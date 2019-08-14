中考体育新政落下，初一备战已经开始了

学生、家长不要以功利的思想看待体育锻炼，学生能通过学习掌握1~2项喜爱的运动技能，在以后的人生中起到终身锻炼的效果，找到能陪伴终生的兴趣和运动习惯更加重要。

日前，广州市教育局印发了《广州市初中学业水平考试体育与健康考试实施意见》（以下简称《实施意见》），定于2021年开始实施。和以往相比，新体育考试有五大变化，将对三年的考生产生直接影响。记者在采访中发现，已有准初一学生开始准备针对中考体育进行训练了。业内人士表示，在新体育考试政策下，从初一年级就要重视每一节体育课程的训练和体育考试的成绩，需要提醒的是，学生、家长不要以功利的思想看待体育锻炼，学生能通过学习掌握1~2项喜爱的运动技能，在以后的人生中起到终身锻炼的效果，找到能陪伴终生的兴趣和运动习惯更加重要。

新旧政策对比有五大变化

从《广州市初中学业水平考试体育与健康考试实施意见》可以看到，直接受到影响的是2018年秋季入学的初一年级学生（2021年中考），2019年秋季入学的初一年级学生（2022年中考），2020年秋季入学的初一年级学生（2023年中考）。《实施意见》中，体育与健康考试分值将提高至70分，会分步实施执行省标准，还加入“三大球”为选考项目。新旧政策比较来看，有五大变化。

从体育与健康考试分值来看，目前中考体育考试满分是60分，其中统一考试满分40分，体育素质综合评价满分20分。根据《实施意见》，2021年起广州市初中学业水平考试总分为810分，体育与健康考试分数提高至70分，设置统一考试分和体育素质综合评价分，有利于提高学生课内外的锻炼积极性。卓越考试研究院建议，在中考总分不变，体育与健康考试分值增加10分的情况下，学生应更加注重该科目的成绩，从初一年级考试开始就要重视每一节体育课程的训练和体育考试的成绩。

从统一考试项目来看，2020年是游泳和中长跑二选一，加上跳类、投类项目五选一，2021~2022年是游泳和中长跑二选一，加上跳类、投类、球类项目八选二，每类别最多只能选择一项，到2023年则是游泳和中长跑二选一，跳类、投类项目五选一，再加上球类项目三选一。《国务院办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》提出，要大力推动足球、篮球、排球等集体项目，注重运动技能学习，让学生熟练掌握一至两项运动技能。2021年起，球类项目进入体育选考科目，2023年起，球类项目必选一项参加考试。因此，对于2021年和2022年参加中考的考生，在选考科目的选择上可扬长避短，如果在球类项目上有优势的，从初一阶段开始就要进行积极的训练，球类项目没有优势的学生可选择传统的体育考试项目进行加强。2023年参加中考的考生，即即将升六年级的学生，则要重视三大球的训练，尽早学习，加强练习。

从考试项目的评分标准来看，以跳绳满分标准为例，2020年是176次，2021年是182次，2022年是188次，2023年则是194次。男子1000米满分标准从2020年~2023年也不断提高，分别为3分45秒、3分37秒、3分29秒和3分21秒。女子800米满分标准从2020年~2023年分别为3分30秒、3分22秒、3分14秒和3分6秒。随着考试项目评分标准逐年提高，体育考试拿满分难度增加，考生应关注考试项目评分标准的变化，应像其他科目一样有计划、逐步地提升自己的体育成绩。

从体育素质综合评价来看，满分虽然还是20分，但是新体育考试里面的细项内容和分数占比却有所调整。其中，《国家学生体质健康标准》成绩比重最大，占10分，以往只占4分；体育课成绩从初一、初二变为初一、初二、初三，看的年级增多，但是分值从10分减少到6分；增加体育综合知识测试，共40道单选题，每题0.1分。在初二学年学期末和其他科目期末考试一并进行，考试内容为体育与健康通识知识。这样的变化更加体现国家体育与健康课程的相衔接，体能与运动技能的相结合。要求学生不仅要在体能上拿高分，更要有健康运动的理念和知识，体育综合知识测试的设置，需要学生在体育和健康理论知识上也要有所了解。

从外地返穗生和往届生的规定来看，2020年，外地返穗生和往届生只计算统一考试的成绩。2021年~2023年，外地返穗生体育素质综合评价满分20分，需要提供其所读学校初一、初二、初三年级的体育课成绩和《国家学生体质健康标准》测试成绩。体育课成绩满分9分，《国家学生体质健康标准》测试成绩满分11分。往届生不计算体育综合素质评价成绩，只计算统一考试的成绩。所以，外地返穗生要注意新体育考试的变化，在原就读学校也要重视初一到初三年级的体育课成绩和《国家学生体质健康标准》测试成绩。

可合理安排有针对性的体能培训

针对新体育考试的变化，不少准初一的学生已经开始准备了。叶同学的妈妈表示，孩子9月升入初中，因为在小学阶段孩子的体育成绩就常常拿C，现在已经给他报了针对中考体育的体能培训班。现在的中考竞争，已不仅仅是文化课的竞争，中考体育的分值越来越高，一分的差距带来的压力比以往更大，中考体育成绩的地位也变得更加重要。而准备升六年级的刘同学的妈妈则在咨询孩子该学足球、篮球还是排球，对于以往这些没有接触过的球类，妈妈担心面对中考时会拖后腿。

有体育培训机构的负责人对记者表示，在新体育考试政策之下，可以有策略性合理安排一定的有针对性的体能培训。在众多科目当中，体育其实是一门已经给了答案的科目，根据中考体育测试标准，进行合理的体育训练，下足功夫就有希望满分。中考体育和其他文化课一样，都需要通过循序渐进的，科学的训练，才能获得个人最好的成绩。针对中考体育的训练计划可以通过选定项目、体能+专项训练、不断巩固练习和做好考前准备等不同阶段来进行。选择训练的项目主要依据的是学生的身体素质和运动的测试评估，而不能仅凭学生的个人爱好或主观意识，确定后一般不宜多变。这样的准备尽早开始更容易获得主动优势。

与此同时，要更加注重在学校的体育学习和锻炼。事实上，不少学校也在不断加强体育方面的教育投入。执信中学琶洲实验学校校长黄培杰接受记者时曾表示，学校的培养目标中，是培养学生喜欢一两种运动，懂得一两种乐器，还能通过中餐、西餐、烘焙等烹饪课程烧好四菜一汤。为学生幸福生活一辈子奠基，这些将通过校本课程、课外活动、学生社团来进行实施体现。华南师范大学附属初级中学校长助理林玉莲则表示，在中考改革前学校就一直非常重视学生的体育锻炼，希望通过三年的培养，让每个学生都能掌握1-2项喜爱的运动技能，找到能陪伴终生的兴趣和运动习惯，同时通过运动让孩子们保持身心健康，不断磨练自己的意志力，突破自己的局限，也让学生通过运动获得荣誉感和获得团队意识。所以学校除了每天保持一小时的运动量、认真落实教育局提出的保证每周三节的体育课程，同时每学期我们华初还会组织师生进行长洲岛的环岛拉链，让老师带着学生深入认识自己生活的社区及文化，锻炼自己的意志力与团队精神。

业内人士表示，大家不应以功利的思想看待体育锻炼，除了增强体质，还应该学会运动的技能，发现运动的乐趣，在以后的人生中能够起到终身锻炼的效果。