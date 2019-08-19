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奔赴喀山！我国参赛选手第5次出征世界技能大赛

2019-08-19 09:21 来源：南方日报 黄叙浩
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　　第45届世界技能大赛将于8月22日至27日在俄罗斯喀山市举办，世界技能组织69个成员国家和地区的1355名选手将在6大类56个项目开展竞技。这是我国第5次组团参赛，也是迄今为止参赛人员规模最大、参赛项目最多的一次，共派出63名参赛选手参加全部56个比赛项目的角逐。

　　世界技能大赛是世界技能组织举办的最高层级世界性职业技能赛事，被誉为“世界技能奥林匹克”，每两年在不同国家或地区举办比赛。即将在世界技能大赛舞台上亮相的63名中国选手中，女性选手9名，占比14%，男性选手54名，占比86%；从年龄看，参赛选手几乎全部是“95后”，平均年龄21岁；从户籍看，有15名选手来自城市，48名选手来自农村，且有4名选手来自建档立卡贫困家庭；从选手身份看，7名为企业职工，14名为教师，42名为学生；学生选手中，技工院校学生占比57%。

　　值得关注的是，本届比赛我省参赛选手和参赛项目数量均居全国第一。本次参赛的中国国家代表团中，广东选手占了22个席位，包括数控铣项目参赛选手田镇基、数控车项目参赛选手黄晓呈、木工项目参赛选手潘永坚、商品展示技术项目参赛选手罗丽萍等。

　　这22名广东选手来自广东省轻工业高级技工学校、广东省机械技师学院、广州市技师学院、广州市工贸技师学院、广州市建筑工程职业学校、深圳技师学院等多所职业、技工院校，将参与商品展示技术、综合机械和自动化、数控铣、砌筑、珠宝加工等20个项目的比赛。此外，广东还有11名专家担任中国代表团项目专家组长、15名担任项目教练组长、15名担任项目技术翻译。

　　记者从省人社厅了解到，自我国参加世界技能大赛以来，每届比赛均有广东选手代表国家参赛，广东选手累计已取得7金、7银、11铜和13个优胜奖的亮眼成绩。在2017年第44届世界技能大赛上，中国选手一举获得15块金牌，雄踞世界技能大赛奖牌榜榜首，我省选手获得5金4银6铜和2个优胜奖，奖牌总数占全国一半，为我国代表团首次名列金牌榜和奖牌榜首作出重大贡献。

　　技能人才是人才队伍的重要组成部分，亦是我省乃至全国经济高质量发展的重要支撑。省人社厅相关负责人表示，做好世赛参赛工作，是贯彻落实省委、省政府技能人才工作的战略部署，是展现青年技能人才风采和营造良好社会氛围的平台，也是培养技能精湛的“南粤工匠”的重要抓手。参加世界技能大赛，对了解世界职业技能发展的前沿技术，学习借鉴技能人才培养的先进经验，打造具有国际水平的高技能人才队伍具有积极促进作用。

编辑： 罗予岐

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