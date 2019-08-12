如何让孩子平稳度过青春期 听听医生怎么说

处于12-18岁的孩子已经进入青春发育期，身体迅速成长，开始出现成年人的生理现象和生理表现。

“儿子最近老是乱发脾气。” “女儿近期越来越叛逆了。”面对儿女们青春期的“躁动”，许多家长感到很头疼。为了帮助儿童青少年更好地管理情绪，帮助父母了解孩子的心理状况，8月10日，四川大学华西医院心理卫生中心举了第一轮关爱儿童青少年公益讲座，心理卫生中心副教授殷莉现场传授了青少年情绪管理的“小秘密”。

处于12-18岁的孩子已经进入青春发育期，身体迅速成长，开始出现成年人的生理现象和生理表现。他们容易受到外界环境的影响，情绪随着情景的变化而变化，时常变得冲动、易怒、不善于自制，是情感发展最困难、最令人操心的年龄阶段。

情绪对儿童青少年的学业影响很大。“智力因素和心理能量是影响学业的两大关键，而情绪是心理能量的重要组成部分。”殷莉说道，“负面情绪还有可能攻击身体免疫系统，造成心理疾病，破坏人际关系，甚至影响寿命。”

情绪管理的技巧

接纳情绪——认识情绪——调整情绪——表达情绪——调整情绪

在管理情绪之前，你应该清楚人为什么会出现各种情绪：引起人们情绪困扰和不良行为的并不是外界发生的事件本身，而是人们对事件的态度、看法、评价等认知内容。因此，积极认知会带来正面情绪，消极认知会带来负面情绪，而改变认知便可以改变情绪。

那么有哪些不合理的认知呢?

我不能在别人面前丢脸;

男儿有泪不轻弹;

我不能麻烦别人;

即使不开心，我也不能表现出来，让父母生气;

一个人应该关心他人的问题，并为他人的问题而自责、悲伤、生气;

……

调整情绪的“法宝”——情绪管理日记

为了能够及时了解孩子的情绪，以及出现这些情绪的原因，家长可以督促孩子定期写情绪管理日记，记录下每天发生的事，自己的感受(包括愤怒、厌恶、开心)，当时的认知(我没错、她很过分)，当时的行为(骂人、发怒)等。

每过一段时间，家长应和孩子一起分析日记，包括当时真实发生的情况，是否可以换位思考等，并做出预案(下次再发生这种情况，应该怎么做)。

当孩子出现消极情绪时，还可以这样做……

陪孩子做一些他/她喜欢的事情;

屏蔽一些干扰信号;

陪孩子运动;

人际交往;

赞赏孩子。