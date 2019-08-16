广东中小学减负方案征求意见：高中生每天作业量不超2小时

要求小学一、二年级不布置书面家庭作业，小学中高年级、初中和高中学生每天书面家庭作业总量，分别控制在 1 小时、1.5小时和 2小时以内。

近日，广东省教育厅公示《落实教育部等九部门关于中小学生减负措施的实施方案（征求意见稿）》（下称“意见稿”），要求小学一、二年级不布置书面家庭作业，小学中高年级、初中和高中学生每天书面家庭作业总量，分别控制在1小时、1.5小时和2小时以内。

招生：公民办同步，不得按成绩编班

义务教育阶段，将民办学校招生纳入审批地统一管理，明确区域内外招生计划以及录取方式，与公办学校同步招生，对报名人数超过招生计划的，实行电脑随机录取。

严禁以各类考试、竞赛、培训成绩或证书证明等作为招生依据，不得以任何形式提前选择生源，不得通过考试或变相考试等方式选拔学生。

严禁义务教育学校举办重点班，包括以特长班、特色班、快慢班、 尖子班、兴趣班和“奥赛”班等名义变相举办重点班。学校不得按学生成绩进行编班，不得为编班进行任何形式的考试或测试。

高中阶段，公办民办学校要严格按照统一批准的招生范围、招生计划等同步开展招生，严禁“掐尖”。落实“指标到校”政策，完善自主招生，主动公开招生的各环节和录取结果。

教学：严禁超课表教学，不得安排各类“进校园”

意见稿强调，要全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务。严格执行国家课程方案和课程标准，严禁超课标教学、抢赶教学进度和提前结束课程，坚决查处不遵守教学计划、“非零起点”教学等行为。

学校要与教师签订规范教育教学行为承诺书，教师要培养学生良好学习习惯，不做“刷题机器”。教师不得课后有偿辅导、有偿家教，违规收受学生或家长的礼品礼金，不得要求学生或家长从事与教育教学无关的事务。

未经教育部门同意，不得随意要求学校增加专题教育内容，不得安排各类进校园活动。

作业：高中生每天作业量不超2小时，探索每周无作业日

严格控制统一考试次数，除国家、省和市组织的学业抽测外，全年级、全校和全县（市、区）性的考试每学期小学累计不超过 1 次，初中累计不超过2 次。普通高中要控制统考统测和日常考试次数。

小学、初中、高中学生每天教育教学活动时间分别不得超过 6 小时、7 小时和 8 小时，原则上小学上课（含早读）不早于 8：00，初中不早于7：50，普通高中不早于 7:20。学校和家长要保障小学、初中和高中学生每天睡眠时间分别不少于 10 小时、9小时和 8小时。

小学一、二年级不布置书面家庭作业，小学中高年级、初中和高中学生每天书面家庭作业总量，分别控制在 1 小时、1.5小时和 2 小时以内。严禁教师布置重复性和惩罚性的家庭作业，不得给家长布置作业或要求家长代为评改作业。鼓励各地开展每周无作业日等方面的探索。

此外，意见稿还对规范校外培训机构培训行为、做好校内课后服务、强化家校社协同育人等方面提出具体措施。目前，意见稿正公开征求意见，截止日期为8月25日。