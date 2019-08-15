广东：夏季高考招录工作结束

8月12日，广东省招生办对专科批次院校第二次征集志愿进行投档，共投出考生2939人。

记者从广东省考试院获悉，8月12日，广东省招生办对专科批次院校第二次征集志愿进行投档，共投出考生2939人。广东省2019年普通高校招生录取工作随着专科批次院校第二次征集志愿录取的完成，整个夏季高考招生录取工作于8月13日结束。

专科批次院校第二次征集志愿投档中，文科类投出1528人，理科类投出1156人，体育类投出84人，音乐类投出46人，美术类投出125人。

从投档情况看，参加本次征集志愿的考生中有99.9%的考生档案顺利投出。

本科院校悉数一次满档

今年的高考招生录取中呈现出志愿匹配率高、院校满档率高的特点。提前批录取1.6万多人，本科批次录取28.7万多人，专科批次录取18.1万多人。本科普通文理类高优线上投出考生8.76万多人，一共录取8.72万多人，录取人数占投档总数的99.54%，比2018年高优线上多录取考生0.8万多人，录取率增加0.12个百分点；本科普通文理类最低分数线上的考生共投出26万多人，其中文科8.3万多人，理科17.7万多人，共录取25.8万多人，录取人数占投档总数的99.23%。可以看出，今年考生志愿填报更加理性，院校之间梯度适当，志愿录取的有效性大大提高。

今年院校满档率高，提前批次、本科批次中，无论是公办院校还是民办院校，省内院校还是省外院校，大部分院校一次投档即满档。特别是本科批次，进行一次征集志愿后，所有院校无论是文理类还是艺术体育类，都没有浪费任何1个计划，本科批次所有院校均满档，圆满顺利完成招生录取任务。

院校间录取分差减少

院校之间录取分数差距减少、参加征集志愿的院校数量减少也是今年招录的一大特点。从今年投档录取分数来看，无论是高水平大学之间，还是高水平大学与一般性本科院校之间，录取分数差距逐渐减少，本科批次合并后，院校之间不再分为“三六九等”，所有院校在一个平台上竞争，效果逐渐显现。如华南理工大学理科投档线仅比中山大学少3分；如广东财经大学、广东金融大学理科分别超出高优线12分、2分；省内外不少民办院校、独立学院本科院校在高优线上均有“零”的突破。此外，参加征集志愿的院校数量减少。今年，在粤招生各院校招生任务一次性完成效果好，需要参加征集的院校数量大幅缩小。

如提前批军检院校文科类仅2所院校需要参加征集志愿；本科批次文科类、理科类分别有58所、185所院校需要参加征集，分别比上年减少46所和25所；音乐类仅2所院校（省内外各1所）需要参加征集志愿。

据悉，广东省将于今年下半年面向退役军人、下岗工人、农民工和新型职业农民等群体开展高考补报名，实施第二期高职扩招专项行动，其中面向企业在岗工人开展第二批现代学徒制试点，面向学历未达标的幼儿园在职教师实施幼儿园教师学历提升计划，面向退役军人实施退役军人学历提升计划。经高考补报名的考生，可按照“推荐+测试”或“推荐入学”等方式进入全日制普通高职院校学习，有的群体可实行弹性学制，经考核合格者可获全日制高职院校毕业证书。