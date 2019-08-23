“还孩子一张 平静书桌！”

开学在即，香港社会人士21日发起成立“校园欺凌关注组”，呼吁减少一切形式的校园暴力，给孩子“没有隐形生存压力”的环境，让校园回归纯粹。

据新华社香港8月22日电 开学在即，香港社会人士21日发起成立“校园欺凌关注组”，呼吁减少一切形式的校园暴力，给孩子“没有隐形生存压力”的环境，让校园回归纯粹。

近期，少数人通过网络、短信等形式煽动在香港进行针对特定人群的校园欺凌，引发香港社会强烈反感和坚决抵制。

原全国政协常委陈永棋、全国政协委员王惠贞、原港区全国人大代表杨耀忠、特区立法会议员张国钧，以及黄大仙区议员谭美普等发起的“校园欺凌关注组”，旨在联络教育部门、办学机构、家长和各种社会力量，以唤起社会对校园欺凌的关注，齐心合力保护孩子的学习环境，向一切校园欺凌说“不”。

在香港修例风波发生后，煽动对香港警察子女、内地跨境学童校园孤立、欺凌的信息近日在社交媒体上传播。

特区立法会议员张国钧举起手机，向记者展示他刚收到的信息，该信息教唆人们在校园中对香港警察的子女“做点事”。此类信息的目的在于攻击警员心理防线，以此打击香港警察士气。有多位警察家属向记者表达了他们对子女校园安全的担忧。

据了解，“校园欺凌关注组”将对每一种校园欺凌现象予以同等关注，并从四个方面开展工作：首先开设网页并在海外社交媒体设立账号，收集校园欺凌线索，与特区政府教育局及学校保持同步沟通。其次寻找社会相关资源，发布预防校园欺凌的建议，预防可能发生的校园暴力事件。

第三，通过举办工作坊、联络心理学家支援等，对已经发生的校园欺凌事件进行援助。第四，收集社会各界对校园欺凌的意见，供政府参考，唤起全社会对校园欺凌的关注。