尚德机构瞄准行业短缺人才 再扩免费学课程范围

优质的课程和独特的在线学习社区，也有效地提升了学员学习的粘性

自2019年第一季度推出免费学项目以来，在线教育公司尚德机构不断扩大免费学项目范围，增加优质课程。最近，心理咨询师、营养师等职业证书课程也被纳入免费学项目中。

随着社会的不断进步，以及人们对于心理健康重视程度的日益增加，我国的心理健康服务需求呈爆发式增长，但专业医生及心理咨询师的数量不足。专业的心理咨询包括从来访者及家属等信息源获得有关来访者的心理问题、心理障碍资料；对来访者的心理成长、人格发展、智力、社会化及家庭、婚姻生活事件等进行全面评估，概括心理和生理测查等。

针对行业人才短缺的现状，尚德机构推出了美国加州大学心理国际证书免费学和美国康奈尔大学国际心理咨询师二级免费学项目。康奈尔大学课程安排了尚德机构心理学首席讲师进行授课，加州大学课程则有加州大学外教进行授课。这些免费学课程分别从社会心理学、情绪心理学、沟通心理学等方面帮助用户加以理解，并由从事心理咨询行业的专家为学员传授经验。

在免费学项目中，女性学员占比高达7成，心理咨询师、营养师等职业培训也备受女性学员的喜爱。随着女性学历和职业技能的不断提升，她们也将获得更多的就业以及和职业发展的机会。

据了解，尚德机构免费直播课程大多集中在晚上的7点-10点，重播课程任何时段都可以观看。时间上的灵活性帮助学员实现了碎片化学习，适合成人学习特点。而优质的课程和独特的在线学习社区，也有效地提升了学员学习的粘性

尚德机构相关负责人表示，为满足国内在职人群不断增长的对学历和职业技能提升的需求，尚德机构将继续丰富和升级现有的免费学项目，研发更广泛的课程内容和品类，以帮助学生实现他们的目标。