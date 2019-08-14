广州51所中职 8827个计划正补录

近日，广州市招考办公布2019年广州中等职业学校补录计划。全市共有51所学校8827个计划，招生学校在8月5日-31日以注册入学的方式进行补录。

2019年广州市中职学校统一录取工作已经结束，还未被学校录取怎么办？别急，在8月31日前，仍可进行最后一次补录。近日，广州市招考办公布2019年广州中等职业学校（以下简称“中职学校”）补录计划。全市共有51所学校8827个计划，招生学校在8月5日-31日以注册入学的方式进行补录。

哪些考生可以参加补录？广州市招考办表示，中职学校补录工作由市招考办统一组织管理，由未完成招生计划的中职学校采取注册入学的形式进行。未被录取的广州中考考生、已被中职学校录取但要求放弃原录取结果的考生、未办理升学报名手续的初中毕业生（含往届生）以及未能升学的高中毕业生，均可参加补录。每个学生只能注销、补录一次。

那么，该如何进行补录呢？需要注意的是，为确保中招数据的一致、准确，所有补录的信息必须录入广东省高中阶段招生服务平台（以下简称“省中招平台”）。对未办理升学报名手续要求参加补录的初中毕业生（含往届生）以及未能升学的高中毕业生，招生学校必须在省中招平台录入学生的基本信息数据，方可进行补录。

未被录取的应届毕业生，可凭2019年广州市初中毕业生学业考试准考证或本人身份证自行联系未完成招生计划的中职学校，由招生学校在省中招平台办理注册入学补录手续。

而未办理今年升学报名手续的初中毕业生（含往届生）和未能升学的高中毕业生，凭本人身份证及初、高中毕业证，并填写《2019年广州市中等职业学校招生注册入学补报名信息采集表》，自行联系未完成招生计划的中职学校，由招生学校在省中招平台录入基本数据（系统自行动生成报名号）后，办理注册入学补录手续。

记者注意到，本次补录并非只对未被录取的学生开放，已被录取的学生同样可以再次进行选择。广州市招考办告诉记者，原已被中职学校录取的考生，若要求放弃原录取结果，重新参加补录的，可由原招生学校在省平台进行注销，或由现补录学校在省中招平台申请转学。原已被普通高中录取的考生，若要求放弃原录取结果，须由考生本人联系普通高中注销录取资格，方可参加中职学校补录。

在补录时间方面，广州市招考办也作出具体安排：8月5日—31日，招生学校在省中招平台以注册入学的方式进行补录，并继续做好注销工作；8月22日前，招生学校在省中招平台完成新生入学注册登记工作；8月22日，省中招平台清空已被录取却未注册的学生数据；8月30日前，招生学校在省中招平台完成“三二分段”中职段新生信息录入。