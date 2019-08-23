强强联合开展室内空气治理研究，科学评估多重检验保障幼儿健康

8月22日上午，由广东省科学技术实验室联合会发起的“托幼机构室内空气评估和提升研究课题”，在广东惠利民检测召开课题工作部署会暨课题组联合研究实验室授牌仪式。

托幼机构是婴幼儿重要生活场所，其环境质量的保障及季节性聚焦性传染疾病的防控，是众多科研机构研究的重点。如何科学评估托幼机构室内环境与幼儿身体发育和疾病的相关性，有效实施健康环境促进行动，并及时建立环境与健康的调查、监测和风险评估体制，最终做到以保障幼儿健康为中心，以科学技术和方法实现预防为主的健康策略，是众多科研机构未来研究的主要内容。

8月22日上午，由广东省科学技术实验室联合会发起的“托幼机构室内空气评估和提升研究课题”，在广东惠利民检测召开课题工作部署会暨课题组联合研究实验室授牌仪式。广东省药科大学公共卫生学院、南宁师范大学计算机与信息工程学院、广东省室内环境卫生行业协会、广州市标准化促进会及北京学前教育早教专委会等机构的代表参加了本次会议。记者了解到，本次各行业机构强强联合，旨在加快托幼机构室内环境质量研究，提升空气品质、降低传染疾病的传播。

会议现场

与会代表发言

多方评估，深研高效提升园内空气质量方法

由于室内环境质量优劣受到很多因素的干扰，其治理手段具有较高的复杂性，目前行业内尚未形成公认有效保持室内环境质量持续符合相关要求的方法。而开展室内环境治理研究，为幼儿健康保驾护航主题具有长期执行的必要性，广东省科学技术实验室联合会基于联盟实验室战略合作项目为基础，确定广东惠利民检测作为本研究的长期合作研究检测机构。

课题组联合研究实验室正式揭牌

据介绍，本次合作主要从实验室与课题检测符合度、检测机构发展战略定位与课题主旨的一致性、检测活动的合规性、课题设计与全过程质量控制的依从性、长期配合研究检测的可行性及检测结果的一致可靠性等方面进行评估，并对相关技术人员开展专项培训，选择符合《中华人民共和国传染病防治法》、《消毒管理办法》、《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》（卫生部、教育部令第76号）、《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》（卫妇社发[2012]35号）、《广东省医疗机构、托幼机构消毒质量监测技术方案（试行）》、教育部关于贯彻执行《幼儿园建设标准》的通知（教发函[2016]231号）、《幼儿园建设标准》建标175、《室内空气质量标准》GB/T 18883、《消毒技术规范（2002版）》等法规及标准规范的要求，对幼儿园常用的提升空气质量方法进行深入研究。

构建空气品质科学评估模型，实现智能监管

本课题研究第一阶段设计时间为一年，按季节不同分别进行研究。充分利用物联网、大数据和智能AI等前沿信息技术，在实验课室安装室内空气质量态势感知系统和各种空气净化处理手段和设备，通过对实验课室的空气质量态势进行全天候在线数据采集。

与会代表合影

实验课室将采用符合法规要求的标准方法对课室空气及细菌等指标空气净化处理前后开展采样及现场检测，对室内空气质量进行及卫生情况进行全面的评估。以标准检测方法检测的结果与通过信息技术数据采集结果进行应用场景比对，同时对不同处理技术的空气净化设备的处理前、后的效果进行验证，分析并构建空气品质评估及提升科学评估模型。

此外，实验课室还将以评估模型进一步验证各种空气净化处理技术，对实验课室的空气质量提升效果进行科学评估，并对相近室内微小气候的环境空间、物品、人员的手的微生物生长情况进行相关性研究，结合研究期间与前一自然年的相同季节，儿童相关聚集性季节性疾病发生情况，与研究前的空气质量态势数据进行比对分析，建立室内空气质量&健康风险评估大数据预警和评估模型，从而达到科学管理和提升托幼机构室内空气品质，减少儿童相关聚集性季节性疾病发生，在真正做到让科学为幼儿健康成长保驾护航的同时，能为促进幼儿健康的相关政策落实提供决策依据。