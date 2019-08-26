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焦虑母亲“恐”儿女进入青春期

2019-08-26 09:13 来源：武汉晚报 黎清 周建跃
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　　9岁的女儿开始发育，妈妈突然心酸，感觉女儿长大了，要渐行渐远了……失落过后，第一时间带女儿到医院检查，生怕女儿性早熟，医生说这是正常发育，不必恐慌。记者昨从湖北省妇幼保健院儿童内分泌遗传代谢科了解到，江城很多妈妈看到儿女有发育征兆，就急得不行，不是担心孩子性早熟，就是担心早发育以后难长高，更甚者因此诱发焦虑症。

　　女儿乳房发育

　　妈妈心酸哭了

　　周女士家住南湖，女儿甜甜今年9岁。前几天，甜甜告诉周女士，感觉胸有点痛，这可把周女士急坏了。经过详细询问，周女士才明白女儿口中的“胸痛”，其实是乳房按压有点痛，而且她发现，女儿的乳房明显有点肿，乳晕也比之前大了一点点。这难道是发育了？

　　当晚，周女士辗转反侧，一夜未眠。晚上起床数次，到女儿房间看到熟睡的女儿，几欲落泪。次日一早，她便带着女儿到医院检查，生怕孩子性早熟。医生看了看，指出周女士过度紧张，9岁女孩乳房有硬核，是正常发育，不用慌张。

　　湖北省妇幼保健院儿童内分泌遗传代谢科主任于飞解释，这一代儿童由于营养改善、家庭生活条件优越、疾病减少等环境因素的作用，其生长发育的潜力充分地表现出来，出现了生长发育的加速趋势，导致这一代儿童及青少年普遍比上一代长得高、性发育及性成熟提前，提前1-2岁，这是目前我国社会经济快速发展的反映，属于正常现象。

　　“不过人的青春发育期存在显著差异，如过于提前则导致性早熟。上一代或上两代人，乳房发育大多在9—11岁开始，月经初潮则大多在11—14岁出现；这一代孩子8一9岁开始乳房发育，10—13岁出现月经初潮是正常的。但如果在8岁以前开始乳房发育、10岁以前出现月经初潮，则要诊断为性早熟了。”于飞强调，此时家长们需要格外注意，早发现早带孩子到医院做相应检查。

　　12岁儿子狂长个

　　妈妈喜忧参半

　　“儿子还差一个月就满12岁了，身高165CM，体重100斤，穿41码的鞋，这该怎么办啊？”小松妈妈刚进诊室，就急着问医生，一脸的不知所措。原来，从去年暑假到今年暑假，小松蹭蹭蹭狂长个头，从150CM一路飙升至165CM，足足长了15CM。

　　“他爱吃红烧肉，我怕他长胖，都是一周只弄两次，每餐都是少荤多素。看到他长这么快，我心里高兴，可又担心他现在猛长，到了该长的时候不长了，真是让人着急。”小松的妈妈告诉医生，自己是真的很纠结，所以带孩子到医院检查。

　　于飞解释，其实妈妈们不用过于担心，孩子能吃是好事，不过要正常饮食别过量了，因为红烧肉是热量特别高的食物，如果吃太多红烧肉可能会长胖。孩子长个需要均衡饮食，加强锻炼，蹭蹭蹭长个是好事，因为现在正是生长期。不同年龄孩子的长骨骨化中心的发育程度是不同的。孩子的身高与遗传、环境、营养、睡眠、运动等等因素有关，只要孩子平时多注意这些因素，是不会停止生长的。

　　青春期女儿突疏离

　　妈妈备感失落

　　“10年来，一直是我带她，她也一直很黏我，可最近却不愿跟我亲近了。”近日，家住武昌区巡司河的李女士备感失落，她觉得女儿长大了，不再像以前那样需要自己了。

　　李女士说，2009年女儿出生后，因老公常年外派，家里老人身体差，不能帮忙，女儿是自己一手带大的，带女儿睡觉，帮女儿洗澡，送女儿上课。

　　“可是，就这个暑假，感觉她变了，主动提出跟我分床睡。”李女士说，平时母女俩在家的时候，女儿上厕所还会锁门，而这一切的变化是因为女儿来例假，进入青春期了。

　　李女士告诉记者，10年来，女儿跟她最亲，学校发生任何事，回家第一时间都会跟自己说，现在突然疏离好心酸。觉得自己这个做妈妈的没有精神支柱，干什么事情都没有精神，晚上也经常失眠。

　　“女儿长大了，是不是再不需要我了？”面对心理医生时，她反复说这一句话。

　　“李女士女儿的这些行为，其实是说明孩子已经长大了，她的性别意识也在觉醒，同时自我意识增长，独立意识增加，依赖意识下降。”武汉市武中精神病医院院长胡一文解释，孩子的性别意识已经萌芽，即使面对自己的父母，也开始注意保护自己的隐私，这也是孩子开始变成熟的表现。

　　他强调，家长应该从正面来看待，也要放开自己的手，让孩子有成长的空间。他说，在这个阶段，家长要对孩子进行正确的引导，多和孩子沟通交流，关心自己的孩子在想什么，关注孩子的心理需求，注重培养他们的个性，让自己成为孩子的倾听者、好朋友、好伙伴，而不是简单的只是父母。

编辑： 罗予岐

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