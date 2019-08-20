盘点|2019高校招生启示录

近日，记者对部分在粤招生录取的高校做了盘点，看看这份高考录取“成绩单”中，究竟蕴藏了哪些“玄机”？给2019高校招生带来哪些启示？

分数线通常被认为是一所高校办学成绩、影响力、口碑的综合体现，也是一所学校办得好与坏最直观的“成绩单”。从刚刚结束的广东省高考投档录取情况看，今年各院校间招生竞争日趋“白热化”，各层次间的录取分数差距逐渐缩小。特别是不少民办院校、独立学院本科院校的投档分呈上涨趋势，个别院校在高分优先投档线上实现“零”的突破，中外（境外）联合办学等新兴大学更是出现崛起的势头。（点击查看：《今年广东本科高校投档线排行榜出炉！一批新面孔异军突起》）

近日，记者对部分在粤招生录取的高校做了盘点，看看这份高考录取“成绩单”中，究竟蕴藏了哪些“玄机”？给2019高校招生带来哪些启示？

扎根教学科研，综合实力铸就招生品牌

在我国高等教育加速发展的阶段，高校人才培养模式及综合实力水平已成为考生家长选报高校的重要依据。从今年广东高考投档情况看，中山大学、华南理工大学、暨南大学、深圳大学依旧稳居广东高校文科、理科高分优先投档线前四名和前五名。与上一年不同的是，今年各层次间的录取分数差距逐渐缩小，竞争十分激烈。从理科高分优先投档线上看，深圳大学在招生计划比暨南大学多1090人的前提下，投档线仅比暨南大学少4分。

教学与科研是立校之本，从高校的学科排名、科研经费排名可以看出这四所广东高校缘何稳居前列。据第三方机构对2015-2017年中国大学科研经费排名显示，作为双一流老牌名校，中山大学、华南理工大学、暨南大学在科研经费排名、学科排名上均位居全省前三名。深圳大学作为后起之秀，位居第四。而此前公布的2019“软科世界一流学科排名”中，中山大学、华南理工大学分别以总上榜数41个、22个位居省内第一二名，深圳大学以14个上榜学科，与暨南大学并列广东省第3名。在“2019软科世界大学学术排名”中，暨南大学、深圳大学更是首次跻身世界500强，深圳大学从去年全球501-600位飙升至301-400位，全国排名第37位，进步最大。

这个情况同样出现在其他分数段，比如，华南理工大学广州学院作为独立学院本科院校，在文理科投档中一次满档，理科首次高出省高分优先投档线，创历史新高。据华南理工大学广州学院相关负责人介绍，近几年学校瞄准区域产业发展和新工科建设，提高科研经费投入。到目前为止已投入15亿以上用于工科人才引进，实验室建设等方面，这也是学校生源质量逐步提升的原因之一。

从科研经费投入到科教产业支持，从学科建设到人才引进，扎根于教学与科研，是衡量一所高校综合实力的重要指标，而综合实力也铸就了学校招生的“金字招牌”。

紧跟政策动向，主动融入赢取招生“红利”

当前，粤港澳大湾区的高校作为湾区人才的主要培养阵地和输出口，正在积极主动融入湾区建设大潮。立足粤港澳大湾区核心区域，从今年的投档情况看，湾区高校抓住了政策所带来的机遇，与省外高校相比，投档势态良好，特别是理工科类高校表现强劲，也是家长考生所重点关注的。

华南理工大学围绕大湾区产业需求，建设华南理工大学广州国际校区，招生专业调整为以交叉学科的新工科专业为主。从校方公布的录取结果看，今年华南理工大学高分段考生正集中于广州国际校区和新工科相关专业。今年华南理工大学理科高优投档分仅比中山大学少3分，差距进一步缩小。深圳多所高校招生投档分数线较高，取得亮眼成绩。哈尔滨工业大学（深圳）今年以622分的投档线位居广东理科投档榜首，比广东省理科高分优先投档线495分高出127分，而符合大湾区区域发展需求的计算机专业理所当然成了学子们竞相报考的“最火专业”。

另一方面，在新高考改革背景下，多元化招生录取模式近年来受到越来越多的关注，多所高校在提前批、自主招生等批次、本科普通批次均有招生，生源质量呈现逐年攀升趋势。据统计，浙江大学、宁波诺丁汉大学、西交利物浦大学、南方科技大学、香港中文大学（深圳）、北京师范大学—香港浸会大学联合国际学院（下称“北师港浸大”）等基于综合评价录取模式上的高校今年生源质量相比往年均有所上升。北师港浸大招办负责人透露，今年参加学校综合评价考试的报名人数已超过4100人次，再创新高。

从粤港澳大湾区到新高考改革政策，从简单的“招分”向真正的“招生”方向的转变，有的高校已主动出击，抓住政策机遇带来的“红利”，也尝试迎接政策改革中带来的挑战。

布局纵深，不断创新招生宣传模式

据统计，今年在粤招生全国普通高校有1502所，比去年增加27所，共录取71万多名考生。随着高等教育的普及，越来越多的高校意识到招生宣传的重要性。而随着高考改革的不断深化，如何服务好考生和家长对于学校招生信息和政策的需求，各高校可谓煞费苦心。

（一）招生宣传覆盖全年，深度建立生源链接

随着新高考改革的稳步推进，当前高校招生宣传工作已不仅仅局限于每年的高考季，更是贯穿于高校全年的重点工作。

以北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院和吉林大学珠海学院为例，学校招生宣传工作紧跟新高考改革政策推进的步伐，以“生涯规划+志愿填报”为主线，开展一系列贯穿全年、服务高中的招生宣传活动。在非传统招生季，通过举办新高考的相关论坛，进中学公益讲座，校园体验等活动，深度建立生源链接。在传统招生季，校长亲自挂帅与各学部老师、学生、家长义工组成巡回答疑团现身各地市，参加宣讲会。

今年北师港浸大在广东省的录取分数再创历史新高。“本科提前录取批次”录取最低分520分，超出广东省理科高分优先投档线25分，而理科最高分更是超出“高优先”81分。今年考生报考吉林大学珠海学院的热度高涨，从高分段生源结构来看，优质生源不断提升，特别是理工科在招生计划3383人超大规模情况下，招生录取分数和排位依然保持独立学院本科院校前列。

（二）注重宣传效率，新媒体带来新“玩法”

从调研中发现，大多数高校主动利用新媒体传播方式提升招生宣传的效率，增强宣传的精准性，也取得了不错的成绩。例如在校园开放日利用媒体开展形式活泼多样的体验式直播宣传，又例如参加权威机构和媒体举办的公益线上咨询活动等等。这些尝试满足考生及家长报考信息的需求，进一步提高招生宣传工作效率。

（三）招生宣传新方向，转变宣讲策略凸显优势专业

招生宣传工作不仅仅是招生办一个部门需要操心的事，有的学校还会利用各部门、院系资源、校友会、家委会、媒体等资源优势形成“组合拳”，制定有规划、有方向、有成效的招生宣传方式。从南方网举办的招生公益活动（以下简称“高招会”）现场发现，今年多所高校的专业学科负责人参与到宣讲活动中来，宣讲方式也由单一的学校介绍向专业介绍转变。从录取结果看，宣传效果显而易见，宣讲人所在的专业录取排名往往位居学校前列。

如浙江大学、南京大学、华南理工大学、深圳大学、南方医科大学、南方科技大学、香港中文大学（深圳）、哈尔滨工业大学（深圳）、北师港浸大、广东财经大学等高校均派出专业老师参与到广东各地市的招生宣传活动中，并以专业填报技巧重点宣传，从专业录取结果看，所涉及的专业排行相比往年有所上升。

香港中文大学（深圳）在今年的专场招生会中，重点宣传学院制教学模式。据学校官方统计，由学校经管学院和理工学院联合培养的交叉专业——金融工程中的量化金融和金融科技两个方向，明显较往年更加，受到学生青睐。

所谓“酒香也怕巷子深”，招生宣传已成为提高学校招生品牌的重要环节之一，是优质生源认识和了解高校的重要入口，越来越多的高校开始不断尝试，采用多元化的创新招生宣传模式是提高学校影响力的关键。