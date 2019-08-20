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硕士生“回锅”高考，任性还是无奈

2019-08-20 09:21 来源：新华日报
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　　26岁的浙江大学化学硕士张韫喆为学医今年重新高考，并于近日拿到了山东中医药大学中医养生专业本科的录取通知书，引发广泛关注。他本人称，他一直想学医，却阴差阳错学了化学。

　　“好之”才能更好“学之”

　　名牌硕士毕业，又重读大学，有些人表示很不理解，感叹“过于任性”“不值得”：即便不喜欢现在的专业，也没有必要再次参加高考，毕竟，高考不是随随便便的一场考试，理想专业也不一定就能成功考入。坦率地说，这些“感叹”其实都立足于某种现实算计：学校和学历都已经是握在手里的金字招牌，为了专业喜好铤而走险得不偿失。但是，面对种种成见和否定，这位毕业生依然能够坚持最初的学医梦想，为之不懈奋斗并最终获得成功，这种自卸招牌、勇于逐梦的精神和勇气弥足珍贵。

　　“好之”才能更好“学之”。人一旦有特别热爱的方向或职业，就能更好地为之奋斗。比尔·盖茨考取哈佛大学法律系后，发现必修课程非兴趣所在，执意退学专注于自己热爱的计算机行业。将人生的尺度拉长，就会发现，忠于自己所热爱的事业，是人生的最大价值所在。大学专业，往往决定了人的一生将从事的职业，选择喜欢的专业，往往更能激发自己的学习动力，进而有所成就。

　　当然，为了理想专业重返高考考场固然勇气可嘉，但这样的风险和代价显然太过残酷，于更多人而言，这种“高级玩家”的操作未必行得通。要让更多的学生学即所好、录即所需，更多地需要从畅通转专业渠道、优化专业设置上找“捷径”。近十年来，我国部分高校推出一些转专业政策，一定程度上化解了转专业难与转专业需求高的矛盾。但是，转学、转专业过程中还是有很多限制，甚至还不如重新高考容易。文科理科专业不能互转，转专业需要达到一定成绩要求，一些非综合类学校没有设置医学专业，无法实现校内转专业，或是考取了硕士学历无法根据已获得学分申请本科专业学习，等等。转专业不自由，学校有学校的理由和苦衷：会造成热门专业扎堆，冷门专业爆冷，还可能因为专业录取分数不同造成不公平。但是，这些考虑都不能成为限制学生按兴趣发展的理由。

　　综合来看，既避免专业冷热不均，又公平有效地满足学生需求，除了要进一步细化转专业政策，还要在专业设置上下更多功夫。纵观国外一些大学，“专业”是一个弹性的概念，课程以满足学生需要为核心，围绕社会职业需求开展，而我国各大高校基本根据专业目录来开发专业，导致大学的专业与学生需要背离、与市场需求脱节。畅通转专业渠道、专业设置更好地满足学生需求，如此，重回高考考场的“任性”就会少一些吧。

　　为何不能“学一行爱一行”

　　评说张同学的选择是否恰当，很重要的一点是站在什么立场上看待。从个人、朋友的角度，或可钦佩他的勇气和信念，被他的梦想感动，从而为他加油打气。但从公共观察者的角度来看，他的任性反映出人生规划能力的欠缺，也对宝贵的高等教育资源造成了浪费，并不值得鼓励。

　　良好的人生规划，意味着在合适的年龄做恰当的事情。社会对20多岁硕士毕业生的期待，应当是学有所成后积极投身工作，在奋斗中找到人生价值。这同时也符合个人的发展规律：在学习能力最强的时候努力求学，而后以初生牛犊的勇气和拼劲在职场上接受摔打。张同学26岁再读本科，30多岁才参加工作，论经验不如同龄人，论试错资本不如应届生，竞争力堪忧。人生没有多少8年可以浪费，走一条不一样的路，就失去了顺势而行的机会，在未来的就业阶段犹如逆风行船，需要付出加倍努力。倘若在规划人生时只考虑局部因素而不去整体规划，这种只见树木不见森林的视野局限，很可能让今天的选择，在未来的人生道路上时常遭遇挫折的拷问。

　　如果说上述问题可以通过努力来弥补，那么重复进行本科学习造成的经济和教育资源的浪费，则是不可挽回的。不知张同学是否有能力独立承担学习所需的费用，如果26岁还要依赖父母资助完成学业，只能让我们感叹一句：为人父母不易。更重要的是，高等教育，特别是到了硕士教育阶段，教学资源是极其宝贵的。学而不用，犹如在拍卖会上竞得珍宝后却弃如敝帚，这对真正需要这个机会的人来说是不公平的。我国的高等教育经费中有相当一部分由财政分担，因此大学学费负担算不上太重。须知，在英美等一些高等教育市场化程度较高的国家，学生因负担不起所喜爱专业的学费，无奈之下选择其他专业的情形非常普遍。任性地重读本科，浪费了父母投入的教育成本，也浪费了国家补贴的教育资金，是让人难以认同的浪费行为。

　　喜爱某个专业，何必非要重读本科？《哪吒之魔童降世》的导演杨宇本科学医，喜爱动画的他并没有重读动画专业，而是在实践中不断积累经验，一步步成就他的梦想。换个角度说，学了8年的专业，难道就没法培养出一些兴趣来？在所学专业上“敢爱敢恨”是勇气，“学一行爱一行”又何尝不是一种担当？

编辑： 罗予岐

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