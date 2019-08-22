职业教育如何赋能制造业转型升级？国内外专家学者佛山论道

产业与职业教育如何深度融合发展？如何以职业教育为抓手，以产教融合为切入点，协同推动传统制造业转型升级？8月18日至20日，2019（第五届）中国职业教育国际合作峰会（下称“峰会”）首次走出深圳，移师佛山。

产业与职业教育如何深度融合发展？如何以职业教育为抓手，以产教融合为切入点，协同推动传统制造业转型升级？8月18日至20日，2019（第五届）中国职业教育国际合作峰会（下称“峰会”）首次走出深圳，移师佛山。

为助力佛山打造更加符合产业发展需求的职教体系，精准匹配高校与企业供给需求，推动制造业加速迈向高质量发展，进一步增强佛山参与粤港澳大湾区建设的核心竞争力，国内外近百位职教专家学者、跨界精英与逾千名职教工作者、业界人士齐聚一堂，分析职业教育改革痛点难点，共话职业教育改革发展前景。

人工智能时代

新技术重构职业教育

“把职业教育摆在教育改革创新和经济社会发展中更加突出的位置。”今年1月，国务院印发了《国家职业教育改革实施方案》（即“职教20条”），凸显职业教育对经济社会发展的重要支撑作用。

致力于为国内外职业教育界专家学者搭建自由探讨、思想碰撞与互动互通的共享平台，由国泰安职业教育与产业发展研究院、佛山职业技术学院、中国高等教育学会职业技术教育分会共同主办的中国职业教育国际合作峰会此前已在深圳成功举办四届，今年首次移师佛山。

“佛山是中国制造业中心之一，近几年来佛山市政府在大力推动以人工智能、以智能制造技术引领传统制造业的转型升级。同时，佛山也是职业教育发展比较快的地区，尤其是在校企合作、产教融合实践方面都取得了很大的成效，所以走出深圳，我们的第一站就选在了佛山。”深圳国泰安教育技术有限公司董事长兼总裁、国泰安职业教育与产业发展研究院院长陈工孟说。

人工智能时代的到来，正对世界经济、人类生活产生极其深刻的影响，对传统教育方式和教学手段及人才培养模式产生了巨大的冲击与挑战。此次峰会以“产教深度融合发展，新科技赋能新职教”为主题，通过主题演讲、高层演讲、专题论坛、职业教育成果展、闭门圆桌会议、高级研修班等活动，全方位展示职业教育发展的最新理论及实践成果，一批产教融合的教育创新项目将在峰会现场举行签约仪式。

以制造业立市，佛山是全国乃至全球重要的制造业基地。从改革开放之初涌现出全国第一家“三来一补”企业到现在形成了较为健全的现代工业体系，机械装备、家用电器、建筑陶瓷、金属加工等传统优势产业基础雄厚，同时新一代的信息技术、新能源汽车、机器人、新材料、生物医药等新兴产业也在蓬勃发展。

“这离不开佛山始终坚持制造业立市、制造业兴市、制造业强市的定位，也离不开佛山积极围绕制造业需要推动职业教育的发展。”佛山市副市长乔羽表示，制造业高质量发展需要强有力的人才资源支撑，特别是需要通过发展职业教育，培育集聚更多的大城工匠和技术技能人才，助推佛山加快转型升级的步伐，加速迈向高质量发展。

市场呼唤

技术技能型人才怎么培养？

人工智能时代加速发展，技术不断迭代，产业升级加快。从连接到赋能，“智能+”助力中国高质量发展，核心是“智能+赋能”，打造工业互联网平台，拓展“智能+”，为制造业转型升级赋能。

8月20日，峰会的各专题论坛相继召开。其中，“职业教育现代学徒制的佛山实践”“职业教育赋能制造业转型升级”两个专题论坛针对佛山职业教育如何赋能佛山制造业转型升级，拥抱佛山高质量发展进行深入探讨。

佛山是广东省首个获批创研现代职业教育综合改革示范市的城市，也是首批通过教育部现代学徒制试点验收的城市，佛山市现代职业教育体系建设改革试点项目荣获联合国城市可持续发展的范例奖。

近几年，佛山大力推动以人工智能与智能制造技术引领传统制造业的转型升级。截至目前，全市有高等技术职业学院7所，在校生6.5万人；各类中等职业技术学校46所，在校生8.2万人。院校所设专业基本覆盖了佛山市经济建设发展的各个领域。

中国职业教育学会会长、教育部前副部长鲁昕认为，人工智能应成为学校的基础课，成为每名学生的基本素质。富士康工业互联网股份有限公司董事长李军旗强调人才赋能，与多所职业院校长期合作，并成立富士康工业互联网学院，培养既掌握专业领域知识又懂得工业大数据、工业人工智能和工业软件的复合型人才。

如何克服职教“校热企冷”的老大难问题，培养技术技能型人才？陈工孟认为应充分发挥“产教融合公共实训基地”的作用，以“技术+人才+基金”三位一体的方式来解决，首先在技术方面需要形成生态链，其次通过产教融合公共实训基地培养培训智能制造方面的技术技能人才，最后要着力解决企业开展智能化改造升级所面临的资金问题。

中国职业技术教育学会副会长、高等职业技术教育分会会长丁金昌认为，高职教育要实现高质量发展，德技并修、服务需求、能力为重、以生为本非常重要。中国高等教育学会职业技术教育分会会长周建松则围绕金融化时代与金融技术技能人才培养，解答了金融领域技能人才培养的解决方案。

来自德国的弗劳恩霍夫工业自动化研究所国际项目负责人Kay Matzner则用一组有趣的数据对运输、商业、安保等行业被人工智能替代的可能性进行分析，分享了“德国职业教育4.0”框架下的职业教育数字化的试点与进展，并介绍了与佛山合作的机器人学院，开辟了产教融合的国外视角。

转型升级

制造业大市的佛山实践

职业教育如何赋能制造业转型升级？这个问题不仅涉及到职业院校，还涉及与之相关的企业。如今的产教融合、校企融合面临着一个很大的痛点：职业院校培养的是“通才”，但企业需要的是“专才”。

“职校的培养目标与企业需求的不一致性严重阻碍职业教育赋能制造业转型升级。因此，职业教育的再企业化在目前看来很有必要。”华南师范大学职业教育学院院长陈伟指出，企业在技术领域知识类型的生产已经走在时代的前沿，甚至学校的前沿。职业院校在与企业进行产教融合时，非常希望企业能把自身产品的标准化转化为学校的课程。而这恰恰是解决“通才”与“专才”矛盾的关键一招。

佛山在2014年就建立了职业教育联席会议制度，并且成立了5个校企合作共同体，精准匹配职教学校和产业园区布局。根据产业进行分布式的布局，并积极组建职教集团，打造以行业为枢纽的联盟共同体，包括区域性的职业发展促进会整合校企联盟。

佛山市财政每年支出2000万元用于支撑新专业的设置，通过示范点、示范专业，结合佛山新兴产业布局布置了20个示范专业，例如机器人、数控、高数加工、模具设计、3D打印、电子商务等。

“从佛山的角度来讲，应该在办学体制上突破，真正把企业作为主体引入到办学中来，我们探索混合所有制公共实训中心，现代学徒制作为城市参与试点，在人才培养模式上改革，走国际化道路。”佛山市教育局副局长徐旭雁说，从政府顶层设计上来说，市政府十分重视政策的规划。

在依靠现代学徒制促进职业教育赋能制造业转型升级的过程中，公共实训中心是一个重要抓手。在公共实训中心里，政府可以挖一个大型人才蓄水池；学校可以完成培养高技能人才的目标；学生能得到理论与实践的全面成长；企业可以直接聘得一线员工。

据广东省中等职业学校“双师型”专业名师工作室主持人、佛山市专业名师左湘介绍，在公共实训中心，学生就变成准学徒，直接接受岗位培养。学生在经过岗位培养后将在公共实训中心的上下游企业实践，直接锻炼岗位技能。

在高质量发展模式和路径探索方面，佛山职业技术学院与华为合作建立了产业学院，开展第三方专业评价，建设专业诊改平台，创新“三依托、三协同、三精准”社会服务模式，依托龙头企业协同育人、致力创新能力提升，培育工匠精神，推进创新创业教育，搭建“模拟创业—实践创业—真实创业”体系，大力推进国际交流与合作，取得了良好的办学效果。

目前，佛山已逐渐从传统的制造业大市转型为智能制造走在全国前列的强市，高端产业、战略性新兴产业、“两高四新”产业的发展离不开工匠精神和企业家精神。但工匠精神往往只局限在企业和资深技术人员中，如何把工匠精神从企业带到学校，让学生在上岗之际就能用工匠精神指挥自己的工作实践，成为职业教育赋能制造业转型升级的重要一环。

“进入大湾区时代，制造业是佛山参与大湾区建设的核心竞争力所在。”乔羽表示，佛山将重点在职业教育、产教融合方面下更大的力气，将通过设立提升发展专项资金、支持产教融合项目建设、培育产教融合型企业、打造产教融合平台、改革人才培养模式、加强对外交流合作等多项举措，促进佛山的教育力、人才力、产业力和创新力的有机衔接，努力将佛山打造成产教深度融合的城市、现代职业教育的高地，为佛山建设制造强市、创新强市、人才强市提供新的动力。