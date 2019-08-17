我省公布2020年高考音乐、舞蹈和广播电视编导术科统考考试说明

术科统考是普通高考的重要组成部分，是高校选拔艺术类专业人才的重要依据。去年我省首次将广播电视编导和舞蹈纳入术科统考范围，今年将延续这一做法。

14-15日，省教育考试院连续发布2020年普通高等学校招生统一考试音乐、舞蹈和广播电视编导术科考试说明（下称“考试说明”）。考试说明明确，三类术科统考的总分满分均为300分。术科统考是普通高考的重要组成部分，是高校选拔艺术类专业人才的重要依据。去年我省首次将广播电视编导和舞蹈纳入术科统考范围，今年将延续这一做法。

音乐：视唱练耳与乐理采取“机考+面试”

今年音乐术科统考考试科目为视唱练耳与乐理、声乐、器乐，3个科目均按照满分100分进行评分，总分满分为300分。

视唱练耳与乐理分为机考与面试两种形式。其中，练耳和乐理采用机考形式，通过对考生练耳能力和乐理的测试，判定其整体音乐素质。视唱采用面试形式，着重考察考生的音准、节奏、流畅性以及音乐的表现力。机考题为50道选择题，考试时长90分钟，占总分值的80%；面试题为单声部旋律一首，占总分值的20%。

声乐考试要求考生现场背谱演唱歌曲1首，考生在规定曲目范围内选取3首歌曲作为抽签曲目，由电脑现场抽取1首作为考试曲目。

音乐术科考试器乐考生的应试乐器限定为：钢琴、小提琴、大提琴、长笛、单簧管、小号、萨克斯管、古典吉他、手风琴、双排键电子琴、二胡、高胡、古筝、琵琶、阮、竹笛、扬琴、打击乐，共18种乐器。考生现场背谱演奏作品2首，其中打击乐考生必须加试基本功。需要注意的是，器乐考生必须在限定乐器范围内选择一种乐器参加考试。选择限定乐器以外的考生，不能报考“只认可广东省术科统考成绩的招生院校”，可报考“在广东省统考合格基础上校考的院校”。报考“在广东省统考合格基础上校考的院校”的限定乐器之外的考生必须参加音乐术科统考的其他科目的考试。考试成绩的计算方法同上，总分满分为195分，本科资格线另行划定。

舞蹈：考察从基本功到即兴表演的综合实力

2020年舞蹈术科统考与今年基本保持一致，考试科目分为基本功、舞蹈片段、命题即兴表演和舞蹈、音乐基础知识。4个科目均按照满分100分进行评分。考生舞蹈术科统考的总成绩=（基本功得分×35%+舞蹈片段得分×40%+命题即兴表演得分×15%+舞蹈、音乐基础知识机考得分×10%）×3，四舍五入取整数计分，总分满分为300分。

基本功考试形式为小组面试，考试内容为软开度和旋转、翻身和跳跃类等技术技巧。舞蹈片段考试形式为单人面试，考生准备一个舞蹈片段进行考试，应试舞种为中国古典舞、中国民族民间舞、芭蕾舞、现代舞、当代舞，时长在2分钟以内。命题即兴表演考试形式为单人面试，考生根据题目在必须运用舞蹈肢体表达的同时，还可以把多种相关的艺术元素进行合理性嵌入来完成自己综合能力的即兴表演，时长不超过2分钟。舞蹈、音乐基础知识采取机考形式，时间为45分钟，共25题，其中舞蹈基础知识有13题，音乐基础知识有12题，每题4分。

需要注意的是，考试服装要求不得佩戴任何头饰、配饰等装饰物，剧目不得穿演出服。男女按照统一要求自备练功服。

广播电视编导：注重考生鉴赏和写作能力

广播电视编导术科统考包括专业基础、故事编创和影视作品分析三个科目。科目一和科目二为一张卷，科目三单独成卷。考试以闭卷、笔试方式进行。考生广播电视编导术科统考的总成绩为专业基础、故事编创和影视作品分析三个科目得分之和，总分满分300分。考试科目内容方面，专业基础涉及文学、艺术、广播影视、新媒体等领域的相关常识及发展动态。考生需根据一篇不超过200字的文本，提供相应的场景设计方案，并在表格中分画面和声音两个部分进行描述。故事编创要求根据给定的条件和要求，编写一个适合影像制作的故事。以上两项实行合卷考试，考试时长为120分钟。影视作品分析将在考试现场播放一部影视作品或一档电视节目，考生观看后，根据试卷要求写出一篇评析性文章。考试时长为90分钟。