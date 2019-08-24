熊孩子没样 病根在家庭教育

漫长的暑假即将画上句号，不少家长如释重负，“终于要解放了！”对于他们来说，假期里与“熊孩子”的大战经历并不比上班轻松。

漫长的暑假即将画上句号，不少家长如释重负，“终于要解放了！”对于他们来说，假期里与“熊孩子”的大战经历并不比上班轻松。

心理专家介绍，每到假期，都是亲子矛盾爆发的高发期。其实，这恰恰是教育的一个重要环节。作为家长，要懂得抓住时机、因势利导。

孩子不懂事儿 家长缺乏社会人培养意识

北京市中小学心理咨询中心主任温方介绍，平时非假期时段里，家长忙着上班，孩子忙着上学，彼此接触交流的时间并不太多。到了假期，不少家长会特意请假，为的就是要好好陪陪孩子，享受下融洽的亲子时光。然而，这一亲密接触，却让父母发现了孩子身上很多不如意的地方。不少来到咨询中心求助的家长就为孩子的待客礼貌问题感到头疼。

有家长倾诉道，不知道自己的孩子为什么这么不懂事儿，来了客人，家里的东西一点儿不让人动。甚至因为动了自己的东西，直接把对方做客带来的小孩儿给打出去。还有的家长求助，家里一来客人，孩子就躲进房间，不愿意与人交流。父母都怀疑孩子是不是得了抑郁症。

温方表示，有这种困扰的家长，首先要培养孩子的主人翁意识，让他们感觉到自己是家里的主人，有一定的责任感，“有了主人翁的意识，他才能对来到家里的人给予一定的关注。否则，孩子就觉得来的人是找我爸找我妈的，跟我没关系。”此外，有了主人翁的意识，也就会有一定的“共享”和“牺牲”意识，“我是家里的主人，要照顾客人。”

在此基础上，家长也要注意在平时就给孩子灌输懂文明讲礼貌的意识和习惯，“大人来了如何称谓、走了怎么再见等礼仪，平时就应该教给孩子。”在温方看来，这实际上是让孩子从自然人向社会人发展的一个重要教育环节。

同时，在接待完客人之后，家长要及时进行总结性的指导：刚刚表现怎么样，哪些地方还可以完善……“指出问题一定要及时，因为孩子是情绪化的。当时为什么这样做，孩子记得最清楚。过几天，在孩子忘了的时候再翻旧账，已经没有教育意义了。”

苦恼的不止家长。对于与自己父母的朝夕相处，不少孩子也感到很头疼。“自己想买什么、想干什么，一点儿都不自由，爸妈什么都要干预。”温方表示，这反映的其实是一个共性问题，家长对孩子的照顾比较多、发展训练比较少。在咨询过程中发现，很多家长往往把孩子当成一个照顾对象，而不是家庭的一分子。“说得严重点儿，就是把孩子当成了一个非常易碎的珍宝，搁在家里头看着护着。但是，孩子并不领情。因为看着护着，势必就没有一点儿自由，孩子当然不高兴。”

温方介绍，这种情况下，很多家长容易专制，“一切事情由我安排，一切都是我说了算”。这样一来，就不会考虑到孩子的情绪变化。“现在孩子的独立意识都比较强，家长一专制，他们就要反抗，矛盾就出来了。”

在温方看来，假期中，家长不能只照顾孩子作为自然人的吃喝需求，而是要有一定的训练引导，帮助孩子们融入社会、融入家庭，在家里发挥出自己的作用，增强亲情意识，推进他们向社会人的进一步转化。

孩子不想上学

家长帮助孩子找回学生感

伴随着开学的临近，“开学恐惧症”的问题开始凸显。“要开学了，因为没完成作业，或者是因为与老师、同学关系不好，不少孩子不敢去上学。”温方还接触过一些夸张的个案，有个二年级的孩子在家里就听不得“开学”二字，一听到开学就浑身哆嗦。

与之相对的，则是有孩子对开学的无比期盼，还没开学，就热切地与同学联络。有来求助的家长反映，自己晚上经常找不到手机，找来找去才发现，手机被孩子偷偷拿到了被窝里，一宿一宿地与同学们微信聊天。

对此，温方建议，家长这时最重要的是帮助孩子找回当学生的感觉。在生活作息方面，尽量向学校靠拢，比如，每天安排一定的时间，让孩子专心地看看书、写写作业，适当地收收心。另外，也要注意调节孩子的情绪，特别是要进入新集体的一年级、初一、高一学生，家长要格外关注孩子的情绪疏导，提前引导做好准备和衔接。

在这段时间里，家长也可以让孩子的情绪有个适当的宣泄，比如，在开学前就让孩子找好朋友见见面、聊聊天，“这样不至于到了开学，老友相见过分激动。到时候，热情过分了，上课可能会无心听讲。”提前有了宣泄，等到开学时，就能平稳地过渡到正常上课的环节中。

温方认为，在剩下半个月左右的时间里，家长也要引导孩子多补补亲情这一课，让孩子感受到自己在家里的责任感。

孩子心理叛逆

家长学会巧用“别人家孩子”

不少家长反映，自己的孩子在假期里显得似乎格外叛逆。中国青年政治学院青少年工作系副教授刘卫兵在做客北京城市广播《教育面对面》时指出，叛逆其实是一种反抗和质疑。一般来讲，孩子在十二三岁开始进入青春期，但实际上7到9岁时，孩子的独立意识就开始萌芽了，因而开始不认同大人制定的规则。“家长有时候觉得未成年孩子有什么想法？其实，我倒觉得，有时候孩子合理的想法，父母、老师必须要听，要与孩子共同成长，避免成人的先入为主。”

青少年心理专家、清华大学幸福科技实验室副主任宋少卫表示，孩子逆反的主要原因就是突然发现，有一天爸爸妈妈没有自己小时候认为的那么权威、那么高大上，于是，开始对父母有怨言。这个时候，父母特别重要的一点，就是不能把自己变成一个永远正确的无敌家长，而是承认并接受自己做得不对的地方。随着孩子年龄的增长，要赋予他们话语权，决策的时候要征求他们的意见，关注孩子内心的诉求。

在宋少卫看来，两类家庭环境容易让孩子的叛逆更强烈：一类是在养育过程中过于放纵、溺爱孩子的家庭。这种家庭的孩子从小被过度溺爱，各种需求被充分满足，在家里基本没有规则，上学会出现很多问题。孩子在家完全没形，在学校也很难服管。第二类是教育过度严厉的家庭，特别是家长从事某些职业的家庭是重灾区。比如，从事司法、财会、教育等工作的家长，孩子容易出现问题。这些家长受职业影响，在管教孩子时往往眼里揉不得沙子。“就说老师吧，因为见过太多好孩子，看到自己的孩子就很容易发现问题，导致管教过严。”宋少卫说，对孩子管教过松、过严都不行，适度是关键。

那么，与其他阶段相比，叛逆期、青春期的孩子，教育有哪些重点？刘卫兵表示，面对这个阶段的孩子，父母要正向激励。何为正向激励？他举了电影《银河补习班》的例子，电影中的马飞考试成绩从倒数第一到倒数第三，爸爸说：“很不错，进步了，往前排了两位”。“这就是正向激励。人都是一步一步在前进的，不可能一步就飞过去，所以家长要逐渐把孩子的潜质打开。”刘卫兵对记者说。

宋少卫则支招要巧用“别人家的孩子”。“现在，很多家长常常用‘别人家的孩子’打压自己的孩子，不仅没有达到教育的目的，还会引起孩子的逆反。其实，‘别人家的孩子’完全可以成为推动孩子进步的外力，关键看家长怎么说。”他介绍道，如果“别人家的孩子”比自己的孩子优秀，可以说：“不错啊，你现在做得越来越好，就快超过谁谁谁了。”如果“别人家的孩子”没有自己的孩子优秀，则可以说：“你现在比谁谁谁强很多，但是要注意保持啊。”这样与孩子沟通，一方面，孩子会看到自己的优点，对自己更有自信；另一方面，也会看到自己与优秀“别人”的差距，既能认同现在的自己，也有勇气向更好的自己努力。

宋少卫认为，孩子的“逆反”并不是随着年龄的增长自然消失。只有当孩子认识到父母对自己的爱是真诚的，父母所做的一切都是在为自己好的时候，这种情绪才会慢慢减弱。同时，孩子看到父母不再是高高在上控制一切的强者，而是“变成”需要被爱护的“弱者”时，孩子内心深处对父母的“逆反”才会真的消失。