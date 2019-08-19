南方网 要闻 学习进行时 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

上大学更容易 上好大学机会多

2019-08-19 09:20 来源：南方日报 钟哲 吴少敏
字号减小 字号增大

　　粤东西北地区与珠三角地区发展不平衡，高等教育是主要短板之一。

　　省教育厅结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，按照守初心、担使命，找差距、抓落实的总要求，把“四个贯彻始终”落到实处，坚持边学习边调研边检视边整改，力争进一步提高高等教育毛入学率，补齐区域发展不平衡短板。

　　今年1月，省政府印发《进一步提高高等教育毛入学率实施方案（2019-2021）》，提出新建迁建一批高校，改善已有高校的办学条件，扩大高校招生规模，为我省培养更多高素质人才。

　　今年30.3万人考上本科大学

　　8月13日，我省高校招生录取工作结束。今年在我省招生全国普通高校有1502所，比去年增加27所，其中本科982所，专科597所（部分院校本专科层次都有招生）。我省共录取考生71万多人，其中，本科批次录取30.3万人，专科批次录取40.7万人。

　　扩大招生规模是广东高校今年的“主旋律”：华南农业大学本科计划招生1万人，比去年增加1000人，新增数据科学与大数据技术等4个专业；华南师范大学计划招生7020人，比去年增加626人；广东医科大学扩招810人；汕头大学扩招800人……

　　这为广东学子提供了更多优质高等教育学位，满足群众不断增长的优质教育需求，为我省经济社会发展提供源源不断的人才推力。

　　去年底，省级职业技术教育示范基地（清远）首期工程顺利封顶，今年秋季将迎来首批入驻的学生。

　　根据规划，省级职教基地规划用地面积33.22平方公里，进驻5所省属公办高职院校，分别是广东交通职业技术学院、广东科贸职业学院、广东建设职业技术学院、广东工程职业技术学院、广东财贸职业学院。每所学校按照建设用地800亩、在校生1.2万人规模分期建设。

　　省教育厅相关负责人表示，该基地的启用将对满足考生升学需求、提升职业教育办学水平、服务广东创新驱动发展和粤港澳大湾区建设具有重要作用。

　　今年5月，国务院提出全国高职扩招100万人的重大举措。广东牢牢把握契机，大力推进高职院校完成扩招8.12万人的目标，在5月进行的首次补报名就录取近2万人。

　　近期，省教育厅还将会同省直有关部门面向退役军人、下岗工人、农民工和新型职业农民等社会人员开展高考补报名，实施第二期高职扩招专项行动。

　　本科高校将覆盖粤东西北地区

　　7月10日，粤东西北地区新建迁建高校对口帮扶工作推进会举行。8所高水平大学建设高校和高水平高职院校与目标地市、高校“一对一”结对帮扶，共同完成新建7所和迁建1所高校的任务。

　　“这次帮扶体现了广东对华工的信任和厚爱，我们一定集中优势力量确保完成任务。”华南理工大学副校长李正说。

　　除“7+1”高校外，结合区域发展新格局，广东以优质高等教育资源为棋，落子“一核一带一区”——

　　“一核”中，香港中文大学（深圳）、哈尔滨工业大学（深圳）、深圳北理莫斯科大学规模进一步扩大，香港科技大学（广州）、中山大学深圳校区、广州交通大学建设正紧锣密鼓；大湾区大学、深圳理工大学加快筹建；

　　“一带”里，广东以色列理工学院崭露头角，汕头大学东海岸校区、广东石油化工学院西城校区启动建设，广东医科大学湛江海东校区项目开标；

　　“一区”内，广东药科大学云浮校区已开办，广东技术师范大学河源校区、广东金融学院清远校区等加快建设。

　　今年9月，华南理工大学广州国际校区将正式投入使用，该校区与英国牛津大学、美国密西根大学等世界一流院校达成合作，搭建与国际接轨的高端高教平台。

　　广州大学城在原有基础上向南扩张46平方公里，将承载华南理工大学广州国际校区、暨南大学、广州医科大学三大新校区共4.7万名学生。

　　扩容提质，增长强劲，广东高等教育前景可期。

　　“到2021年，我省高等教育在校生总规模将达到304万-317万人，比2017年增加24万-37万人，高等教育毛入学率提高到55%以上。”省教育厅相关负责人表示，将以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，为我省实现“四个走在全国前列”提供坚实的人才保障和智力支持。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年 第14期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 广告服务- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235