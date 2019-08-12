南方网 要闻 学习进行时 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

尚德机构COO杜铮：在线教育下半场的关键在于释放供给侧红利

2019-08-12 10:37 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　日前，2019WISE超级进化者大会在北京举行。此次会议聚焦企业发展变革路径、行业风向把握、产业创新机会等议题，尚德机构COO杜铮受邀进行分享。他在演讲中表示，在线教育已经进入下半场，谁能释放供给侧的红利，谁就能获得更多用户认可和市场份额。

　　“最近这段时间，互联网广告圈都在议论，今年互联网市场低迷，是在线教育给整个市场打了一针兴奋剂。”杜铮指出，在线教育的兴起，其实得益于需求侧红利的释放。

　　在上半场，互联网把越来越多用户和好的内容连接进来，把很多实物标准化并连接进互联网，最后一个阶段是对服务的连接。教育之前是不太通过互联网连接到的服务，但在这些基础具备的条件下，一旦教育被接入，手机、支付方式、用户认知以及互联网人才涌入教育行业，它便得到特别大的爆发，这也是过去两三年在线教育得以快速发展的原因所在。“仅两三年时间，在线教育已经和互联网拉平到同一水平线上。”

　　杜铮指出，目前互联网已从上半场切换到下半场，这是增长模式和增长动力的切换，而下半场靠的是如何能够释放供给侧的能力。尚德机构从2014年起就已全部转型为在线教育，从2016年起开始建设内部体系化系统，在这一探索过程中，尚德机构积累的宝贵经验就是“线上化、数字化和智能化”。

　　在线教育是多环节、多角色、长链条、长周期的业务，从触达用户、成为学员到最后完成学习，中间涉及非常多的人提供服务，而人又是最不稳定的因素，这就需要企业全面线上化。通过建立一个强大的在线化系统，尚德机构将教育的每一个过程都搬到线上，用系统把大家连起来，从而保证每个环节之间的效率和质量。

　　有了线上化基础，便可以精准地获取所有用户信息以及业务运营全过程的数据，并进一步用用户数据驱动尚德体系化的创新；其次，能够用一些策略提升整个体系化的运营效率。比如老师上完直播课以后，系统会推出一个课程报告，具体呈现每个学员什么时候上线和离线，哪个环节走的人最多，学员课堂情况，课后作业情况等。通过这种方式，可以高频地推动每个老师更新和迭代内容。

　　数字化之后，自然会走到智能化阶段。在智能化方面，尚德机构拥有自己的“三师”体系：讲师负责教学工作，班主任负责督学工作，AI老师负责辅学工作。尚德机构还会通过人工智能方式进行督学，学员有些题答不对、问题分析不对的时候，人工智能就会给出解决方案。目前，尚德机构完成了对所教授的700多个科目、超过29万个知识点的整理，用30%的核心知识点覆盖了70分的考试分值；在理想情况下，AI技术可以为学员节约60%-70%的学习时间，在减轻学习负担的同时，还提高了考试通过率。

　　通过这些探索，尚德机构深深体会到在线教育下半场给成人教育带来的益处。比如说有了在线化，尚德机构保证了几百位互相之间并不熟识的老师，可以在高度复杂的环境中高效工作，而且保证工作的质量以及衔接的有效性。有了数据化，系统可以通过学员不同的性别、年龄、职业、所在地等，找到最适合他们的学习规划师；通过这种分配策略，最终成单的转化率比过去的随机分配高出不少。有了智能化，AI 会做开课通知、缺课提醒和没做作业的提醒等，节约了老师的大量时间；而机器人做的事情，又比人更稳定、更高效； 省下时间的老师们，也可以去做更多和情感相关的事情。

　　对此，杜铮指出，“对于下半场，如果企业能够做到线上化、数字化、智能化，就将获得体系化的效率提升和系统化的创新迭代，而这两个能力，是在下半场去释放供给侧的能力，它可以让一个企业走得更远。”

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年 第14期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 广告服务- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235