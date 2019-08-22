“开学季”临近 这些消息需关注

“开学季”临近，广东将开展校车企业安全大检查，并对校车隐患进行大清理，切实加强校车及校园周边道路交通安全工作。一旦发现驾驶人从事校车业务严重超员超速的，一律按照危险驾驶罪依法立案侦查、追究刑事责任。这是笔者从8月21日召开的全省预防道路交通事故视频调度会上获悉的。

“开学季”临近，广东将开展校车企业安全大检查，并对校车隐患进行大清理，切实加强校车及校园周边道路交通安全工作。一旦发现驾驶人从事校车业务严重超员超速的，一律按照危险驾驶罪依法立案侦查、追究刑事责任。这是笔者从8月21日召开的全省预防道路交通事故视频调度会上获悉的。

校车和学生交通安全工作是一项重要的民生工程。会上，省教育厅党组成员、省人民政府教育督导室主任督学李璧亮介绍，广东是校车大省，校车数量排全国首位，占到全国的近六分之一。每天有2万多辆校车在路面上跑，有2000多万学生穿行于各类路段，校车安全事故和涉师生交通事故还是屡有发生，交通安全形势还是相当严峻。各地一要找准涉校车交通事故预防重点难点，加强校车维护保养和人员培训，建立常态化排查通报机制，将安全隐患消除在萌芽状态；二要建立常态化交通安全宣传教育机制，组织开展校车应急疏散演练，上好“交通安全开学第一课”，提高学生交通安全意识和防范技能；三要建立沟通协调机制，强化督导检查，压实校车和学生交通安全主体责任。

省道路交通安全工作联席会议办公室主任、省公安厅党委委员、副厅长孙太平分析了广东省近期道路交通安全形势，要求各地全力推动源头隐患清理、路面秩序净化、摩托车和电动自行车专项整治、农村安全守护、宣传警示曝光、社会协同共治等六项重点工作，坚决打赢交通安全整治攻坚战。他说，“开学季”临近，各地要严格落实“六个一”行动，即：开展一次校车企业安全大检查行动，一次校车隐患大清理行动，一次校车驾驶人大排查行动，一次校车行驶路线大排查行动，一次校车交通秩序大整治行动，一次校园交通安全大宣讲行动，切实加强校车及校园周边道路交通安全工作。

据透露，在开学第一周，联合交通运输部门开展一次校车秩序大整治，在校车和接送学生车辆集中通行的重点路段时段，增设临时执勤点，加强路面执法检查，严查超员、超速、非法改装、不按规定路线行驶等违法行为，严打“黑校车”，发现驾驶人从事校车业务严重超员超速的，一律按照危险驾驶罪依法立案侦查、追究刑事责任。

治校闹

“不闹也赔”“闹也不赔”？广州校长谈落实

20日，教育部召开新闻发布会，解读教育部、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部五部门联合印发的《关于完善安全事故处理机制维护学校教育教学秩序的意见》（以下简称《意见》）。《意见》明确了8种“校闹”行为，提出“不闹也赔”“闹也不赔”等观点。广州部分名校校长与法律专家认为，《意见》为学校办学提供了完备的“安全网”，进一步保障学校安心开展教育教学工作。

做好安全教育和安全保险

《意见》指出，“校闹”是指学校安全事故处置过程中，家属及其他校外人员实施围堵学校、在校园内非法聚集、聚众闹事等扰乱学校教育教学和管理秩序，侵犯学校和师生合法权益的行为。

“很多时候，发生‘校闹’的原因是一方的法律意识比较欠缺，提出无理的要求而不被满足。”广州中学执行校长彭建平对学校方面预防和解决“校闹”问题提出了几点建议：“首先要开好家长会，邀请法治专家进行法律普及，提高家长的法律意识。其次学校要做好制度建设，一旦发生‘校闹’，要迅速与政府部门取得联系，做到及时沟通。最后也是最重要的一点是加强学生的安全教育和法治教育，让孩子和家长意识到学校是公共区域，涉及若干个人和家庭的利益，不能随心所欲地行事。”

《意见》还指出“预防为先”是校园安全的重中之重。“《意见》出台后，我们也不会在安全教育和相关的保险保障方面有松懈。”广州广雅实验学校副校长袁艳玲介绍，该校把握各种机会对学生进行安全教育，根据教育安全的要求做好安全防范工作，也坚持为学生、学校购买保险，搭好多层“安全网”。

袁艳玲表示，《意见》让学校可以把更多精力放在学生教育和老师能力提升等方面。“一些‘校闹’行为对社会影响比较恶劣，会给学校工作带来束缚，最后只会限制学生的全面发展。”

用法治思维处置校园纠纷

近年来，因学校安全事故等引发的“校闹”事件在各地时有发生，并经常伴有围堵校门、拉横幅、摆花圈、设灵堂、纠缠学校负责人、占据办公教学场所等非法过激行为。

《意见》明确禁止不顾法律原则的“花钱买平安”行为，即“闹也不赔”。

“《意见》给了具体的案例，学校遇到类似的事情和活动时，能放下包袱，轻装上阵。”广州市南武中学校长陈祥春也对《意见》表示大力赞同，“有时候孩子的伤害并不是学校的责任，特别是无法探究原因的意外事故，但是有些家长想通过‘校闹’来表达自己的诉求，而《意见》明确了责任，能够制止类似不良现象，这有利于学校大胆地进行管理。”

《意见》还强调，要坚决杜绝“大闹大赔、小闹小赔”，必须根据客观事实和法律法规规定，明确各方责任。责任认定前，学校不得赔钱息事。

“《意见》的出台让学校有了解决问题的方法，其出发点非常好。校园问题的赔偿应该依法依规，在有司法确认的情况下去赔偿。尤其是公立学校，校方不应该有赔偿的自由裁量权；如果校方不通过司法流程就私下赔偿，可能就存在变相的国有资产流失。”广州市政协委员、省律协未成年人法律专业委员会主任郑子殷说。

郑子殷表示，在具体操作中要注意不能出现“冷硬、傲慢”的现象。“我认为，一旦发生学校安全事故纠纷，学校不能认为进入司法程序了就公事公办，爱理不理。在具体操作中还可以开展探访、慰问等关怀活动，以达到更好化解社会矛盾的目的。”