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五部门联合发文 严惩这8类“校闹”行为

2019-08-21 09:21 来源：中国新闻网 吴雨航
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　　近日，教育部、最高人民法院、最高人民检察院、公安部和司法部五部门联合出台了《关于完善安全事故处理机制维护学校教育教学秩序的意见》，构建了治理“校闹“的制度体系。

　　“校闹”行为侵害学校、教师合法权益，挑战法律底线，影响社会稳定。因为“校闹”的存在，学校承担了不应当承担的责任和压力，导致一些学校不敢正常开展体育教学、课外活动，不敢正常批评教育学生，干扰了素质教育的实施，影响了良好教育生态的形成。

　　20日上午，教育部召开发布会具体解读这一政策。教育部政策法规司司长邓传淮表示，《意见》借鉴治理“医闹”做法，结合教育领域特点，围绕依法治理“校闹”，构建了从加强预防、减少事故，完善程序、妥善处理纠纷，到严格执法、依法惩治“校闹”行为，再到多部门合作、形成共治格局的完整治理体系。

　　此次《意见》共15条，涉及五个方面并明确了8类“校闹”行为：（1）殴打他人、故意伤害他人或者故意损毁公私财物的；（2）侵占、毁损学校房屋、设施设备的；（3）在学校设置障碍、贴报喷字、拉挂横幅、燃放鞭炮、播放哀乐、摆放花圈、泼洒污物、断水断电、堵塞大门、围堵办公场所和道路的；（4）在学校等公共场所停放尸体的；（5）以不准离开工作场所等方式非法限制学校教职工、学生人身自由的；（6）跟踪、纠缠学校相关负责人，侮辱、恐吓教职工、学生的；（7）携带易燃易爆危险物品和管制器具进入学校的；（8）其他扰乱学校教育教学秩序或侵害他人人身财产权益的行为。

　　邓传淮司长表示，一旦发生“校闹”行为，要求公安机关及时出警，依法制止；对于实施“校闹”行为，扰乱社会秩序、造成他人人身伤害或财产损失的，要按照治安管理处罚法的规定予以处罚；构成犯罪的，要按照刑法相关规定予以惩处。特别是对于故意扩大事态，教唆他人实施针对学校和教职工、学生的违法犯罪行为，或者以受他人委托处理纠纷为名实施敲诈勒索、寻衅滋事等行为的，要依法从严惩处。

　　“校闹”行为造成他人人身或财产权益损害的，要支持被侵权人向“校闹”行为人追究侵权责任。同时，可以通过联合惩戒机制，对实施“校闹”、聚众扰乱社会秩序的人员实施惩戒。

　　此外，在治理校闹时要实现 “不闹也赔”，要求学校不得推诿塞责，积极通过协商、调解、诉讼等方式化解纠纷，学校确有责任的，要依法、及时进行伤害赔偿，实现“不闹也赔”。《意见》强调第三方机构在纠纷化解中的作用，规定各地可以建立学校安全事故人民调解委员会制度，构建公正、便捷的处置机制。

　　针对实践中“以闹取利”和一些地方无原则“花钱买平安”的状况，要做到“闹也不赔”，明确禁止不顾法律原则的“花钱买平安”行为。责任明确前，学校不得赔钱息事。为避免政府领导出于息事宁人的考虑，片面加重学校责任，明确规定任何组织和个人不得非法干涉纠纷处理。对于因学校安全事故纠纷引发的诉讼，人民法院要依法裁判、主动释法，杜绝片面加重学校赔偿责任的情形。

　　《意见》特别强调，学校要切实树立依法治校、依法办学理念，通过法治思维和法治方式化解矛盾纠纷，不得为防止发生安全事故而限制学生正常参加课间活动、体育活动和其他社会实践活动。

 

编辑： 罗予岐

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