重视。近日，中共中央、国务院印发《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》（以下简称《意见》），《意见》中的第五点“强化体育锻炼”提到“坚持健康第一，实施学校体育固本行动。”当前学生整天埋在作业堆里，使学生没有时间锻炼身体，影响了健全人格的养成。电影《我的体育老师》就是在体育课被文化课占用日益增多、青少年的身体素质和智力发展受到严重影响，推动阳光体育成为当务之急，这一背景下诞生的。该片聚焦中学生体育课，讲述广州一位体育老师不折不挠、坚守上体育课的故事。旨在呼吁学生走出教室，走向操场，走到阳光下积极参加体育锻炼，大力倡导和推崇体育训练提升人的身心素质和人格素养。

为了更好地打造这部力作，出品方广东群星影业传媒集团特地成立十月编剧工作室，组建了以广东本土导演、知名编剧周勇为核心的创作团队。电影在创作方式上，打破了以往编剧个人孤立作战的模式，采用团队作战的方式，创作期间举办剧本研讨会打磨剧本，多达12次、16稿。编剧团队里有著名作家黄胜、实力派编剧周楹丰、实力派女编剧李小艺等倾力加盟。

主创阵容强大 全片取景在广州

据片方透露，电影《我的体育老师》作为广东省影视行业协会的重头戏，给予了高度重视。主创团队阵容实力雄厚。总制片人兼总导演周勇，是当今广东活跃的编剧、导演、制片人、以策划、拍摄关注现实题材作品见长。

导演周勇

该影片取材在广州，校园内外景将在广州市南武中学取景。影片的拍摄和上映，不仅可以提高广州的美誉度和知名度，对鼓励青少年学生走出教室、走到阳光下，助推全民体育健身，助力青少年阳光体育活动的开展，有着积极和广泛的教育意义。

40名中学生结束培训 20多名老戏骨加盟

《我的体育老师》电影启动新闻发布会后，剧组在北京广州两地分别建组，制片人周勇往返北京广州两地进行面试和挑选演员。

经过两地几千人的海选，入围仅40余名学生演员。从招募海选的学生演员来看，有学过表演的，也有没学过表演的，学生们的表演水平参差不齐。为呈现更高质量的电影镜头，片方特此邀请了专业的表演老师和体育教练，根据剧情需要为40位学生演员打造培训课程。课程有针对表演的“声、台、形、表”培训和南武中学的特色传统——“南武操”还有羽毛球、田径、篮球等体育项目。演员集训营在7月27日正式开营，演员集训营意在让演员们更加适应剧组生活的同时更加接近角色，在八月初正式开拍的电影《我的体育老师》中有更好的表现。这一次的集训营在暑假期间开展，获得了家长们和广州市南武中学的大力支持。40多名学生演员在开机前完成十天的全封闭式高强度训练后进组拍摄。同时，剧组邀请到20余位知名老戏骨参演到电影《我的体育老师》的创作中。

电影《我的体育老师》拍摄完成后预计于明年3月3日在南武中学进行全国首映。