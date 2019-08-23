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聚焦校外培训：提前跑，三岁报班也怕晚？

2019-08-23 08:53 来源：工人日报 刘友婷
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　　在深圳，为了幼升小，学龄前孩子报培训班已是普遍现象。很多家长认为，不要求自家孩子跑在最前面，但至少要和同龄孩子一起跑——

　　正值暑期，培训机构比往日热闹了不少。8月20日晚上6点，在位于被称为深圳学霸区域——百花片区的百花文化中心，许多孩子和家长进进出出，步履匆匆。他们或是送孩子来上课，或是接刚下课的孩子回家。

　　记者发现，仅仅是在百花文化中心，三层楼就有35家培训机构，培训类别更是多样。记者留意到，目前开设有针对幼儿的培训课程的机构并不少，甚至有些机构还专门开设了面向小于3岁孩子的亲子培训课程。

　　继培训热后，校外培训低龄化、选择类型繁多等问题相继出现。孩子超前培训、抢跑学习的背后，是家长们的焦虑与无奈。不少家长表示，看着同龄孩子纷纷报班培训，担心自家孩子被落下，甚至上学后跟不上，不得不加入该阵营。校外培训，为何成为孩子不被落下的“必做功课”？

　　培训低龄化，“3岁才开始报班已经算晚了”？

　　多多熊艺术家园是百花文化中心的培训机构之一，设有针对3~8岁的少儿美育课程，分为感知世界、探索世界、发现世界、表现世界四个阶段。

　　在这里，一位妈妈哄着因不想上少儿美术课而哭闹的女儿。“小雨乖，在这里玩一会儿，妈妈很快就过来接你哦。”“小雨，过来这边，这是老师今天给你的奖励。”听到老师的话后，3岁的小雨才停止了哭泣。

　　“绘画、国际象棋、跆拳道、高尔夫、架子鼓、英语、数学……”屈小姐一边数着刚满6岁的儿子腾腾这些年来上过的培训班，一边感慨“孩子挺不容易”。

　　腾腾是从两岁半开始踏上培训之路的，最早一门课程报的是金宝贝的英语课，目前仍坚持的有绘画、架子鼓、国际象棋、英语。屈小姐告诉《工人日报》记者，她给孩子报的培训班可分为兴趣类、素养类、课程类，最初上金宝贝主要是为了提高孩子英语语感，课上主要听听英文歌、跳跳舞，玩乐多于学习。

　　在深圳，像腾腾一样不满3岁就开始报班培训的孩子并不少。“3岁才开始报班已经算晚了，许多家长在孩子1岁多就过来了解课程了。”英孚少儿一名工作人员向记者介绍，该机构英语课程设置一般是从两岁半开始，而孩子两岁半之前也有亲子班，由父母陪着来上课。

　　近年来，家长对孩子少儿阶段英语学习的重视程度在不断上升。根据艾瑞咨询的报告，87.2%的家长赞同孩子在5岁以内学习英语，认为孩子的语言敏感期为3~5岁。数据显示，目前7~12岁课外英语培训市场规模最大，而3~6岁课外英语培训市场增长最快。

　　老家在河北唐山的曹阿姨来深圳帮儿子照看孩子已有六七年了，孙女不满1岁就开始上早教班，3岁报了英孚少儿学英语。

　　谈及培训低龄化现象，曹阿姨直言：“家长们见面都会比较谁家孩子培训班报得多，甚至有些家长帮孩子报了八九个班，这样的攀比风气并不好。”

　　记者了解到，家长工作忙，陪伴孩子时间少也是造成校外培训低龄化现象的原因之一。家长反映，培训机构玩伴多是孩子愿意参加培训的重要原因。“好吧，只要有人玩就行。”前段时间，腾腾提出想学吉他，但屈小姐担心他年龄还小，学吉他会影响手指骨骼发育，于是建议他先学架子鼓时，腾腾这样说道。

　　“想要孩子坚持学下去，家长就必须陪着学”？

　　支撑孩子上一门又一门培训课的，必然是不菲的家庭支出。

　　屈小姐跟记者算了一笔培训账：每年6万元培训支出中，英语近2万元，跆拳道8000元，国际象棋近6000元，绘画5000元，暑期培训一门课3000元，一年游学1万元……

　　“我们不算是最贵的，腾腾班上有些孩子报的课程全是一对一教学，单是英语一门每年就要3万多元。”屈小姐说道，经济压力只是其中一方面，更累的是陪他学习。她举例说，暑期的数学课程学的是逻辑思维，每次腾腾上课时，她也要跟着学家长手册上的相应知识，这样才能指导孩子写作业。

　　对此，贾玲深有同感。她女儿3岁就开始上舞蹈培训班，如今坚持了3年多了。贾玲认为：“想要孩子坚持学下去，家长就必须陪着学。”

　　3年多来，孩子在培训课堂上跟着老师做舞蹈动作，贾玲就拿出手机坐在课室外看起了监控。回到家后，当女儿练习当天所学动作时，她能够在一旁指导、纠正错误。原来，女儿刚上培训班时，贾玲并没有跟着上。然而，她渐渐发现，女儿回来不愿意练习，主要原因是难的动作容易忘记，练习时没有人在一旁指导，容易产生厌学情绪。于是，她就和丈夫商量，轮流陪着孩子去上课。

　　“确实很花时间，所以目前只帮孩子报了舞蹈、声乐两个班。”贾玲告诉记者，女儿每周晚上四节培训课，她和丈夫轮流跟着学，各自负责两天。

　　贾玲认为，孩子学习的内容，如果家长不懂，就无法纠正错误。曾经在一照相馆看到的一幕让她印象深刻：一小女孩放学后大声朗读英语，然而发音都是错的，孩子妈妈或许听不懂，并没有纠正她。“这对孩子来说，在家练习时间越长，将错误改过来就越难。”

　　“不要求自家孩子跑在最前面，但至少要和同龄孩子一起跑”？

　　8月13日，广东发布《广东省落实教育部等九部门关于中小学生减负措施的实施方案(征求意见稿)》，方案中关于“科学合理布置作业”的规定提及，严格控制每日作业总量和时间，小学一二年级不布置书面家庭作业，小学中高年级、初中和高中学生每天书面家庭作业总量，分别控制在1小时、1.5小时和2小时以内。

　　对此，一些家长认为，这或许不能真正实现为孩子减负的目的，孩子和家长主要压力来自于升学。7月，深圳中考分数线公布，引起“上深圳公办普高难过考大学”的担忧。从初中毕业生升读公办普高的比例上看，2018年的录取率仅约47%，2019年则不到45%。

　　“深圳中考压力太大，这种压力向下传导，中小学、幼儿园孩子的学习压力自然也大。学龄前阶段不好好努力，也难考上好点的小学，更别谈好初中、高中了。”家长褚小姐如是说。

　　屈小姐坦言，腾腾从两岁半开始报英语培训班，这几年一直在为考进知名民办小学百仕达小学做准备。今年腾腾如愿进入该学校。为了让他不被落下，暑假屈小姐还帮他报了学而思的幼小衔接班。

　　“不要求自家孩子跑在最前面，但至少要和同龄孩子一起跑，否则以后孩子更辛苦。”屈小姐直言，因为升学压力还在，其他孩子都在上培训班，担心自家孩子不去会被落下，课堂上跟不上。

　　她认为，教育培养体系应该更多样化，从社会需求出发，例如加大对职业教育的重视程度，而不是将大学学历作为未来找到好工作的唯一敲门砖。

　　贾玲女儿也即将进入小学，但此前未接受过任何校外主科培训，她正为此担忧：“如今说后悔也晚了，压力比较大，女儿和其他孩子不在同一起跑线，担心小学课堂上她跟不上。所以之后会密切关注她的学习状态，也会考虑帮她报名参加学科培训。”

　　学龄前儿童到底要不要着急学习“十八般武艺”？面对家长急于让孩子抢跑的行为，教育专家认为，不少家长出于从众心理，为孩子学习加码，而部分培训机构坑钱、坑娃、坑智商，种种洗脑式营销，也在消费家长们的焦虑，加剧揠苗助长，违背了教育育人为本的初心。“顺木之天，以致其性”，在符合孩子个性特征和成长规律的前提下，对孩子进行适度的兴趣培养、潜能挖掘，并无不可。但如果不顾孩子实际的接受能力，一味加压，让孩子完成超越年龄的事情，那么，超前教育、过度教育可能带来一时的领先，却有可能让孩子过早失去学习的兴趣，损伤孩子探求知识的好奇心。

编辑： 罗予岐

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