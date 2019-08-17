原来海外动画设计专业划分如此细

近年来，随着艺术留学市场的不断扩大，不少前往海外求学的同学，也将目光投射到动画设计专业。

愉快的暑假，对于孩子们来说，怎么可以少了动画片的相伴？这个夏天，不仅孩子们过得很兴奋，大人们同样在电影院里看动画片看得很过瘾。这一切源于一个我们都很熟悉的角色——哪吒。

89分钟片长票房过亿，创下动画电影首日最高票房纪录、动画电影最快破亿纪录。截至8月2日，《哪吒之魔童降世》已经打破了《疯狂动物城》在中国电影史的动画电影15.30亿的票房纪录，突破16亿，登顶中国影史动画电影票房冠军。

从迪士尼到宫崎骏，我们的动漫市场口碑，似乎总被其他国家的作品“霸屏”，这次终于有一部国漫“吐气扬眉”。有业内人士称，“国漫迈出一大步，但依然是起步。”

虽然一部片子的成功不能代表大多数，但至少让不少在国外学习动画设计的同学看到了国内漫画发展的曙光。近年来，随着艺术留学市场的不断扩大，不少前往海外求学的同学，也将目光投射到动画设计专业。

动画设计专业，未来会是一个职业好选择吗？

细分：动画设计专业至少有八大类

一谈到动画设计专业，在不少人的思维定势里，就认为毕业了就是做动画片或是画漫画的，其实不然。动画设计里的专业，细分得让人叹为观止。

据品思国际艺术教育的Anna介绍，在海外的动画设计专业至少细分为八大类，分别是：3D动画，如大家熟悉的梦工厂、迪士尼生产的院线动画，主要在于网格建模，建骨骼，建裸模，渲染，贴材质等。

其次是2D动画，以国人最熟悉的宫崎骏、迪士尼为代表，主要指的是纯色填充、勾线。

第三种是定格动画，以单张照片连续起来形成的，以人偶的形式来表现。但它只是一门课，不会单独开设专业。通常用于场景搭建，2D绘画以及软件合成等方面使用。

第四类则被称为动态图形或运动图形，是介于平面与动画之间的一种，以传达信息为主，数据图像化。多用于节目的片头，字体动画等。

第五类是不少人都觉得可以化腐朽为神奇的“特效”。特效，也属于动画设计专业类别，通常作为后期制作的一种而存在。

剩下的三类为电脑游戏设计、实验动画设计和互动设计。鉴于当前游戏市场的火爆程度，电脑游戏设计也是艺术留学的热门专业。

不数不知道，动画设计专业已经深入到电脑游戏、电影后期制作、手机APP设计等方方面面，而不仅仅存在于传统印象中的动画与漫画当中了。可以说，动画设计的运用非常广泛。

动画专业：美国偏运用，英国偏实验

据了解，美国、英国、加拿大、澳大利亚和新西兰都开设了动画设计的相关专业。当前，申请到海外就读动画设计相关专业的中国学生，去美国的最多。“在这一类型的专业上，美国的院校更倾向于实际运用，而英国则更倾向于实验性动画。”Anna说。

据介绍，在动画设计专业上，各院校的优势也不尽相同。以美国为例，最好的动画院校分别是萨凡纳艺术学院（SCAD）、瑞格林艺术学院（Ringling）、加州艺术学院（Cal-Arts）、纽约视觉艺术学院（SVA）和南加州大学（USC）。其中，萨凡纳艺术学院分别在亚特兰大、萨凡纳以及中国香港和法国设有校区，专业划分细致，就业率非常高。瑞格林艺术学院则是一所纯本科院校，在全美动画排名靠前。加州艺术学院的人物设计专业非常出名，该校与迪士尼合作密切，是为迪士尼梦工厂输送动画人才的摇篮。

相较之下，英国的动画设计专业更倾向于实验性、探索性，商业化程度不高。其中，伯恩茅斯大学（Bournemouth University）的电脑动画与视觉效果专业、伦敦艺术大学（University of the Arts London）、圣马丁艺术学院的角色动画专业等，对于有志于学习动画设计的同学来说，都是不错的选择。

就业前景：中国动画人才缺口超过80万

近年来，中国动画行业蓬勃发展，政府每年投入巨资支持动漫产业基地的建立，全国纯动漫卡通企业（含工作室）约有12500家，人才缺口超过80万人。世界知名动画公司如迪斯尼、梦工厂等，都纷纷来中国创办分公司，原创项目、外包项目应接不暇。

业内人士表示，学生毕业后可就职于国内外专门的动画制作公司，或电影、电视台的影视后期制作部门；也可就职于大学艺术院系以及科学教育机构的动画制作部门等，职业前景值得期待。

对于有志于此的学生，业内人士建议，首先要明确自己是否喜欢电影制作、摄影、读写故事、戏剧和艺术等内容，其次要明晰自己是否具有创造力和想象力，是否具有批判性思维，是否注重细节、团队合作以及组织和空间思维能力。

动画是一门综合类的艺术，集合了绘画、漫画、电影、数字媒体、摄影、音乐等多种艺术形式，要想在此专业有长足的发展，综合能力很重要。

递交申请时 创意与绘画基础同等重要

据Anna介绍，近年来，申请往艺术专业方向的留学人数的确有所提升。“就我们接触的案例而言，申请研究生阶段的学生要比本科生阶段的人数稍多。”Anna表示，申请过程中，除了托福、雅思等语言成绩以及课程绩点（GPA）外，艺术专业的申请，更重要的是“拿作品集说话”。

“作品集是学生专业能力的体现。一个作品集，一般会涵盖四至五个不同项目。国外院校更看重作品集里展示的创作过程。如设计过程、调研过程以及调研的结果等等。如果人物设计、场景设计中有故事性，那就更好了。”Anna说：“很多人在申请的过程中会关注自己的绘画技巧，要提醒的是，绘画基础很重要，但创意同样重要。院校希望在绘画中看到创意的部分。”

此外，个人风格、想法能否在作品集里得以充分体现，基本功能否综合展示，都是院校是否会发出offer的重要评估因素。