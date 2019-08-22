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2021年在粤招生专业(类)选考科目将这样要求！（3＋1＋2模式）

2019-08-22 08:28 来源：南方网 柯丹洁
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　　南方网讯　21日，广东省教育考试院发布《关于公布2021年拟在广东省招生普通高校专业（类）选考科目要求的公告》，公布2021年拟在广东省招生的普通高校专业（类）选考科目要求。

　　高校专业（类）选考科目要求分为首选科目要求和再选科目要求。首选科目要求从物理、历史2门科目中确定；再选科目要求从思想政治、地理、化学、生物学4门科目中确定。

　　首选科目要求包括仅物理、仅历史、物理或历史均可3种。再选科目要求包括选择1科、2科或“不提再选科目要求”。高职高专院校提出首选科目和再选科目要求的，按照高校要求执行；未提选考科目要求的，由高职高专院校在2021年统筹相关专业（类）在物理、历史类别下分别安排招生计划。

　　据悉，各专业（类）选考科目要求，由普通高校根据教育部颁布的《普通高校本科招生专业选考科目要求指引（3+1+2模式）》，结合自身办学定位和专业培养目标，以及对学生学习要求自主确定。因培养要求不同，相同专业（类）在不同高校可能会有不同的选考科目要求。

　　相关负责人提醒，因高校院系及专业（类）调整等原因，具体的招生高校及招生专业（类）可能会有调整变化，2021年在广东招生高校及招生专业（类）以2021年公布的院校招生章程及招生专业为准，将会及时予以公告。

关于公布2021年拟在广东省招生普通高校专业（类）选考科目要求的公告

　　一、本次公布内容为2021年拟在广东省招生的普通高校专业（类）选考科目要求。

　　二、各专业（类）选考科目要求，由普通高校根据教育部颁布的《普通高校本科招生专业选考科目要求指引（3+1+2模式）》，结合自身办学定位和专业培养目标，以及对学生学习要求自主确定。因培养要求不同，相同专业（类）在不同高校可能会有不同的选考科目要求。

　　三、高校专业（类）选考科目要求分为首选科目要求和再选科目要求。首选科目要求从物理、历史2门科目中确定；再选科目要求从思想政治、地理、化学、生物学4门科目中确定。

　　四、首选科目要求包括仅物理、仅历史、物理或历史均可3种。

　　“仅物理”，表示首选科目为物理的考生才可报考，且相关专业（类）只在物理类别下安排招生计划。

　　“仅历史”，表示首选科目为历史的考生才可报考，且相关专业（类）只在历史类别下安排招生计划。

　　“物理或历史均可”，表示首选科目为物理或历史的考生均可报考，且高校要统筹相关专业（类）在物理、历史类别下分别安排招生计划。

　　五、再选科目要求包括选择1科、2科或“不提再选科目要求”。

　　选择1科的，表示考生必须选考该科目方可报考（例如：A高校的生物科学专业，首选科目要求选择“仅物理”、再选科目要求选择“化学”1科，考生必须选考“物理”和“化学”2科再加上其他任意1科就可报考）。

　　选择2科的，有两种关系：一种为“或”的关系，即“考生选考其中1门即可报考”（例如：B高校的地理信息科学专业，首选科目要求选择“仅物理”、再选科目选择“地理”或“化学”，考生首选科目必须选考“物理”，再选科目在“地理”或“化学”中选择1科再加上其他任意1科即可报考）；另一种为“和”的关系，即“考生均须选考方可报考”（例如：C高校的生物工程专业，首选科目要求选择“仅物理”、再选科目选择“化学”和“生物”，考生首选科目必须选考“物理”，再选科目必须选考“化学”和“生物”2科方可报考）。

　　选择“不提再选科目要求”的，表示考生符合高校提出的首选科目要求即可报考（例如：D高校的数学专业，首选科目要求“仅物理”，再选科目选择“不提再选科目要求”，考生选考科目中有“物理”加上再选科目中任意选择2科即可报考）。

　　六、高职高专院校提出首选科目和再选科目要求的，按照高校要求执行；未提选考科目要求的，由高职高专院校在2021年统筹相关专业（类）在物理、历史类别下分别安排招生计划。

　　七、因高校院系及专业（类）调整等原因，具体的招生高校及招生专业（类）可能会有调整变化，2021年在广东招生高校及招生专业（类）以2021年公布的院校招生章程及招生专业为准，我们会及时予以公告。

　　2021年拟在粤招生普通高校招生专业(类)选考科目要求（3＋1＋2模式）

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编辑： 罗予岐

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