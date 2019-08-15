南方网 要闻 学习进行时 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

人社部要求各地为未就业高校毕业生提供不少于3次岗位推介

2019-08-15 08:11 来源：人民网
字号减小 字号增大

　　据人力资源和社会保障部官方网站消息，8月10日至9月20日，人社部组织开展“2019年全国高校毕业生就业服务行动”（下称服务行动），明确各地要对未就业高校毕业生组织不少于2场专场招聘，提供不少于3次有针对性的岗位推介。

　　服务行动指出，此次服务对象为2019届有就业意愿的离校未就业高校毕业生以及往届未就业高校毕业生。要把有就业意愿的离校未就业高校毕业生全面纳入就业帮扶，落实实名制就业服务，对需要岗位信息的开展职业介绍，对需要求职技巧的提供职业指导，对需要提升技能的提供职业培训，对需要增加经验的提供见习机会，对有志创业的提供创业服务，对就业困难的开展就业援助，使有需要的高校毕业生都能得到相应的就业服务和政策扶持。

　　服务行动要求，各地要根据未就业毕业生底数、特点和需求，集中开展“四个一”服务：给毕业生一封信，介绍就业服务行动安排，告知政策服务享受渠道，提供信息查询路径；发放一份就业创业服务清单，明确政策内容、服务事项、享受条件和申请流程，力促毕业生对政策服务应享尽知；开展一次职业指导，讲解求职面试技巧，开展模拟招聘，提供职业素质测评，帮助毕业生合理确定职业定位，提升求职能力；制定一份求职计划书，明晰求职意愿、技能水平，提出职业规划方向，推荐适合的就业服务项目，帮助毕业生确定求职路径。

　　服务行动强调，各地要结合开展就业政策落实服务落地专项行动，着力抓好小微企业吸纳就业、灵活就业社保补贴扩面等政策落地，确保符合条件的高校毕业生都能享受。同时，加强人力资源市场监管，严厉打击招聘过程中的欺诈行为，依法查处“黑中介”、违规检测乙肝项目等违法行为。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年 第14期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 广告服务- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235