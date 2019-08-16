2019年下半年中小学教师资格考试报名时间确定，考试科目和报名流程一览

2019年下半年开始，中小学教师资格考试报名取消对考生“工作单位”或者“人事关系证明”所在地信息的采集，增加对考生“居住证”申领所在地信息的采集。

2019年下半年教师资格考试（笔试）日期定于11月2日，本次考试报名日期自9月3日开始。小编温馨提示：2019年下半年开始，中小学教师资格考试报名取消对考生“工作单位”或者“人事关系证明”所在地信息的采集，增加对考生“居住证”申领所在地信息的采集。

该如何报名？有哪些考试科目？跟随教育小微一起来看↓↓↓

考试科目一览

幼儿园教师

幼儿园教师资格考试笔试科目一为综合素质（幼儿园），科目二为保教知识与能力。

小学教师

小学教师资格考试笔试科目一为综合素质（小学），科目二为教育教学知识与能力。

初级中学教师

初级中学教师资格考试笔试科目一为综合素质（中学），科目二为教育知识与能力，科目三为学科知识与教学能力。初级中学“学科知识与教学能力”科目分为语文、数学、英语、物理、化学、生物、思想品德、历史、地理、音乐、体育与健康、美术、信息技术、历史与社会、科学等15个学科。

高级中学教师

高级中学教师资格考试笔试科目一为综合素质（中学），科目二为教育知识与能力，科目三为学科知识与教学能力。高级中学“学科知识与教学能力”科目分为语文、数学、英语、物理、化学、生物、思想政治、历史、地理、音乐、体育与健康、美术、信息技术、通用技术等14个学科。

中职教师

申请中等职业学校文化课教师资格的人员参加高级中学教师资格考试。

申请中等职业学校专业课和实习指导教师资格人员参加高级中学教师资格考试笔试“综合素质（中学）”和“教育知识与能力”两科考试。“学科知识与教学能力”考试纳入面试环节进行考查。

报名流程一览

登录

考生登录“中小学教师资格考试网”（http://ntce.neea.edu.cn），查看本省报名公告，按照导航页面指引进入本省报名入口。

注册

考生须认真阅读、充分了解本省报考要求后方可进行。注册时要求考生填写报名公告规定的证件号码、姓名、手机号码、登录密码等信息，并在网站认真阅读《诚信考试承诺书》（电子版），确认承诺后方可进行后续操作。

填报个人信息

考生本人须如实填写户籍所在地、居住证申领所在地、是否在校生、是否师范专业、毕业学校、在校生学籍学号、最高学历及证书编号等信息，并按照格式要求上传证件照（免冠、正面、彩色、白底，JPG/JPEG格式，不大于200K）。

填报报考信息

考生按照本省公告要求选择考试类别、考区、科目（所报科目须一次性勾选，一经审核通过，不得增加或更改）。提交信息后，考生报考状态变更为“待审核”。考生报考有关信息在审核前均可以自行修改。

接受审核

各省考务工作人员将在规定期限内对考生报考信息进行审核，考生是否需要到现场见各省报名公告要求。审核通过的考生状态变更为“待支付”。未通过审核的考生，可在报名截止日期前修改、完善报名有关信息，重新提交报考信息，重新接受审核。

网上缴费

各省考生均可通过网上缴纳考试费。完成缴费考生的状态变更为“报名成功（已缴费）”，完成报名。通过审核，但逾期未缴费考生，报名无效。一旦报名成功并完成缴费，概不退费。

温馨提示：

■ 2019年上半年开始，港澳台居民在内地（大陆）可申请报考中小学教师资格考试。相关政策详见有关文件（教师厅[2019]1号）。

■ 2019年下半年开始，中小学教师资格考试报名取消对考生“工作单位”或者“人事关系证明”所在地信息的采集，增加对考生“居住证”申领所在地信息的采集。相关政策详见有关文件（教政法函〔2019〕12号）。

■ 考试资料下载：中小学教师资格考试要求和内容在各类别、科目《考试大纲》中均有详细说明，考生可通过报名网站“资料下载”栏目免费下载。

来源 | 中小学教师资格考试网