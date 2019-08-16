不断提升自考教学服务门槛 尚德机构再造自考教学服务新标杆

在“互联网+”的时代背景下，自考培训拥抱新技术革命，为学员创造出更大价值。

在“互联网+”的时代背景下，自考培训拥抱新技术革命，为学员创造出更大价值。成人教育机构尚德机构不断把握成人教育规律和前沿趋势，积极探索科技赋能解决成人学习痛点的各种可能性，取得了丰硕成果。在再造行业教学服务门槛的同时，也打造出自身的壁垒优势。

在线自考发展迅速，是对传统教学服务的再造与重塑

目前，终身学习逐渐成为潮流，成人接受继续教育的渠道大幅拓宽，拥有自考、函授、成人夜大、成人高考、广播电视大学、开放大学等多样灵活的方式。其中，自学考试以其灵活、开放、投资少、含金量高的特点和优势引来众多考生的参与，也成为解决他们职业发展、生存技能提升的一条优选捷径。

国内专业研究机构艾瑞咨询研究显示，自考培训市场还存在着集中度和用户认知度比较低、教学品质难以保障等问题。自考头部企业在整个行业的年流水中仅占5%左右，且机构多以地方性小企业、夫妻店等长尾企业为主。另外，用户也主要集中于一线城市，二三线及以下城市用户群体对自考的认知度还较低。由于市场分散，因此真正能够开展大规模、标准化教学的机构比较有限，更难以对教学服务品质进行集中管控。

但随着“互联网+”的不断深入，一些规模较大的机构纷纷转型互联网教育，在线自考培训发展迅速。尚德机构招股书显示，在线自考市场规模将从2017年的约人民币45亿元增长至2022年的447亿元，复合年增长率高达58.3％。互联网教育并不是简单地把线下课程放到网上，而是对教学服务的一次再造与重塑。在线教育不受地域限制，有利于开展大规模教学并保证教学服务品质的统一。

积极拥抱互联网，打造自考教学服务“新高地”

尚德机构通过多年办学，摸索出成人“学习效果 = 学习时长 × 学习效率”的规律，并在此基础上以提高学员学习效率和考试通过率作为突破口，通过“在线”解决了成人学习“没时间、难坚持”等痛点问题。

在教学方面，尚德机构打造出一支新型、优秀的师资队伍。截至2018年底，清北人等国内985\211名校毕业以及国外名牌高校留学海归老师占比逾50%。每周，尚德机构都对教师进行评级，衡量维度涵盖直播出勤率、直播好/差评率、上课小时数、所带学生数、随堂考正确率、课后作业正确率、AI预估通过率等。

目前，尚德机构已为所教授的700多个科目建立了专门的教研系统，过去几年间为超过29万个知识点标注解析和考试要求，每年还根据考试大纲变化进行更新。为打造自考行业题目数最多的题库，尚德机构已将开设自考科目的所有真题都收入题库中。截止到2018年11月，题库总题量超过116万道，真题数量高达65.8万道。

尚德机构还利用自身教研实力研发出特有的教辅产品，包括考试前为学员推出的报考指南、自考真题、尚德考前集训资料以及考前解析课等服务。此外，还发动北京、武汉和广州三大研发基地的数百名教研人员参与，推出了内容涵盖四大公共课和行政管理学专业的丛书。

针对在线教育多环节、多角色、长链条、长周期的业务特点，为保证每个环节之间的效率和质量，尚德机构将教育的每一个过程都搬到线上。尚德机构可以精准获取所有用户信息以及业务运营全过程数据，再用用户数据驱动体系化创新。比如老师上完课后，系统会很快推出课程报告，从而高频推动老师根据数据更新和迭代内容。

尚德机构还以娱乐化、社交化和碎片化手段破解“反人性”这一痛点问题。比如在社交化方面，通过搭建直播、论坛、社群等多种平台，尚德机构让课堂互动方式产生了很大变化，重塑了教学场景。在碎片化方面，尚德机构推出了“自考王者”等类似问答游戏的小程序，让用户以游戏的方式进行刷题，还接连推出多款职业资格证书免费学小程序。通过这些努力，有效提升了成人学员的学习效率、学习热情和学习效果。