整治“掐尖儿”招考，要动真格

学校的“掐尖儿”式招生，迫使小学生在四五年级就参加各种课外班，校外补课之风盛行。记者在各大城市进行了采访调查。

近日，记者接到一些地方的中小学生家长反映，有的中学在小学升初中过程中，通过校外培训机构组织考试选拔。学校的“掐尖儿”式招生，迫使小学生在四五年级就参加各种课外班，校外补课之风盛行。记者在各大城市进行了采访调查。

小升初违规招考，有的地方仅有不到一半小学毕业生参加电脑派位入学

“从五年级开始，儿子就没有双休日、没有寒暑假。学校放假时，我们都在补课。”最近，内蒙古呼和浩特市的李芸准备带小学毕业的儿子出门旅游。李芸告诉记者，这是她对儿子的“奖励”，在今年的小升初考试中，儿子考上了市实验教育集团启秀校区。

在呼和浩特说起初中教育，实验中学的名头最响，共有5个校区，其中3个为公办，2个为民办，统称呼和浩特市实验教育集团。近年来，国家大力推进义务教育均衡发展，实验中学的公办校区主要靠电脑派位招生，使得可以自主招生的两所实验中学民办分校渐受追捧，李芸的孩子考入的便是其中之一。

义务教育免试就近入学，为什么实验中学分校还能组织“掐尖儿”招考？实验教育集团校长屈惠华说：“教育部门允许他们招生，但不允许考试。目前，这两个校区的人事、财务包括招生都是在独立进行，他们可以自主招生，也不会跟我沟通。对于他们如何招生，我不过问，也不知道具体怎么操作。”

记者在调查中发现，一些地方对教育部关于民办义务教育学校与公办学校要同步招生的规定置若罔闻。很多城市连续多年都是民办学校招生在前，公办学校电脑派位在后。

在另一省会城市，去年底教育局发布通知，公办初中免试、免费、就近或相对就近分配入学，但民办初中采取“电脑随机派位+自主招生”的方式招生。而当地最好的两三所初中都是民办的，又允许“自主招生”，不少家长为了孩子的未来，只能带孩子上各类辅导班。

一位学生家长告诉记者：“我了解到的初中里，不管公办、民办，都有入学考试，民办初中的考试难度更大一些。”她的女儿就因为没有通过报考的民办中学的入学考试，划片进入了公办中学。

而记者在呼和浩特调查发现，考生如果参加了民办学校考试并被录取，想再参加公办学校的电脑派位，将被剥夺中考分招资格，也就没有机会享受优质高中的有关优惠政策。据了解，近年来，呼和浩特每年有2万多名小升初学生，但今年仅有9087名小学毕业生参加了现场电脑派位，不到总数的一半。

招考越来越隐蔽，培训班老师临时电话通知，还有投简历、开放日等方式

近年来，教育部多次发文，要求各地全面落实义务教育免试就近入学的政策。今年，教育部办公厅在《关于做好2019年普通中小学招生入学工作的通知》中再次重申，所有公办、民办义务教育学校都要严格遵守义务教育免试入学规定。但在严查之下，一些学校依然暗自通过各种方式“掐尖儿”招生。

在广东广州市经历了近几年小升初的家长，大都知道“MK”这个带有暗号性质的拼音字母组合。“MK”即“密考”的谐音，另外还有“ZA”（执信奥班）、“YS”（育才实验）、“YLQ”（预录取）、“QY”（签约）……家长们告诉记者，他们通过各种途径加入学生家长群、教辅机构群及“MK”群，通过这一套“密码”打探“密考”信息。

与往年不一样，今年民办学校的“密考”减少了，取而代之的是投简历、学校开放日几分钟“见面”等形式。

记者在招生最紧张的时候来到一所初中，因为教育部门不允许学校收取学生简历材料，该校就不设简历材料收取处，而是在现场放置若干大废纸篓，由保安指引家长们将“废弃”的学生简历材料等扔到废纸篓，等活动结束、校门紧闭后，部分家长就陆续接到社会教辅机构的电话。

记者调查了解到，尽管查处小升初违规招考的力度加大，但考试组织得越来越隐蔽，屡禁不止。

在某地，刚刚小学毕业的琳琳今年上半年参加了近10场由培训机构组织的小升初考试，除一些民办学校外，也不乏几所公办学校的“火箭班”考试，其中绝大多数考试地点都在位置偏僻的临时考场。

记者来到琳琳参加奥数补习、并组织她参加考试的一家培训机构，向工作人员咨询参加补习可否参加小升初考试选拔。一名工作人员表示“每年情况有变化，不一定每所学校的招考都能参加”，旁边的工作人员立即警觉地掏出手机打了几个字，向这名工作人员耳语道：“他是这个意思。”这名工作人员立即改了说法：“我们从来不替学校组织小升初考试，只进行普通的课外培训。”

“别说他们不和你说，我们家长都问不出来！” 琳琳的妈妈赵女士告诉记者，每次考试，都是接到培训班老师的电话，通知什么时间、什么地点有一场很重要的考试，“但究竟是哪个学校的考试都不告诉我们。”

一位培训机构的工作人员说：“今年教育局查得严，往年每个学校至少组织2到3场考试，但今年基本每个学校只考了一次。查得我们今年连办公地点都搬了，到现在都不敢挂牌子……”

培训机构门庭若市，有的称与热门学校关系紧密，超纲教学较为普遍

“在我接触到的小升初的学生群体里，有八成的孩子会去补习机构。”一家培训机构的李老师介绍道，由于优质教育资源稀缺，学业竞争持续加剧，各种各样的辅导机构雨后春笋般兴起。

记者以学生家长的身份暗访了几个城市的多家校外培训机构，发现许多培训机构的授课内容严重超出教学大纲的规定范围。同时，面对前来咨询的家长，绝大多数机构都会介绍与各热门学校关系紧密，以及教育质量高、生源输送稳定等。

记者调查发现，国家三令五申要求严格禁止作为义务教育阶段升学与入学依据的奥数，在个别地方成了参加小升初选拔考试的学生绕不开的门槛。语文和英语则大幅提高了对小学生古文和词汇量的考察。“为了招收成绩顶尖的苗子，如果只考课本里的知识，根本拉不开档次。所以要想通过考试进好学校，就必须学奥数，语文、英语的难度也会提升。”某地一家培训机构工作人员说。

“小升初考试都考到勾股定理了，这是初中才学的内容，不参加小升初培训根本不会！”一位家长说，有的辅导机构和学校有私下联系，有学生考完出来说“考的一点也不难，我都做过了”，据说，该辅导机构押题率达到80%—90%。

在广州，有家长告诉记者，有的小升初“密考”委托社会上良莠不齐的教辅机构进行，真真假假，无法辨识。“很多考试无厘头地从天而降，收取数百元上千元的考试费，答过题、交过卷后便杳无音讯了。”有时候家长也怀疑一些“密考”是骗局，但又恐这是一次“机会”，宁愿上当受骗也不放过一次。

四川成都市的一位家长说：“学校要生源，但不敢组织考试，培训机构有生源，但没有‘出口’，二者‘有进有出’，一拍即合。”这位家长告诉记者，这些培训机构的学费价格不菲，往往上万元甚至是数万元。

“一边是学校严正声明‘从未委托任何机构组织开展小升初考试’，一边是各类机构你来我往地组织的‘小升初’考试。向教育局举报反映问题，教育局又回复‘经询问，学校未组织考试’。”对此，有的家长感到很疑惑：“既然严禁小升初考试、以考试成绩择校‘掐尖儿’，为什么不彻查考试的组织方？如果考试与学校无关，那就是欺骗。”

记者调查发现，近年来整治“掐尖儿”招考问题的举措应该说也是严厉的，但对于学校来说，仍不乏各种应对之策。有的学校与教辅机构联手，规避处罚。家长不以高额的价格报各种补习班就无法获得考试信息，这在一些地区已经是公开的秘密。小升初“掐尖儿”招考问题与教辅机构乱象，应该引起主管部门高度重视。

（文中出现的学生及家长姓名均为化名）

■编后

斩断违规招考利益链条

从群众来信和记者调查的情况看，违规招考、疯狂补课的现象值得注意。

小升初“掐尖儿”招生，好像“一个愿打、一个愿挨”。但是，违规招考，扰乱了招生入学秩序，破坏了教育生态；抢跑超纲，扰乱了教育教学进度，加重了学生负担；课上不讲课下讲，更损坏教学秩序和教师队伍风气。治理违规招考、超纲补课，必须坚决斩断利益链条。试想，如果培训机构和升学脱钩，生意还会如此之火吗？学校如果严格执行就近入学，学生还会为了抢跑趋之若鹜吗？

前不久，全国基础教育工作会议召开，对基础教育改革发展提出了新的要求。要从根子上给择校热降温，除了响鼓重锤，还需进一步扩大优质教育资源，让家门口的好学校越来越多；更需要着力从根本上解决“指挥棒”问题，不唯升学率评价学校，不唯分数评价学生，坚决克服和纠正应试教育倾向，把功夫下在学生全面培养、全面发展上。