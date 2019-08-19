作家七堇年携新书亮相花城，品读青春畅想人生

8月17日，人气青年作家七堇年携新书《晚风枕酒》亮相广州西西弗书店，与读者分享创作心得。

且将新火试新茶，诗酒趁年华！8月17日，人气青年作家七堇年携新书《晚风枕酒》亮相广州西西弗书店，与读者分享创作心得，用最初的爱与梦想，唤起所有读者对自由和美好生活的向往！该书是继《大地之灯》、《被窝是青春的坟墓》、《澜本嫁衣》、《平生欢》等百万畅销作品后，七堇年对于青年、社会、自然、时代的进一步思考与美感的探索之作。

《晚风枕酒》讲述了一个风格鲜明，充满浪漫与自由的都市言情故事。三个性格迥异的新时代青年人，不断穿梭在田园、城市与各国之间，追寻着爱与自由，用自己的方式实践着对诗歌、对酿酒的人生畅想。他们相互依靠，相互挫伤，相互成长，谱写出一曲跌宕起伏、丝丝入扣的青春之歌。

与前期作品相同的是，该书很大程度也是七堇年心境的影射。《晚风枕酒》对青年时代迷惘的刻画，少了挣扎与负重，多了几分玩味和释然，七堇年依靠想象和文字的优雅滑动，用青年人的无畏与活力，自然地道出青年时代独有的迷惘之美。文中，七堇年不止一次提到：“人生，也许只是一个‘探讨问题’，而‘研究成果’，并不重要”。她用自己独特的文笔，爱意中带着悲悯，温情里不乏沧桑，为笔下的每个角色呈现出他们本来的面目和真实的心理，这是七堇年笔下主人公心灵变迁的见证，同时也影射她自己的成长足迹。三十而立的七堇年又跨越了一级台阶，向着更真实、成熟的写作方向迈进。

“我们总要在自己的主业之外，做一个灵魂有趣的人”，谈及书写《晚风枕酒》的初衷，七堇年解释说想探讨一些不那么规则的人生。在故事的虚构中，七堇年不动声色地传达了自己的观察和思考，通过主人公对自己人生热爱的不断坚持和探索，传达“斜杠青年”是一群认真审视生活的人，在实现多元价值的同时，也收获财富上的自由，引导读者通过对自身和未知的探索，拥有独特的“斜杠人生”。

在七堇年的个人简介中，她描述自己是“写作者、黄昏收集者”，如今，三十而立的七堇年将自身所爱更多地融入写作中，担负起身为写作者的更多责任。

也许时间会让我们忘记故事本身，但你一定不会忘记七堇年画面里描述的夏日味道，不会忘记壮美的铺满夕阳的公路，不会忘记那场旷日持久的热恋气息与记忆中永不褪色的风景。

七堇年用细腻、风格强烈且极富美感的文字，将对自然的热爱融入故事，不断滋养着读者对于自然的憧憬、想象和体验。总而言之，这是一部有关热爱、知交、情爱、人生的畅读盛宴，另一种意义上来说，也是一部更接近七堇年的作品。