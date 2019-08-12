尚德机构COO杜铮：在线教育下半场的关键在于释放供给侧红利

在线教育已经进入下半场，谁能释放供给侧的红利，谁就能获得更多用户认可和市场份额。

日前，2019WISE超级进化者大会在北京举行。此次会议聚焦企业发展变革路径、行业风向把握、产业创新机会等议题，尚德机构COO杜铮受邀进行分享。他在演讲中表示，在线教育已经进入下半场，谁能释放供给侧的红利，谁就能获得更多用户认可和市场份额。

“最近这段时间，互联网广告圈都在议论，今年互联网市场低迷，是在线教育给整个市场打了一针兴奋剂。”杜铮指出，在线教育的兴起，其实得益于需求侧红利的释放。

在上半场，互联网把越来越多用户和好的内容连接进来，把很多实物标准化并连接进互联网，最后一个阶段是对服务的连接。教育之前是不太通过互联网连接到的服务，但在这些基础具备的条件下，一旦教育被接入，手机、支付方式、用户认知以及互联网人才涌入教育行业，它便得到特别大的爆发，这也是过去两三年在线教育得以快速发展的原因所在。“仅两三年时间，在线教育已经和互联网拉平到同一水平线上。”

杜铮指出，目前互联网已从上半场切换到下半场，这是增长模式和增长动力的切换，而下半场靠的是如何能够释放供给侧的能力。尚德机构从2014年起就已全部转型为在线教育，从2016年起开始建设内部体系化系统，在这一探索过程中，尚德机构积累的宝贵经验就是“线上化、数字化和智能化”。

在线教育是多环节、多角色、长链条、长周期的业务，从触达用户、成为学员到最后完成学习，中间涉及非常多的人提供服务，而人又是最不稳定的因素，这就需要企业全面线上化。通过建立一个强大的在线化系统，尚德机构将教育的每一个过程都搬到线上，用系统把大家连起来，从而保证每个环节之间的效率和质量。

有了线上化基础，便可以精准地获取所有用户信息以及业务运营全过程的数据，并进一步用用户数据驱动尚德体系化的创新；其次，能够用一些策略提升整个体系化的运营效率。比如老师上完直播课以后，系统会推出一个课程报告，具体呈现每个学员什么时候上线和离线，哪个环节走的人最多，学员课堂情况，课后作业情况等。通过这种方式，可以高频地推动每个老师更新和迭代内容。

数字化之后，自然会走到智能化阶段。在智能化方面，尚德机构拥有自己的“三师”体系：讲师负责教学工作，班主任负责督学工作，AI老师负责辅学工作。尚德机构还会通过人工智能方式进行督学，学员有些题答不对、问题分析不对的时候，人工智能就会给出解决方案。目前，尚德机构完成了对所教授的700多个科目、超过29万个知识点的整理，用30%的核心知识点覆盖了70分的考试分值；在理想情况下，AI技术可以为学员节约60%-70%的学习时间，在减轻学习负担的同时，还提高了考试通过率。

通过这些探索，尚德机构深深体会到在线教育下半场给成人教育带来的益处。比如说有了在线化，尚德机构保证了几百位互相之间并不熟识的老师，可以在高度复杂的环境中高效工作，而且保证工作的质量以及衔接的有效性。有了数据化，系统可以通过学员不同的性别、年龄、职业、所在地等，找到最适合他们的学习规划师；通过这种分配策略，最终成单的转化率比过去的随机分配高出不少。有了智能化，AI 会做开课通知、缺课提醒和没做作业的提醒等，节约了老师的大量时间；而机器人做的事情，又比人更稳定、更高效； 省下时间的老师们，也可以去做更多和情感相关的事情。

对此，杜铮指出，“对于下半场，如果企业能够做到线上化、数字化、智能化，就将获得体系化的效率提升和系统化的创新迭代，而这两个能力，是在下半场去释放供给侧的能力，它可以让一个企业走得更远。”