受教育程度高，科学素质就高吗

目前，我国具备科学素质的公民比例仅为8.47%。调查显示，知识分子群体同样也存在科学素质比例不高的情况。

儿子一直说身上痒，拥有副研究员职称的陈女士看了认为是皮肤病，就按照“闺蜜”的建议，趁着暑假带儿子住进重庆一家温泉酒店，每天泡温泉并用网购的“硫黄香”近距离熏烤。几天过去，陈女士的儿子身上痒得越来越厉害，熏烤出的疤痕被长时间浸泡后还出现了溃烂。慌了神的陈女士，这才让家人带着儿子去医院检查，结果她的儿子染上的是一种疮。陈女士“土法治疗”不仅没有效果，反而加重了病情。

具备基本科学素质，一般是指了解必要的科学技术知识，掌握基本的科学方法，树立科学思想，崇尚科学精神，并具有一定的应用它们处理实际问题、参与公共事务的能力。但受教育程度高，科学素质水平就高吗？

据中国科普研究所调查，2018年我国具备科学素质的公民比例为8.47%，距离“十三五”规划到2020年超过10%的目标还有较大差距。公民科学素质水平在不同地区、城乡之间，不同性别和年龄段都有明显差别。整体来看，具备科学素质公民的比例随着受教育程度明显提升，但部分知识分子甚至是高级知识分子群体，同样存在具备科学素质比例不高的情况，科学普及依然任重道远。

大专家也会犯常识性错误

一个外科专家被确诊为结肠癌后，很后悔自己这些年没有去体检；一个消化科专家患了胰腺疾病后，才检讨平时的饮食和作息习惯；一个高学历的公务员，检查出肺结节后仍然抽烟，最后发展成肺癌已经转移了……说起身边同行和熟人最近发生的这几件事，重庆市渝北区中医学会理事长刘朝菊感到特别遗憾：“其实该怎么做都是基本常识。”

作为渝北区一个名医工作室的负责人，刘朝菊和同事经常会面临普及常识的问题。比如有的人认为中药会损害肝肾，有的人则认为中药可以“有病治病，无病强身”，还有人会拿着自己根据“网络检索”开的处方要求“照单抓药”。更让刘朝菊哭笑不得的是，以大学教授身份退休的父亲，前不久也花5000多元从地摊上买回了一大堆“包治百病”的“保健品”。

为什么高级知识分子甚至一些大专家，有时也会犯常识性的错误？重庆金山科技有限公司党委书记许杰担任过多个国家重点研发项目的首席科学家，他认为专业知识和科学素质“有时候是两码事”，科学素质高和尊重科学“有时候也是两码事”。有些高科技人才专业钻得很深，但与专业无关的知识面比较窄；还有一些人其实很清楚该怎么做，但就是不愿那么做或者不当一回事。“提升全民科学素质，既要重视科学普及，也要强调知行合一。”许杰说。

“总体来说，科学素质是随着受教育程度提升的。不过确实也有一些知识分子甚至专家，离开自己的研究领域后可能会犯常识性错误。”渝北区科协主席李攀富认为，移动互联网有助于科学普及，但各类真真假假的信息也可能造成困扰。许多人遇到问题的第一反应，是向朋友圈、微信群咨询求助并上网搜索。这样的“网络崇拜”加上对本人判断力的自信，也可能导致有较高学历的人犯下常识性错误，甚至掉入一些看似简单的网络陷阱。

让科学素质随学历和阅历同步提高

中国科普研究所对重庆所有区县18至69岁城乡居民的抽样调查显示，2018年重庆居民具备科学素质的比例为8.01%，与2015年相比增速为全国第一、增幅为全国第三。整体来说，城镇居民明显高于农村居民，中青年群体科学素质水平较高，此后随年龄段升高明显下降。相关分析表明，受教育程度是公民科学素质水平的决定性因素，但基础教育对“知识点”“得分点”和解题技巧的过度关注，以及高等院校的“专业化”教育，一定程度上影响了科学素质随受教育程度的同步提高。科学素质水平随年龄段上升明显下降，一方面与不同年龄段的受教育水平有关，一方面也与缺乏通过继续教育、终生学习保持和提升科学素质水平的机制和平台有关。即使是受教育程度较高的人，如果长期接触不到科学普及，不能及时更新相关知识，也会出现科学素质水平随年龄段上升明显下降的情况。

怎样实现科学素质随学历和阅历同步提高？“让年满18周岁的青年成为公民之时就达到公民科学素质基准，是提高公民科学素质的根本途径。”重庆市科协党组书记、常务副主席王合清说。重庆市科协与市教委联合编写了《重庆市中小学科技教育大纲》，联合相关机构探索研发青少年科学素养测评体系和标准，以学校教育联动科学普及，着力推进科学普及教育标准化、趣味化、均衡化。全市已建成重庆科技馆和3个区县科技馆、38个中学科技馆，在深度贫困乡镇建成18个共享科技馆，在乡村振兴示范点建设24个乡村科普馆，目前已有109所学校与重庆科技馆开展“馆校结合”，科普场馆成为中小学生的“第二课堂”。

知识分子群体既是科学普及的服务对象，也是科学普及最倚重的人才队伍。重庆市科协近年来除了加强对科协会员面对面、点对点的服务，还聘请科技领军人物为首席科学传播专家组建科学传播专家团队，吸纳医院院长、学校校长、农技站站长担任科协兼职副主席，定期开展科学普及和传播活动。“在信息大爆炸的时代，科学普及还面临着一个大的挑战和任务，就是如何让人们在需要的时候第一时间想到、找到可靠的专家和权威的解答。”王合清说。

科学普及“一个也不能少”

江北区郭家沱街道大溪社区位于重庆主城的城乡接合部，居民主要为原国有厂矿职工及家属。据社区党委书记苏小玲介绍，当地至今仍流传着用土鲫鱼抹嘴治疗婴儿流口水、用一些东西刮脚底治疗老年心血管疾病等所谓的“民间偏方”。这些似是而非的东西，说多了就会让人抱着“就算无效也没有害处”的心理进行尝试。“不同的群体有不同的科普需求，但日常生活都离不开‘生长老病死、衣食住行用’。”江北区科协主席高毅说。

不同群体对科普有不同需求，重庆在“内容为王”的基础上加强载体建设，创新表达方式。市科协将“科普文化重庆云”网站改造提升为“科普重庆中央厨房”，新建“科普文化重庆云”信息化终端，实现科普文化信息化资源系统集成与精准推送服务全覆盖。全市近年来共打造社区科普大学教学点450个，创建全国科普教育基地17个、市级科普基地147个。针对一些群众包括中老年知识分子不会用新科技、在医疗保健方面容易上当受骗、防灾减灾知识和能力欠缺等现实状况，编写发放《高新技术知多少》《健康真相知多少》《应急避险知多少》等科普读物并举办相关科普培训班。江北区科协2018年共举办科普班60多个，参加居民超过2万人次。

“以前一个班30人都要等一段时间才能凑齐，现在很多人都等着参加科普班，几十人上百人很快就报满了。”江北区科协副主席肖长琼说，“社区科普大学‘一人参加，全家受益’，已经成为居民追求和保持美好生活的途径。”据高毅介绍，重庆市科协今年招募200多名专家组建了科普讲师团后，江北区科协也组建了230多人的科普讲师团，各个社区还招聘了120多名专家做科普。区科协还利用社区文化室、党群服务站、四点半课堂和母亲课堂等丰富科普大学的教学内容和教学阵地，努力实现科普“零距离”。