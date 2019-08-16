广东公示省级中小学生竞赛活动，共有18项

从赛事报名到上课到参赛，培训班形成了一条完整的产业链，而家长和学生也被迫“拴”在这一链条上，付出了沉重的时间、精力和金钱成本。

14日，广东省教育厅公示了18项面向中小学生的全省性竞赛活动。根据此前发布的文件要求，除此之外的各类面向基础教育领域的竞赛、挂牌、命名及表彰等活动不得冠以“广东省”等字样。

同时，竞赛、挂牌、命名及表彰等活动的获奖结果只能视为荣誉，不得作为中小学招生入学依据。

18项中小学生全省性竞赛活动名单

近年来，不少学校以竞赛获奖作为录取学生的重要标杆，相应地催生了各类竞赛班，竞赛活动逐渐“变味”。从赛事报名到上课到参赛，培训班形成了一条完整的产业链，而家长和学生也被迫“拴”在这一链条上，付出了沉重的时间、精力和金钱成本。

教育部对中小学生竞赛活动的规范管理日益严格。今年1月，教育部确定了2019年度面向中小学生开展的39项全国性竞赛活动。

5月22日，广东省教育厅发布的《关于规范管理面向全省基础教育领域开展的竞赛挂牌命名表彰等活动的通告》（下称《通知》），提出原则上不得举办面向义务教育阶段的竞赛活动，对目前已经开展、面向全省基础教育领域的竞赛、挂牌、命名及表彰等活动，一律要按管理权限和程序进行重新核准。

各级教育行政部门和学校不得承认违规开展的活动成绩或结果。各级教育行政部门要加强对中小学校的管理和指导，严禁各中小学校组织学生参加各类违规举办的活动。严禁任何组织和学校组织与义务教育招生入学挂钩的“奥数”、等级评定、选拔性考试及学科类竞赛活动。

同时，通告中强调，面向全省基础教育领域开展的竞赛、挂牌、命名及表彰等活动的获奖结果只能视为荣誉，不得作为中小学招生入学依据。

18项全省性竞赛活动名单的公示期为8月14日至20日。从2020年起，全省性竞赛活动的申报日期为每年5月15日至5月30日。