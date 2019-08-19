趣读绘本，90后新锐作家带你“吃草莓”

8月17日，90后新锐儿童文学作家、绘本创作者刘航宇携新作《好想好想吃草莓》亮相广州扶光书店，与大小朋友分享新书。

8月17日，90后新锐儿童文学作家、绘本创作者刘航宇携新作《好想好想吃草莓》亮相广州扶光书店，与大小朋友分享新书。他讲述了这本绘本的创作历程及创作灵感，并分享了讲读绘本需要重视哪些内容，现场作者还与小朋友一起创作互动，拼贴出自己专属的绘本故事。

活动现场

“我想把生活里的光，融入到每一部作品中去”，刘航宇谈到，他的生活与作品之间紧密关联，生活赋予作品生命力，作品也正是他热爱生活的一种体现。2011年刘航宇去到景德镇，期间，写作，学习陶艺，创作绘本，给自己的小说画插画，去水边和山里散步……喜欢感受自然的生趣。晚上在画室画画，灯光会吸引很多昆虫。对刘航宇来说，这些不请自来的“客人”让安静的画室热闹了起来，“我很喜欢它们，它们给了我很多快乐和灵感”。

现场，刘航宇和小朋友们分享了自己的创作起因，“在创作这本书之前，我在写一个其他的故事。突然一个关于时间变化的灵感闪现在脑海中，就在我构思着怎么把这个想法表达出来的时候，高中时种植草莓的体验，所以想法和形式一拍即合，决定一边种草莓，一边把它做出来。” 《好想好想吃草莓》绘本 看似“简单”的绘本，有哪些内容需要再三品读？听说森林的东边有草莓。一只小蜗牛非常想吃，它特别努力地寻找。当然，想吃草莓的不止它一只动物，所有的动物都想吃草莓，有比他跑得快的，比如老鼠；有比它厉害的，比如熊；有比它凶的，比如狼和野猪；有比它灵活的，比如蟒蛇……结合《好想好想吃草莓》，刘航宇谈到本书有很多值得考虑的方面。比如刚才谈到的动物们，还有森林中植物种类的分布，草莓生长的节奏，故事内容与节奏，快与慢的对比，如何能很好地展示时间变化等等。 有人被小蜗牛坚韧的毅力感动，有人为小蜗牛实现梦想感动，可是，当我们把小蜗牛和其他动物们对比起来，会看到它成功的最重要因素：时机，刚刚好的时机。在这里，梦想是需要时间，慢慢长出来的。同样，梦想，也是需要时间，慢慢实现的。小蜗牛一路走来，是对梦想的渴望愈发强烈，直到最后，摘得硕果。 除了关于梦想、时机的思考，这本“简单”的绘本还留给读者一读再读的趣味，反复阅读中，体会作家的用意：“我尽力在画面中渗入时间变化，植物生长，以及关于个体的自我选择。” 为了让孩子们体验剪纸拼贴的乐趣，刘航宇专为此次分享定制了“草莓”贴纸，和孩子们一起玩起了“小蜗牛吃草莓”的情景再现活动。大小朋友们都被这种动手做一做的玩法吸引，开始发挥自己的想象力，跟随作家创造自己专属的情景。 刘航宇的画室一角

刘航宇从19岁开始写作，曾获冰心儿童文学新作奖，读友杯儿童文学创作赛小说奖，“周庄。杯”全国儿童文学赛短篇小说奖，华语儿童文学中国故事短篇小说奖，青铜葵花儿童小说奖，青铜葵花绘本奖，接力杯金波幼儿文学奖。短篇作品见《少年文艺》《十月少年文学》《儿童文学》《读友》等杂志。部分作品入选儿童文学、童话、校园文学中国年度佳作或年选。现居景德镇，专注于儿童文学和绘本的创作。坚持儿童文学创作的同时，凭借已有的绘画功底，开始学习陶艺，尝试将绘画、陶艺、文学相结合。已出版《好想好想吃草莓》《你的脚下，我的脚下》《泥火人家》等多部作品。