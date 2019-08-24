广东2019年成人高考报名将于9月11日开始

2019年全国成人高校招生统一考试将于10月26-27日进行。成人高考报名分网上报名和现场确认两个阶段。

南方网讯 2019年全国成人高校招生统一考试将于10月26-27日进行。成人高考报名分网上报名和现场确认两个阶段。网上报名后，考生须在规定时间内到所在地市招生办公室指定的报名点办理报名确认手续。网上报名时间：9月11日-15日，现场确认时间:9月16日-20日，各市招生办处理报名遗留问题时间：9月21日-22日。符合报名资格并完成正式报名现场确认的考生，10月18日起可登录报名系统自行打印准考证。所有参加全国统考、院校单考和符合照顾录取免试入学的考生均需在规定时间办理报名手续。2019年起普通高职（专科）毕业生服兵役退役、“下基层”服务期满的成人本科教育免试生（只能填报省内高校志愿）与成人高考其他类型考生同时报名。

网上报名

考生须在9月11日-15日自行上网登录广东省教育考试院成人高考报名网址（http://www.eeagd.edu.cn/cr）进行网上报名。考生网上报名需认真阅读《考生守则》（附件1）、《考试注意事项》（附件2），了解考生报名考试相关规定和要求，签订《诚信考试承诺书》（附件3）、输入考生个人基本信息，填报志愿，上传相片，绑定手机号并交费，具体报名办法按《广东省2019年成人高考网上报名实施细则》（附件4）执行。报考专升本的考生须在网上报名阶段进行在线学历学籍验证（流程见附件5）。若考生无法在报名系统通过专科学历验证，也无法出具“中国高等教育学历认证报告”，报名点会开具专科学历认证告知书（样式见附件6）通知考生前往学信网（https://www.chsi.com.cn/xlrz/index.jsp）网上申请专科学历认证，并要求考生在10月16日前向地级市招生办公室提交验证结果，逾期不予发放准考证，不安排考试。交纳了报考费的考生，可保留报考资格至10月16日。报考费一旦交纳不予退还。未交纳报名费的考生不予报考，不予编排考场。

现场确认

考生网上报名后，须在9月16日-20日到所在市招生办指定的报名点办理现场报名手续，确认报名资格。现场确认包括采集核对身份证基本信息、采集指纹或头像基本信息、交验资格认定材料、核对报名信息等。考生报名信息一经签名确认，所有信息任何人不得更改。

1.采集核对考生基本信息。为确保成人高考报名信息真实准确，成人高考报名统一采用身份证阅读器采集核对考生二代身份证（或三代身份证）信息，包括考生的姓名、性别、民族、出生日期、身份证号等。

2.采集指纹或头像基本信息。现场确认时，还须采集考生的指纹信息用于考生考试入场身份验证（部分地市采用人脸识别作为身份验证技术，可不采集指纹）。网上报名阶段相片上传不成功的考生，可到报名点由工作人员协助拍照上传相片。

3.交验资格证明材料。考生须按要求提供相关的学历证明或符合照顾政策证明材料。考生凭无效证件或其他不符合报考条件的证件，获得报名、考试、入学资格的，何时发现，何时取消考生的录取资格，由此产生的后果由考生本人负责。因考生不及时认证，造成不能参加考试和录取的，责任由考生自负。

（1）学历材料。

①高中起点升本科（下称高起本）、专科（下称高起专）。报考高起本或高起专的考生须交验高中毕业证书（中职、技工学校毕业证书或高中毕业文化程度的证明）。高级、中等学校在校生（含应届毕业班学生）不得报考。

②专科升本科（下称专升本）。报考专升本且已取得专科毕业证的考生，须交验经教育部审定核准的国民教育系列高等学校或高等教育自学考试委员会颁发的大学专科及以上毕业证书原件和复印件。我省成人高校的应届毕业生（指报名时未取得专科毕业证，但在2020年春季入学报到时能取得专科毕业证书的考生，此类考生获取毕业证时间截止到2020年3月底），可报考我省成人高等学校，报名时需交验经广东省招生办公室核准的高等学校录取新生名册复印件及学校出具的各学期各科成绩（每科具体分数）合格的证明。参加自学考试各科考试成绩合格，符合毕业条件，但未领取毕业证书的自学考试毕业生可报考我省成人高等学校，报名时必须交验省自考办出具的各科成绩合格、正在办理毕业审核的证明。

（2）录取照顾政策材料。符合免试和录取时加分投档条件的考生，应填写《广东省成人高校招生录取照顾对象登记表》，并交验有关证书原件和复印件。申请免试入学的优秀运动员需交验本人申请书和省体育行政管理部门出具的《优秀运动员申请免试进入成人高等学校学习推荐表》；申请加分投档的运动健将和武术项目武英级运动员、一级运动员称号获得者，需出具省级体育行政管理部门的运动成绩证明；自主就业的退役士兵需交验由安置地县（市、区）以上退役士兵安置工作主管部门开具的相关证明；符合原扶贫开发重点县和山区县照顾政策的考生，需交验本人户口簿原件和复印件。未能在报名确认结束前补充提交相关材料的，视为放弃享受照顾加分政策。报名结束后一律不再受理加分、免试申请。

4.确认报名信息。考生完成报名相关环节后，须打印报名信息表进行核对，核对无误后，签名交报名点存档。考生报名信息一经签名确认，任何人不得更改。考生签名确认的报名信息表由市、县（市、区）招生办公室（考试中心）存底备查，保存期至2020年6月30日。