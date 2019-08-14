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尚德机构拓展免费学渠道 扩大自有流量池

2019-08-14 10:19 来源：南方网
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　　今年7月，在线教育公司尚德机构公布了其免费学项目的最新进展，通过深耕三大渠道扩大免费学范围，目前该项目注册人数达到百万。尚德机构相关负责人介绍，迅速增长的自有流量池可以服务更多用户，减少每个学生的销售和营销费用，也能筛选出真正有学习欲望和学习能力的学生。

　　尚德机构免费学项目自2019年第一季度推出，包含免费证书类课程、自考公共课、硕士研究生考试课程等。相关负责人介绍，“大数据显示，免费学项目优质课程和独特的在线学习社区，可以有效提升学员学习粘性，于是扩大了免费学范围。”

　　据介绍，过去尚德机构App针对付费学员提供学习服务，非付费用户下载并不多。免费学项目推出后，尚德机构会推荐用户优先体验免费学项目，在学员对自身学习能力和尚德机构服务能力有了初步认知后，再决定是否报名。“免费学项目可以筛选出真正匹配的用户，从而提升整体效率，这对公司健康发展是有益处的。”上述负责人说。

　　免费学项目推出不久，尚德机构为其建立了新App——尚德机构极速版。据了解，极速版App的大小仅有48MB，体量更轻巧，方便用户在任何环境下载。数据显示，尚德机构极速版App下载量已超过200万，月活率近八成。从年龄上看，尚德机构学员主要集中在18岁至38岁区间内，90后学员占比最高，女性学员占比高达7成。如今，尚德机构极速版App已成为免费学项目的重要渠道。

　　此外，免费学小程序也陆续上线。植根于微信的小程序便于学员使用，能有效提高学员学习效率。对企业而言，小程序免下载、开发成本低、易分享的特性，更便于服务真正有学习需求的用户。尚德机构小程序负责人表示，“互联网用户有50%时间泡在微信上，无论是服务号推送还是微信群运营，小程序都离用户更近。数据显示，大量用户流失在微信跳转App的环节上。”

　　尚德机构相关负责人表示：“过去一两年来，流量成本一直在增加。这不仅是我们的问题，也是行业每个玩家面临的挑战。对于教育企业而言，开设免费课程能够服务更多用户，建立自有流量池，从长期看，它会帮助更多学员培养在线学习习惯，在加强尚德的品牌知名度的同时提高获客效率，提高平均客单流水以及销售转化率。”

编辑： 罗予岐

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