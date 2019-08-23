“小小讲解员” 暑假也上岗

“小小讲解员”志愿服务是南山区新时代文明实践中心试点建设的特色活动，至今已开展三批，培养了45名优秀的“小小讲解员”，服务496批次6517人次。

“报警后要到路口等候消防车，引导消防车迅速赶到火灾现场。”8月15日，在深圳南山安全教育体验馆，“小小讲解员”韩正豪正向观众讲解“如何正确报火警”。他结合展示内容边讲解边示范，颇具专业风采。

“小小讲解员”志愿服务是南山区新时代文明实践中心试点建设的特色活动，至今已开展三批，培养了45名优秀的“小小讲解员”，服务496批次6517人次。

“儿童科普联盟”▶▷播下创新与志愿服务的种子

临近开学，9岁的邓宇萱却仍忙着“上班”：8月16日至31日，她与小伙伴一起在深圳中国钢结构博物馆作为“小小讲解员”志愿者，为观众提供讲解服务。

“参与志愿服务能够帮助别人，小宇萱乐在其中。更难得的是，孩子自身也学到了科学知识，锻炼了胆识和表达能力。”邓宇萱的爸爸说。

“小小讲解员”是南山区妇联参与新时代文明实践中心创建的重点项目之一。“南山科技、文体资源丰富，为盘活这些资源，区妇联等部门联合打造了‘南山儿童科普联盟’，为孩子们提供接触科技企业、培养创新精神的教育实践平台。”南山区妇联主席杜屏说。

南山区妇联、科创局等多部门联合，广泛吸纳辖区科技企业、展馆等，积极拓展联盟成员单位。前海精准生命科学馆、深圳中国钢结构博物馆、南山安全教育体验馆、雅昌（深圳）艺术中心……一批设施完备、互动性强的展馆被纳入，截至今年上半年，“南山儿童科普联盟”16家成员单位共开展247场活动，服务6979人次。

在此基础上，自去年起，深圳中国钢结构博物馆、南山安全教育体验馆通过线上招募、初试、复试选拔出一批儿童，建立起一支“小小讲解员”志愿服务队伍。

“小讲解员们上岗前，要接受专业培训，包括钢结构基础知识、安全知识、形态礼仪、语言表达与讲解技巧等。”深圳中国钢结构博物馆有关工作人员介绍，孩子们细致耐心的讲解、认真负责的态度广受欢迎与认可。

杜屏认为，建立“儿童科普联盟”，打造“小小讲解员”队伍，不仅在孩子们心中播下重视文化、创新的种子，而且激发了他们参与志愿服务的热情，对于南山创建新时代文明实践中心具有积极的促进作用。

特色法院U站▶▷专业团队志愿服务促和谐

就在邓宇萱、韩正豪等孩子们在展馆内提供讲解服务的同时，在位于南山区中山公园内的区义工之家，14岁的黄进章正和同学林家乐等小伙伴一起，作为志愿者接听义工热线、接待来访义工。

新时代文明实践中心的主体力量是志愿者，主要活动方式是志愿服务。截至今年6月，南山累计注册义工超过18万人，黄进章、林家乐都是注册义工的一员。

除了义工数量多，南山正探索服务模式的创新，“爱心助老”“山区助学”等常规化服务项目实现“多点复制”。据南山区义工联秘书处负责人何琦卿介绍，南山建立起“新时代文明实践志愿服务项目库”，形成志愿服务“菜单”，将各类服务有针对性地推广到各个社区。

此外，志愿服务U站是南山区志愿服务的重要基层阵地，其中6个特色U站各有亮点，包括护水特色的“沙河·尚”志愿服务站、法律专业团队参与的南山法院U站、协助旅客通关服务的边检U站等。

在南山法院U站，每天都有4名经过专业法律知识培训的大学生志愿者提供取号、咨询、疏导等服务。“志愿者的身份使得他们更容易为当事人所接受和认可，对于调整当事人心理状态、促进和谐有积极作用。”南山法院U站相关负责人说。

“通过模式创新引导广大志愿者参与新时代文明实践，进一步志愿服务在南山蔚然成风。”何琦卿说。