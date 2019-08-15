人社部要求各地为未就业高校毕业生提供不少于3次岗位推介

明确各地要对未就业高校毕业生组织不少于2场专场招聘，提供不少于3次有针对性的岗位推介。

据人力资源和社会保障部官方网站消息，8月10日至9月20日，人社部组织开展“2019年全国高校毕业生就业服务行动”（下称服务行动），明确各地要对未就业高校毕业生组织不少于2场专场招聘，提供不少于3次有针对性的岗位推介。

服务行动指出，此次服务对象为2019届有就业意愿的离校未就业高校毕业生以及往届未就业高校毕业生。要把有就业意愿的离校未就业高校毕业生全面纳入就业帮扶，落实实名制就业服务，对需要岗位信息的开展职业介绍，对需要求职技巧的提供职业指导，对需要提升技能的提供职业培训，对需要增加经验的提供见习机会，对有志创业的提供创业服务，对就业困难的开展就业援助，使有需要的高校毕业生都能得到相应的就业服务和政策扶持。

服务行动要求，各地要根据未就业毕业生底数、特点和需求，集中开展“四个一”服务：给毕业生一封信，介绍就业服务行动安排，告知政策服务享受渠道，提供信息查询路径；发放一份就业创业服务清单，明确政策内容、服务事项、享受条件和申请流程，力促毕业生对政策服务应享尽知；开展一次职业指导，讲解求职面试技巧，开展模拟招聘，提供职业素质测评，帮助毕业生合理确定职业定位，提升求职能力；制定一份求职计划书，明晰求职意愿、技能水平，提出职业规划方向，推荐适合的就业服务项目，帮助毕业生确定求职路径。

服务行动强调，各地要结合开展就业政策落实服务落地专项行动，着力抓好小微企业吸纳就业、灵活就业社保补贴扩面等政策落地，确保符合条件的高校毕业生都能享受。同时，加强人力资源市场监管，严厉打击招聘过程中的欺诈行为，依法查处“黑中介”、违规检测乙肝项目等违法行为。