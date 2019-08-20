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全民教育需求成为大趋势 尚德机构助力全民终身学习

2019-08-20 14:39 来源：南方网
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　　打造“没有围墙的大学”、助力终身学习，一直以来都是成人教育机构尚德机构的办学目标，他们为此也做出了积极的探索和努力。据了解，该机构目前已建立起完整的学历和职业教育培训体系，其中，自考助学及学历培训项目从专科、本科已延伸至研究生阶段。在专业方面，目前自考助学已涉及英语、汉语言文学、行政管理、法律、学前教育、会计等18个专业；研究生项目涉及公共管理硕士、工程管理硕士、工商管理硕士等专业。在职业证书培训方面，目前已涉及人力资源师、财务会计、教师资格证、资产评估师、建造师、证券从业资格、期货从业资格、导游、演出经纪人、房地产经纪人、普通话考试等诸多项目。此外，尚德机构还推出了通识博雅类小课以及职场辅助、生活服务类课程等。为满足成人学员不断增长的学习需求，尚德机构的培训项目仍在不断延伸。

　　据介绍，尚德机构学员中有超过六成为女性学员，尚德机构在帮助女性学员提升学历、考取职业资格证书的同时，还联手知名企业共建女性竞争力新生态。为此，尚德机构专项研发了“女性职场大礼包”课程，包括“职场技能”、“管理晋升”、“人文认知”和“教育心理”，内容涵盖女性从职场入职到晋升的全过程；该课程还强调人文素养、精神气质等软实力建设，以提升女性职场魅力。

　　此外，尚德机构还参与“唯爱·妈妈+幸福赋能计划”，为单亲妈妈群体推出职场在线课程。考虑到单亲妈妈们需要照顾孩子、时间有限，尚德机构以“小程序录播”形式提供这些课程，以方便她们利用碎片化时间进行学习。

　　为帮助越来越多的老年人实现“活到老、学到老”的愿望，尚德机构2016年推出的“尚进生”公益助学项目中，为符合条件的老龄学员提供免费学习一门课程的资助。受资助者中，既有打算学些管理知识为开办养老院做知识储备的68岁老人；也有不甘于每天打麻将混日子、希望学习法律知识充实自己的65岁老人；还有87岁仍想圆自己本科梦的的老奶奶------由于得到尚德机构的资助，这些老人圆了年轻时曾经错失的学习梦，丰富了老年生活，更为年轻人树立了学习榜样。

　　针对成人学习普遍存在“时间少、碎片化、难坚持”的痛点，尚德机构近年来主动拥抱新科技，利用大数据、人工智能等技术为学员学习减负；在理想情况下，学员可以节约60%-70%的学习时间。同时，尚德机构还开发多款小程序，方便学员碎片化时间进行学习。

　　在实现打造“没有围墙的大学”这一终身教育目标的过程中，尚德机构正做出积极的探索和努力。尚德机构有关负责人表示，十多年前，尚德机构提出“学习是一种信仰”的口号，是想唤醒成人对学习的热情和动机。经过十多年发展，目前成人学习的意愿已经越来越好、越来越强了。未来，尚德机构将通过技术进步、形式创新等手段，进一步降低成人学习的各种门槛，助力更多人实现终身学习的梦想，为用户创造更大价值。

编辑： 罗予岐

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