高校书店，留住师生的“文化乡愁”

近年来，像这样黯然告别的校园书店不在少数，北京大学附近的风入松、光合作用等知名书店关闭时，都曾引发不少读者怀念的声音。

“你再不来，我要下雪了。”这是上海一家校园书店在官方微博给读者的留言。也许是等待读者的时间太久，这家书店最终以一句诗句向读者告别：“这次我离开你，是风，是雨，是夜晚。”

近年来，像这样黯然告别的校园书店不在少数，北京大学附近的风入松、光合作用等知名书店关闭时，都曾引发不少读者怀念的声音。

从纸质书到电子书，从实体书店到网上书店，当阅读习惯和生活习惯发生转变的时候，书店是不是到了告别的时候了？近日，教育部办公厅发布《关于进一步支持高校校园实体书店发展的指导意见》（以下简称《意见》），《意见》要求，各高校应至少有一所图书经营品种、规模与本校特点相适应的校园实体书店，没有的应尽快补建。高校校园实体书店，能否从此走过雪季，迎来春天？记者采访了高校师生和书店从业者。

现在的学生是否不爱读书了

80多年前，北大“燕园三老”之一的张中行还是北京大学的一名学生，他的业余爱好是读书、买书。每到闲暇，他会拿上两角钱去丹桂商场的书店，一角钱买书，一角钱买20个羊肉饺子，物质和精神同时得到了满足。

30多年前，中国教育科学研究院研究员储朝晖在滁州学院读书，课余时间他会在学校书店里泡上很久。“那时候，如果听说在外校有好书，想方设法也要赶去那里买回来”。

15年前，北京大学哲学系助理教授南星刚刚考入北京大学元培学院，他是奥林匹克化学竞赛一等奖获得者，原本打算继续钻研化学，却在北大西门的书市上被一套西学书籍吸引，发现了自己一生的兴趣。“这套书价值2000元，在2004年前后这是一笔不小的花费，但是我的父母还是给我买了。现在，这套书中仍有五六本我经常翻阅。”南星告诉记者。

读书、买书，是大学生活中很重要的一课。记者采访的不少学者，都讲述了他们与书的故事。教育部教育发展研究中心副主任马陆亭读大学时非常留恋书店，“我读了很多社会科学、人文科学的入门书，还会去书展买书，有时候遇到好书会一箱一箱买。”

然而今天，实体书店，尤其是校园实体书店用“风雨飘摇”形容似乎不为过，尤其是以销售专业书、理论书见长的校园书店，更是如此。有从业者指出，2014年前后，高校实体书店遭遇“倒闭潮”。中国农业大学五色土书店、北京师范大学宏图书店等等都是在那时走到尽头。南星读大学的时候，北大校园内有三四家书店，周末还有西门书市供学生读者选择，今天只剩下一两家，“主要的是‘博雅堂’，好像还有一家书店，但是我从来没有去过。”南星说。

书店不景气，高校图书馆借阅量也连年下降。中国人民大学教育学院教授刘振天近年来参与本科教育评估，他发现高校图书馆借阅量下降的同时，图书馆馆藏新书“也有一些问题”，“教育部在2004年2号文件中对高校办学条件中的纸质图书量做了规定，生均不能少于100册，每年新增纸质图书生均不少于4册，许多高校数量不够，只好买与学校专业不相关的图书甚至重复购书。”

是大学生们不爱读书了吗？不少学者给出了否定的答案，随着生活方式的改变，读书的方式和买书的渠道多了很多。刘振天告诉记者，与纸质图书借阅量下降的同时，是高校电子图书、论文的借阅、下载量攀升。当年厚重的专业书可以用电子书的方式存放在kindle等电子阅读工具上，随时可以扫描、批注、摘抄，一些读书软件也让随时随地读书成为可能。

高校书店能带给师生不经意间的“顿悟”

书店，特别是校园书店的衰微，并不是我国高校特有的现象。在国外的不少大学，校园书店的消失也不时出现。南星在德国慕尼黑大学读哲学博士，大学附近原本有着三四家书店，在他读博三的时候，已经关门了一家。“在国外的高校书店可以淘到很多有趣的专业书，所以前辈学人以买书为乐。德国同学甚至开玩笑说，书都被中国人买了，有的学者回国时带走的书可以组成一个小型图书馆。但是现在，托运成了一个难题，同时专业书籍价格高昂，成本高是很大的原因。这家书店关门的时候，不少大学生在书店大门上贴告别便笺，十分感人。”南星说。

书店对大学意味着什么？马陆亭认为，高校书店是一种特殊的文化符号，代表着一所高校的文化气息。2015年的一项调查显示，30%的高校没有实体书店，大部分高校书店只售卖教材和考研辅导资料。“一所高校的书店有一所高校的气质，有的高校以财经见长，财经类的书籍去那里买准没错；有的高校以理工见长，理工类书籍一定是权威；有的高校考研的学生多，那里的考研资料一定是最全的。”马陆亭告诉记者。

读书的方式变了，高校书店还有存在价值吗？“一定有，”马陆亭说，“书籍给人带来思想上的愉悦，深阅读对人的影响是最大的，这一点是网上浅阅读、‘画重点’的方式不能替代的。”

而刘振天认为，“快餐式、碎片化学习，容易割裂知识的整体性和系统性，无助于深刻思考和批判性思维能力培养。”

而高校书店的作用不仅于此。不少学者提到，高校书店给学生提供了一种不经意间“无心插柳柳成荫”的可能，而这种不经意间的“顿悟”往往弥足珍贵，可能给学生的人生提供更多选择。

因为偶然发现的一套西学丛书，已经投身化学系的南星今天转身成了哲学教师；因为对社会科学书籍的喜爱，学机械的马陆亭今天成为一名教育学领域的学者，这样的例子不胜枚举。“爱逛书店的人往往会有这种乐趣，偶然碰到的一本书，听到的一场讲座，可能对你的人生产生重要影响。”南星说。

今天对于高校书店的讨论有很多，一些人认为再提“高校书店”已经过时了，马陆亭对此并不认同，“就像是对于‘要不要过年’的讨论一样，重要的不是过年的形式，而是它背后蕴含的中国人的精神力量。书店之于高校同样如此，它是一种文化情愫，承载着高校的文化符号，当时被一本新书吸引的惊喜，会成为大学生毕业之后的珍贵回忆。这是文化上的仪式感，有助于培养大学生的书卷气，烘托大学的宁静求学的氛围。”马陆亭这样说。

高校“文化地标”如何建

“在明德书店喝一杯咖啡”，是不少中国人民大学学生闲暇时的选择。近来，一些高校书店悄然开始回归，运营形式也发生了一些变化。

福建师范大学24小时书屋非常受师生欢迎，书屋里有专业书、休闲书还有电子书，分成了学习区和娱乐区，还有睡眠舱区，让一些爱读书的学生一次看个够。在华东理工大学陇上书店，咖啡广受师生欢迎，还推出了针对高校学生的校园价，于是这里热闹到“一转身就会碰到一个理科生”。

从单纯看书到学术社交场所，高校书店这样的转型得到一些学者的认可。“书店里的交流是很重要的，一杯咖啡、一杯茶，师生对坐，就是一场头脑风暴。”马陆亭说。

储朝晖却认为，这是一种变味儿的方式。“在社交场所中，书就不重要了，往往只是一种摆设。咖啡馆中的书，往往缺少学术相关性。”

《意见》下发之后，如何让高校实体书店真正成为大学的“文化地标”，留住师生的“文化乡愁”，学者和书店从业人员有自己的见解。在图书进出口公司工作的刘欣桐表示，“首先，高校书店可以借助图书馆阅读的大数据，了解学生在阅读上的需求偏好，在选书上更加精准到位；其次，高校书店可以与本校知名教授合作，举办学术沙龙，推出教授推荐的专业性书籍，办有深度、专业性强的复合型书店；高校书店可以为读者提供书籍预定、代寄等人性化服务，增加自身特色，提高消费者忠实度；另外高校书店也可以为在校学生提供勤工俭学岗位，在节约人工成本的同时也为学生步入社会提供指导。”

“除了图书馆，只有实体书店才能让人们真正感受到漫步书海的幸福感。”刘欣桐说，“虽然实体书店运营上充满艰辛，但是我相信人们对实体书店的喜爱，是不会被数字化阅读所改变的”。