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广东高校教学实力榜出炉，中大和深职院斩获冠军！

2019-08-14 09:29 来源：南方日报 姚瑶
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　　教学成果是高校发展的重要实力体现之一，广东哪些高校教学成果更多呢？南方教育智库独家梳理省教育厅公示的2019年广东教育教学成果奖拟获奖名单，推出“广东高校教学成果实力榜”。

　　在本科院校中，拟获奖总数前5位的是中山大学、华南理工大学、华南师范大学、暨南大学和华南农业大学；在高职院校中，深圳职业技术学院、广东轻工职业技术学院、顺德职业技术学院、广州番禺职业技术学院和广东科学技术职业学院位居5强。

　　可以看出，对接产业、对接国际化发展的教学实践不断增多，正引起高校的广泛关注和深度改革。

　　深大汕大成教学改革“黑马”

　　一年一度评选的广东教育教学成果奖，是对各级各类学校、研究机构教学成果的肯定，也是全省教育教学水平的风向标。

　　在225项高等教育类拟获奖名单中，传统强校实力十足。从总数上看，中大（22项）、华工（18项）、华师（13项）、暨大（12项）、华农（11项）位居前5位。此次共设5个特等奖，由中大、华工、暨大、华农、南方医5所高校摘得，成为获奖含金量最高的五强本科高校。

　　随着高水平大学、“冲一流、补短板、强特色”提升计划推进，一批新兴高校的教学改革正崭露头角。深圳大学（8项）、汕头大学（7项）、广州大学（6项）等一批地方高校获益于省市支持，近年发展迅猛，在教学方面创新探索，占据全省本科院校第8至10位。

　　此外，广东财经大学、广东药科大学、东莞理工学院、广东技术师范大学等一批纳入“冲一流、补短板、强特色”的高校教学改革不断深化，均获3项一等奖。

　　今年多所民办高校教学成果也迎来丰收，中山大学南方学院、广东财经大学华商学院、华南理工大学广州学院、电子科技大学中山学院等一批民办高校摘得教育教学成果一等奖。北京师范大学－香港浸会大学联合国际学院、深圳北理莫斯科大学2所合作大学也各摘得1项二等奖，教学质量不断提升。

　　深职院、广轻工、顺职院稳居高职前3位

　　高等职业类教育教学成果奖今年共评选出159项，其中深圳职业技术学院（18项）、广东轻工职业技术学院（12项）、顺德职业技术学院（11项）稳居前3位，且各获得1项特等奖，成为广东高等职业类教育教学成果的领头羊。

　　此外，广州番禺职业技术学院（9项）、广东科学技术职业学院（8项）、广东交通职业技术学院（7项）、广东机电职业技术学院（7项）、深圳信息职业技术学院（6项）、广州铁路职业技术学院（6项）、广东工贸职业技术学院（6项）位居第4至10位。

　　总的来看，广州、深圳、佛山等珠三角地区高职院校教学改革成果不断涌现，而清远职业技术学院（3项）、河源职业技术学院（2项）、茂名职业技术学院（2项）等粤东粤西粤北地区高职院校也持续迸发教学改革活力。

　　此外，广东技术师范大学获得该类别2项一等奖，韶关学院获1项一等奖，成为本科院校探索高职与本科贯通人才培养的典型。

　　70%高职获奖成果由校企合作完成

　　在高等教育类和高等职业类共384项获奖项目中，南方教育智库梳理发现，获奖的教学项目普遍紧密对接经济社会发展需求、对接国际化。

　　在高等教育类，华南理工大学李正团队完成的《研究型大学创新创业教育与专业教育深度融合的探索与实践》获得一等奖，探究创新创业与专业教育相融合。同获一等奖的还有岭南师范学院马琳团队完成的《校地合作，协同育人的化学专业人才培养模式改革与实践》，将人才培养与地方经济发展需求紧密结合起来。

　　产教融合、校企合作的特征在高等职业类项目更加鲜明，超过70%的获奖项目均由高校与企业合作完成，例如《国际视野下产教融合精准培养通信技术专业人才的创新与实践》由广东轻工职业技术学院和华为技术有限公司等4家企业共同完成，斩获特等奖。

编辑： 罗予岐

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