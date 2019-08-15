南方网 要闻 学习进行时 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

幼升小学会这三招，轻松背书包

2019-08-15 08:11 来源：钱江晚报
字号减小 字号增大

　　孩子从幼儿园进入小学，学习和生活环境都发生了很大变化，不少孩子不能很好地适应。很快就要开学了，家长们其实可以行动起来，为孩子能更好地幼小衔接做准备。

　　从历年经验来看，一年级新生主要会出现这些问题：自理能力弱，不能整理自己的学习生活用品，常常丢三落四；规则意识不强，缺乏纪律观念；没有时间概念，写作业磨蹭，要拖到很晚才完成学习任务。

　　杭州天杭教育集团的黄凌云老师建议，家长可以针对这三个问题，在开学前帮助孩子顺利平稳过渡入学关。更重要的是，这对孩子未来的学习成绩会起到非常大的促进作用。黄老师是一位有着27年带班经验的资深班主任，可以说是幼小衔接的专家。

　　第一招：

　　培养自理能力，可以这么“玩”

　　小学一年级的孩子活泼好动，笔、橡皮、本子不见了是常事。怎样才能让他们学会整理自己的物品呢？显然说教的意义不大。家长可以带领孩子，在游戏中初步学会自理。比如家长可以引导孩子当指挥官，把学习用品当成一个个士兵，号角一吹，指挥官指挥士兵们站好位置。孩子刚开始可能做不好，家长不要过于计较，可委婉提醒，最重要的是要激励，多在口头上表扬，或者在众人面前夸奖。对孩子好的行为，要努力正向强化，激发其自理动力。

　　这个训练，还可以延伸到“打扫卫生”。比如家长可以和孩子比赛，看谁能把家里打扫得更干净，让孩子逐渐感受到劳动不只是简单地干活，而是会给生活带来美好。

　　这些好习惯的养成，可以衍生出很多好处，如提高动手能力，注重做事效率，有责任担当等。

　　第二招：

　　培养规则意识，可以这样“引”

　　一些家长会对孩子念叨，上小学后需要注意的要点，这样的口头灌输不仅没效果，还可能适得其反，引发亲子矛盾。借用一些优秀的绘本，让孩子了解规则意识，是个不错的办法。例如，《大卫上学去》提示孩子在学校要遵守的规则，《最好吃的蛋糕》让孩子了解要懂得合作，《排队啦，排队啦》则讲的是遵守公共秩序。家长除了将绘本讲给孩子听，还可以和孩子讨论，引导孩子感知规则的意义。

　　秩序感是一种生命的需求。家长还可以通过诘问，一步步引导孩子自己寻找到谜底，慢慢养成规则意识。比如关于图书馆吵闹的现象，孩子在与家长的问答互动中，会慢慢意识到不同场合对行为有不同的要求，孩子有了规则意识，才能在将来的集体中健康而有尊严地生活。

　　第三招：

　　培养时间管理能力，可以这样“练”

　　孩子进入一年级后，作息时间会发生很大变化，因此让他们学会管理时间尤为重要。家长可以采用“时间有效管理三步训练法”。

　　第一步：明确目标。家长要根据自己孩子的特点来确定训练目标，切忌拔高要求，建议分小步推进。第二步：乐于训练。家长要帮助孩子寻找到一个感兴趣的任务，使孩子主动参与训练，并且要设定完成任务每一个步骤的时间。比如家长可以让孩子制作一份“30分钟整理书房时间表”，每个步骤设定具体的时间，并绘制简易有趣的图标，以便对自己整理所花时间做到心中有数。第三步：自我评价。完成一轮时间管理训练后，孩子进行自我评价，无论成效大小，家长要注意引导孩子积极认同自己，并且积累经验，调整下一轮训练要求。

　　这样经历过多次循环练习，逐渐提高孩子的时间观念，初步形成时间管理能力，就能避免一年级入学后出现磨蹭等浪费时间的现象。

　　在上小学一年级之前，养成好习惯远比学习知识重要。

　　名师档案：黄凌云，杭州江干区名班主任，区银奖荣誉班主任，已经当了27年班主任。在教育生涯中，她以先进的教育理念为指导，以学生思想品德、心理健康、自我发展为主线，积极探索教育智慧之路。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年 第14期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 广告服务- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235