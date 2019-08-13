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你家孩子的外教真的“靠谱”吗？ 选外教看看这些规定

2019-08-13 08:31 来源：工人日报
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　　近些年，随着家长对外语教学的重视，“双语幼儿园”“1对1外教教学”等成为一些学校和机构的金字招牌。不过，你家孩子的外教真的“靠谱”吗？

　　近期接连爆出的外教违法案件，让不少家长与学生对外教感到担忧。

　　宁女士是一名4岁孩子的家长，孩子目前正在一家双语幼儿园学习，并参加了一些课外英语培训。宁女士告诉记者，此前幼儿园的外教更换频繁，“有些外教就是持旅游签证来中国，到期后就得换老师。”

　　在家长们的投诉下，幼儿园从正规中介机构聘请了持有资质的外教老师，“虽然新聘的外教持有相关证件，可作为家长，我们无法确认外教在自己国家是否有违法记录，园方也没有给我们提供相应证明。”宁女士说。

　　根据《外国人来华工作分类标准（试行）》《外国人在中国就业管理规定》《中华人民共和国出境入境管理法》等相关法律规定，我国对在华工作的外教有着严格的要求。在华外教需要满足无犯罪记录，获得学士及以上学位，两年及以上的相关工作经历，持有有效护照或能代替护照的其他国际旅行证件。从事语言教学的外教，应持有教师资格证书或“TEFL”“TESOL”等国际通行的语言教学资格证书，原则上从事母语教学。

　　但据国家外国专家局的官方统计，2017年中国从事教育行业的外国人已达40余万人，合法外教数量仅占三分之一。

　　记者在某招聘网站上看到，一些机构招聘外国人担任兼职或是全职外教，其任职要求中只写明“来自以英语为母语的国家，喜爱幼儿；有两年以上外语教学工作经验，会简单的中文沟通优选”，对于学历和相关资格证书等要求，则没有提及。

　　在外教招聘市场上，在读留学生成为抢手目标。业内人士透露，留学生虽然流动性大，但其群体数量大、招聘成本低，多以兼职的形式从事外语教学工作。市场上还存在专门为留学生介绍外语家教工作的中介机构，中介机构会收取一定比例的中介费。

　　此前，浙江省温州市鹿城出入境大队民警根据线索，查获两名加纳籍留学生非法就业案件。他们在一家机构中给小学生上英语课，并未签订任何合同。根据相关规定，两名留学生涉及非法就业，警方作出对两名留学生分别处罚8000元和6000元，培训机构处罚2万元的决定。

　　根据教育部、外交部、公安部联合发布的《高等学校接受外国留学生管理规定》，外国留学生在校学习期间不得就业、经商，或从事其他经营性活动，但可以按照学校的规定参加勤工助学活动。

　　更让家长头疼的是，一些来自非母语国家的“洋面孔”充斥在英语外教队伍中。宁女士的孩子就曾经遇上过来自乌克兰、格鲁吉亚、意大利等国的英语外教。“虽然这些老师工作态度和教学方法不错，但他们中的一些确实存在口语带有口音和一些语法、单词拼写错误的情况。”宁女士告诉记者。

　　针对外教市场上出现的问题，日前，教育部等六部门发布了《关于规范校外线上培训的实施意见》，明确指出聘用外籍人员须符合国家有关规定，要在培训平台和课程界面的显著位置公示培训人员姓名、照片和教师资格证等信息，公示外籍培训人员的学习、工作和教学经历。

　　“规范外教市场需要政府、市场、家长学生等多方努力。”中国人民大学法学院教授刘俊海建议，“政府要加大监管力度，建立外教和相关机构黑白名单制度和长期的动态监管机制；市场要自觉遵守法律法规，及时向监管部门汇报外教的聘用和变动情况；家长和学生更要擦亮眼睛避免上当受骗。”

编辑： 罗予岐

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