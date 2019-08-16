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广东11所高校跻身全球1000强，深大进步最大！

2019-08-16 16:54 来源：南方日报 姚瑶
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　　近日，世界权威大学排行榜之一的“2019软科世界大学学术排名”（简称ARWU）正式公布，展示了全球领先的1000所研究型大学。南方教育智库独家第一时间获悉，中国内地共有132所大学上榜，其中广东有11所在列，中山大学位居全国第7位，深圳大学、南方科技大学、暨南大学3所首次跻身世界500强，广东工业大学、广州大学2所首次跻身世界1000强，显示出广东高校快速提升的学术水平和国际影响力。

　　先来看广东高校排名情况：

　　广东高校共有11所上榜，上榜数量仅次于江苏（20所）和北京（19所），排名第3。中山大学位居全球101-150位，中国内地第7名；华南理工大学全球201-300位，位列中国内地第24位。此次进步最大的是深圳大学，从去年全球501-600位飙升至301-400位，全国排名第37名。进步的还有暨南大学和南方科技大学，升至全球401-500位。

　　今年也出现了首次上榜的“新面孔”，广东工业大学跻身全球801-900位；广州大学排名901-1000位。

　　此外，南方医科大学、广州医科大学、华南农业大学、华南师范大学也在列，排名稳步提升。

　　今年中国内地共有132所高校上榜，其中58所高校入围全球500强，较去年增加7所。

　　清华大学在中国内地排名最高，位列全球第43名。上海交通大学的进步尤其引人注目，今年首次跻身全球百强，位列全球第82位，上海交通大学也成为继清华大学、北京大学和浙江大学之后进入全球百强的第四所中国大学。复旦大学、华中科技大学、中山大学和中国科学技术大学排在全球101-150名。中南大学、苏州大学、东南大学、电子科技大学和武汉大学首次进入世界200强。南开大学、山东大学、同济大学首次进入世界300强。深圳大学、南方科技大学、青岛大学、福州大学、郑州大学、南昌大学、江苏大学、暨南大学今年首次入围全球500强。上海科技大学、广东工业大学等13所大学首次进入全球1000强。

　　从全球来看，在今年的排名中，哈佛大学仍然稳坐头把交椅，连续17年蝉联全球第1名，斯坦福大学仅次于哈佛大学，继续保持世界第2名，剑桥大学保持全球第3名。欧洲大陆的大学中排名最高的是瑞士苏黎世联邦理工学院，排在全球第19名。亚太地区的大学中，日本的东京大学和京都大学表现最佳，分别位列第25名和第32名。

编辑： 罗予岐

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