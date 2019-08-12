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提升儿童安全素养需亲情“灌溉”

2019-08-12 08:56 来源：中国妇女报 耿兴敏
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　　● 无论是城市家长还是乡村家长，保障儿童安全从根本上还是要从儿童的安全教育抓起，从培养儿童的安全理念、意愿、意识、思维与策略着手。

　　● 儿童安全教育，最重要的是倡导和践行“四不伤害”——不伤害自己、不伤害他人、不被别人伤害、保护他人不受伤害。

　　● 用亲情培养儿童的安全责任与安全意识，发现孩子的安全行为优点时要及时表扬，相反，发现他的安全行为规范出现偏差时，也要及时批评。

　　暑假是一年中儿童安全事件高发期。如今暑期过半，仍不时有儿童安全事件发生，每个事故背后，都伴随着令人惋惜的生命消逝以及留给家长和家庭的深深悲痛。对于家长和家庭而言，应如何增强儿童安全素养？增强防范意识？就此，中国妇女报·中国女网记者专访了中南大学安全科学与工程学科特聘教授、中南大学安全理论创新与促进研究中心副主任王秉。

　　保障儿童安全要从娃娃抓起

　　儿童安全，尤其是留守儿童的安全，牵挂着父母的心，一旦发生安全事故，更是家庭永远的痛。

　　根据《中国流动人口发展报告2018》，祖父母辈是留守儿童主要看护人，占90%以上，小学及以下学历者占70%以上。由于文化程度低、年龄大，祖父母往往更多关注孩子的生理需求，忽视其情感需求。

　　在这种情况下，留守儿童安全防护知识和技能均比较缺乏，较易发生意外伤害。调查地区农村儿童伤害发生（人次）率为10.0%，其中留守儿童为12.6%，高于非留守儿童。

　　对此，王秉认为，无论是城市家长还是乡村家长，保障儿童安全从根本上还是要从儿童的安全教育抓起，从培养儿童的安全理念、意愿、意识、思维与策略着手，不断提升儿童的安全素养，让儿童知道应如何保障安全。

　　王秉表示，儿童安全教育问题需清晰认识和理解四方面：安全风险来自哪里？儿童应树立哪些核心安全理念？儿童应掌握哪些核心安全策略？家长如何进行儿童安全教育？从大的方面来说，儿童安全风险主要来自两方面。

　　王秉说，一方面主要来自意外伤害事故（如交通事故、溺水事故、坠落事故及其他事故等）。有统计表明，意外伤害事故是儿童伤亡首要原因（我国每年因交通事故造成中小学生及学前儿童伤亡人数超过万人）。另一方面主要来自蓄意伤害事故（如儿童被骗被拐事件、儿童失踪事件等），这类儿童安全事件也屡见不鲜，影响更加恶劣，防控难度较大。

　　生活中，不少家长很少和孩子谈安全知识，等出了事后悔莫及。

　　俗语说“养儿一百岁，长忧九十九”。就儿童培养而言，儿童安全应是首要问题，在教育孩子问题上，安全教育是最重要的。“儿童安全教育是家长对孩子的一份责任和爱。”王秉说。

　　不能小看安全规则

　　对于儿童来说，应具备哪些安全理念？王秉认为，首先应该让孩子知道，安全是为了自己、为了家人、为了爱你的人。

　　另外，王秉认为，千万别小看安全规则。儿童在学习、生活中会接触各种安全规则，如最常见的“过马路时红灯要停”“不能玩火以及其他危险物品”等，要教育儿童对规则保持敬畏之心，要让儿童理解“事故与违规同在，安全与遵规同行”的道理。

　　“一个好的安全习惯会让儿童终身受益。”王秉表示，安全作为人生活、工作的基本保障，好的安全习惯，如“过马路要先停下看两边”“不要在水池边奔跑或玩耍”“熟记父母的姓名、电话和地址”“不要在网络上公开个人信息”“去哪里都要告诉爸爸妈妈”“出行要结伴”等，会让儿童终身受益。

　　“事实上，绝大多数事故都是由不安全行为造成的。”王秉说，若要深究不安全行为的原因，往往是当事者的侥幸、冷漠、麻痹、自私（只要我方便安全而不顾他人安全）、走捷径等不安全心理造成的。

　　王秉认为，儿童安全教育，最重要的是倡导和践行“四不伤害”。

　　——不伤害自己，提高儿童的自我安全保护意识，不能由于自身疏忽、侥幸、失误而使自己受到伤害。要知道，保护自己安全的责任主要靠自己，这取决于安全素养。

　　——不伤害他人，要教育儿童，他人生命与你的一样宝贵，不应该被忽视和伤害。例如，应教育儿童，你玩火引发火灾事故不仅可能会伤害自己，且很有可能也伤害他人；小孩子之间不能打架，不能蓄意伤害同学或伙伴等。

　　——不被别人伤害，要教育儿童，生活中蕴含多种危险，你的生命安全不应该由他人来随意伤害。我不被别人伤害，即每个儿童都要加强自我安全防范意识，在学习、生活中要避免别人对自己造成伤害，如儿童拐骗事件、儿童性侵事件等。

　　——保护他人不受伤害，要教育儿童，安全不仅仅是一个人的事，还是集体的事。在生活、学习中，不仅自己要注意安全，还要尽量保护他人不受伤害。

　　创造良好家庭安全文化氛围

　　生活中，在过马路时拉着孩子或抱着孩子，无视红灯的家长并不少见。

　　“做一个有安全规则意识的家长。特别是对待安全问题时，一定要有原则。例如，面对危险，家长对待孩子的语气要和缓，语言要坚定。”王秉表示，做一个有安全素养的家长，以身作则很重要。例如，家长在社会上要遵守安全法律法规，让孩子有“违法违规”的羞耻感。同时，要知错必改，家长应抽出更多时间陪同孩子阅读、分享和学习安全知识技能。

　　“要杜绝言行不一致，如果自己经常违反安全法律法规，却让孩子遵守，效果怎能好？”王秉说，针对儿童个性，注重培养他形成良好的安全行为习惯，应通过实际安全操作与训练体验（如带儿童去安全科普教育场馆进行学习和体验），激发儿童安全兴趣和自觉安全模仿，从而形成良好的安全行为习惯。

　　王秉表示，对于孩子来说，随着年龄增长，不同时期要教会他应付危险的方法。如，对于幼龄儿童，一定要及早教他不吃陌生人食物，记住家长姓名、家庭住址、父母亲电话号码等重要信息，避免在人多场合或者慌乱中走失；在可单独出门的年龄，要教一些安全小技巧，如过马路可跟着周围大人一起走，确定没有车开过来再迅速地过马路等。

　　“要创造良好家庭安全文化氛围，在潜移默化中影响孩子。用亲情培养儿童的安全责任与安全意识，在发现孩子的安全行为优点时要及时表扬，相反，在发现他的安全行为规范出现偏差时，也要及时批评。”王秉说。

编辑： 罗予岐

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