广东专科第二次征集志愿投出考生2939人

省招生办对专科批次院校第二次征集志愿进行投档，共投出考生2939人，其中，文科类投出1528人，理科类投出1156人，体育类投出84人，音乐类投出46人，美术类投出125人。

8月12日，省招生办对专科批次院校第二次征集志愿进行投档，共投出考生2939人，其中，文科类投出1528人，理科类投出1156人，体育类投出84人，音乐类投出46人，美术类投出125人。

从投档情况看，参加本次征集志愿的考生中有99.9%的考生档案顺利投出。根据招生录取日程安排，我省2019年普通高校招生录取工作随着专科批次院校第二次征集志愿录取的完成，整个夏季高考招生录取工作将于8月13日结束。

据悉，我省将于今年下半年面向退役军人、下岗工人、农民工和新型职业农民等群体开展高考补报名，实施第二期高职扩招专项行动，其中面向企业在岗工人开展第二批现代学徒制试点，面向学历未达标的幼儿园在职教师实施幼儿园教师学历提升计划，面向退役军人实施退役军人学历提升计划。经高考补报名的考生，可按照“推荐+测试”或“推荐入学”等方式进入全日制普通高职院校学习，有的群体可实行弹性学制，经考核合格者可获全日制高职院校毕业证书。

广东省2019年专科文科第二次征集志愿投档情况

广东省2019年专科理科第二次征集志愿投档情况

广东省2019年专科音乐类统考第二次征集志愿投档情况

广东省2019年专科体育类统考第二次征集志愿投档情况

广东省2019年专科美术类统考第二次征集志愿投档情况

（广东省教育考试院）