上大学更容易 上好大学机会多

省教育厅结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，按照守初心、担使命，找差距、抓落实的总要求，把“四个贯彻始终”落到实处，坚持边学习边调研边检视边整改，力争进一步提高高等教育毛入学率，补齐区域发展不平衡短板。

粤东西北地区与珠三角地区发展不平衡，高等教育是主要短板之一。

省教育厅结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，按照守初心、担使命，找差距、抓落实的总要求，把“四个贯彻始终”落到实处，坚持边学习边调研边检视边整改，力争进一步提高高等教育毛入学率，补齐区域发展不平衡短板。

今年1月，省政府印发《进一步提高高等教育毛入学率实施方案（2019-2021）》，提出新建迁建一批高校，改善已有高校的办学条件，扩大高校招生规模，为我省培养更多高素质人才。

今年30.3万人考上本科大学

8月13日，我省高校招生录取工作结束。今年在我省招生全国普通高校有1502所，比去年增加27所，其中本科982所，专科597所（部分院校本专科层次都有招生）。我省共录取考生71万多人，其中，本科批次录取30.3万人，专科批次录取40.7万人。

扩大招生规模是广东高校今年的“主旋律”：华南农业大学本科计划招生1万人，比去年增加1000人，新增数据科学与大数据技术等4个专业；华南师范大学计划招生7020人，比去年增加626人；广东医科大学扩招810人；汕头大学扩招800人……

这为广东学子提供了更多优质高等教育学位，满足群众不断增长的优质教育需求，为我省经济社会发展提供源源不断的人才推力。

去年底，省级职业技术教育示范基地（清远）首期工程顺利封顶，今年秋季将迎来首批入驻的学生。

根据规划，省级职教基地规划用地面积33.22平方公里，进驻5所省属公办高职院校，分别是广东交通职业技术学院、广东科贸职业学院、广东建设职业技术学院、广东工程职业技术学院、广东财贸职业学院。每所学校按照建设用地800亩、在校生1.2万人规模分期建设。

省教育厅相关负责人表示，该基地的启用将对满足考生升学需求、提升职业教育办学水平、服务广东创新驱动发展和粤港澳大湾区建设具有重要作用。

今年5月，国务院提出全国高职扩招100万人的重大举措。广东牢牢把握契机，大力推进高职院校完成扩招8.12万人的目标，在5月进行的首次补报名就录取近2万人。

近期，省教育厅还将会同省直有关部门面向退役军人、下岗工人、农民工和新型职业农民等社会人员开展高考补报名，实施第二期高职扩招专项行动。

本科高校将覆盖粤东西北地区

7月10日，粤东西北地区新建迁建高校对口帮扶工作推进会举行。8所高水平大学建设高校和高水平高职院校与目标地市、高校“一对一”结对帮扶，共同完成新建7所和迁建1所高校的任务。

“这次帮扶体现了广东对华工的信任和厚爱，我们一定集中优势力量确保完成任务。”华南理工大学副校长李正说。

除“7+1”高校外，结合区域发展新格局，广东以优质高等教育资源为棋，落子“一核一带一区”——

“一核”中，香港中文大学（深圳）、哈尔滨工业大学（深圳）、深圳北理莫斯科大学规模进一步扩大，香港科技大学（广州）、中山大学深圳校区、广州交通大学建设正紧锣密鼓；大湾区大学、深圳理工大学加快筹建；

“一带”里，广东以色列理工学院崭露头角，汕头大学东海岸校区、广东石油化工学院西城校区启动建设，广东医科大学湛江海东校区项目开标；

“一区”内，广东药科大学云浮校区已开办，广东技术师范大学河源校区、广东金融学院清远校区等加快建设。

今年9月，华南理工大学广州国际校区将正式投入使用，该校区与英国牛津大学、美国密西根大学等世界一流院校达成合作，搭建与国际接轨的高端高教平台。

广州大学城在原有基础上向南扩张46平方公里，将承载华南理工大学广州国际校区、暨南大学、广州医科大学三大新校区共4.7万名学生。

扩容提质，增长强劲，广东高等教育前景可期。

“到2021年，我省高等教育在校生总规模将达到304万-317万人，比2017年增加24万-37万人，高等教育毛入学率提高到55%以上。”省教育厅相关负责人表示，将以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，为我省实现“四个走在全国前列”提供坚实的人才保障和智力支持。