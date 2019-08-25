“康有为的书学及其传承”公益讲座将于27日开讲！

8月27日下午，由南海区博物馆和石景宜博士博物馆主办的《‍‍康有为的书学及其传承》的主题公益讲座将在佛山市南海区博物馆会议室举办。

岭南书法，历史悠久，源远流长，名家辈出，有着深厚的文化底蕴，孕育出帖学与碑学的两大书法传统：以黎简、冯敏昌、谢兰生、朱次琦、康有为代表的帖学一脉；以吴荣光、李文田、潘存、张荫垣、陈乔森、邓承修、江逢辰、曾习经、康有为代表的碑学一脉，最终都归结到承继者康有为身上，岭南书法从此形成碑帖合流的格局。康有为师从朱次琦，在其著作《广艺舟双楫·述学·第二十三》自述其十分推崇黎简、谢兰生、朱次琦一脉的书学及笔法渊源。

康有为是近代以来最有影响的碑学大家，在继承岭南书学传统的基础上，以其政治影响力及深厚的文化底蕴撰写《广艺舟双楫》，并践行其书学主张，自成独具一格。“康体”书法，在海内外产生了巨大的影响，将中国碑学书法推向高峰。他的碑学思想并在其弟子中得以传承与发展，如梁启超、崔斯哲、罗惇曧、罗复堪、刘海粟、徐悲鸿、萧娴等人的书法卓有成就，影响着中国书坛。

8月27日下午，由南海区博物馆和石景宜博士博物馆主办的《‍‍康有为的书学及其传承》的主题公益讲座将在佛山市南海区博物馆会议室举办。

讲座题目

康有为的书学及其传承

主 讲 人

广东文艺职业学院书法史副研究员 黎向群

讲座时间

2019年8月27日（星期二）14：30

讲座地点

佛山市南海区博物馆会议室（二）

报名方式

讲座免费，因场地限制，现开放15个名额，请拨打咨询电话预约，先报先得，报满即止。0757-81080122；0757-81080114

主讲人简介：

黎向群，广东文艺职业学院书法史副研究员、学术委员会委员，广东省教育厅语言文字工作指导服务组书法教育专家，广东第二师范学院书法教育研究所特聘研究员，中国书法家协会会员、广东省书法评论家协会副主席、广东省书法家协会理事兼篆刻委员、岭南印社副社长兼专家库成员、广东省中国书画等级考试专家委员会委员、广东省国际文化交流中心理事。著有《岭南历代书法名家》《岭南篆刻》《小闲字课》等。

书学论文九十多篇发表于《中国书法》《书法丛刊》《书法》《西泠艺丛》《美术学报》《安徽理工大学学报》（社科版）《广东教育》《岭南文史》《琼台学刊》《东莞书画》《书法报》《书法导报》《深圳特区报》《海南日报》《信息时报》《南方工报》等报刊。《信息时报》艺术周刊专栏评论家。多篇论文被《人大报刊复印资料》转载。书学成果（2010―2013）荣获全国第四届“康有为奖”理论奖。

书法作品入选全国省市书法展和全国书法名家双年展，1988年获广州地区大学生书法比赛一等奖，2001年，获广东省首届中青年书法作品展优秀作品奖。曾担任广东首届临书展、青年书法篆刻作品展和第一、二届岭南印学学术研讨会论文评委。‍