两地学子以书会友 一同探访岭南文化

8月16日，南国书香节会场的澳门馆展示了一堂别开生面的“阅读课”。来自穗澳两地的40名学生，以书会友，共读一本书，一起追忆书中的“老店号”，一起畅谈老店蕴藏的岭南文化。“

南方网讯 8月16日，南国书香节会场的澳门馆展示了一堂别开生面的“阅读课”。来自穗澳两地的40名学生，以书会友，共读一本书，一起追忆书中的“老店号”，一起畅谈老店蕴藏的岭南文化。“南国书香 穗澳同读”活动以岭南文化书目为载体，开展主题阅读引导与阅读分享，创新阅读新模式，展示智慧阅读新成果，为祖国 70 周年华诞和澳门回归 20 周年献礼。

参与本次活动的学生，分别来自广州市第七中学和澳门培道中学，体现了穗澳两地教育互动交流的深厚渊源。

两地的学子们，通过广州智慧阅读平台的暑期主题阅读活动，同读《小店忆旧》《岭南新语》两本图书。在“广州智慧阅读平台上”，两地学生留下了丰富的阅读和互动信息。他们或走访书中的老字号；或制作老字号的地图；或仿写老字号的“口述历史”；或感悟老字号所蕴含的岭南文化基因。

现场阅读课以“广州智慧阅读平台上”所记录的学生阅读信息展开。在分享环节中，第一组来自广州七中的同学分享了自己探寻广州酒家的经历，对广州酒家的早茶、月饼、烧腊三绝如数家珍；澳门培道中学的叶同学听到第二小组分享黄振龙凉茶，立马说出自己最喜爱的“强身健体的续命水”——毛根竹蔗水，更符合家庭喜好，比起碳酸饮料又健康又能传承中华文化。

两地学子在课堂畅所欲言，点画阅读重点，展示阅读笔记，分享阅读感悟，介绍考察经历。整个课堂充满着鲜活的语言，舒心的微笑，美好的追忆。

现场（主办方供图）

华南师范大学莫雷教授认为本次活动很好的通过广州智慧阅读平台展现了中华传统文化魅力，通过小组合作交流，促进学生的有效阅读。莫雷教授介绍了广州智慧阅读平台借助“互联网+”、大数据和先进的脑科学技术，让阅读整体过程变得“可知、可导、可管”，帮助学生“读好书、爱读书、会读书”。

华南师范大学教授 莫雷（主办方供图）

广州市智慧型成长阅读平台是在广州市教育局领导下，以市教育研究院为主体建设的学生阅读平台，为学生提供丰富的阅读内容、全科主题阅读活动，将课内阅读与课外阅读打通，激发学生的阅读兴趣。目前试点应用110所中小学校，未来三年实现全覆盖。此次穗澳两地阅读活动，通过平台了解阅读状况，让阅读可视可导可控。两地民俗民风同根同源，以活动激发传承使命感。

新的阅读模式，有效的激发了同学们热爱阅读、深入阅读的兴趣。通过这次活动，两地的学子们用“智慧阅读”，丰富了教育交流的内涵，提升了传承、创新文化的使命感。