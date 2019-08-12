文明参观家长须做好礼仪功课

而在博物馆，有的家长可能就会认为这是类似于公园的公共场所，可以放心让孩子“放飞自我”了。

近期，一张广东省博物馆的观众留言本照片在网上引起热议，有人在留言本上质疑：“工作人员管得好多啊，不让给孩子吃东西，又不让孩子跑。不让孩子解放天性吗！跑怎么了、跳怎么了，碰恐龙又怎么了！观众不是上帝吗！孩子就不是吗！”对此，广东省博物馆作出回应，提醒公众在博物馆遵循相关的礼仪规范也是对他人的尊重，博物馆礼仪应从娃娃抓起。广大网友也认为家长这样的质疑毫无道理。

这位家长的这一令人啼笑皆非的留言，自然是错误百出、经不起推敲的，然而其中所体现出来的问题却并不鲜见。博物馆工作人员表示，每到假期，很多家长都会带着孩子来参观博物馆，随之而来的不文明行为几乎成了假期博物馆的常态。

家长这份“灵魂质疑”，可能缘自家长确实不知道这些行为出现在博物馆是不文明的、不对的。同样的行为放在另外的他更熟知的环境，自然就不会质疑了。比如说，在教室里上课的时候，孩子能随便跑吗？能吃东西吗？不会有人对这个答案有什么怀疑。而在博物馆，有的家长可能就会认为这是类似于公园的公共场所，可以放心让孩子“放飞自我”了。

对此，家长首先要提升自身文明修养，有些行为不知道是否可以，那就学习一下、了解一下，再带孩子去，以避免出现尴尬的情况。其实不只是博物馆，其他一些文化艺术活动也是这样。有的家长带孩子去听演奏会，别人正在演奏还没到间隙就拼命鼓掌，热情有余文明不足，不仅破坏了演出氛围，而且也给孩子带来了负面的引导和影响。所谓言传身教，家长对文明礼仪要先懂。所以，带孩子参与这种文化艺术活动之前家长要做好功课，不光是相关的知识准备，还包括规则和礼仪的准备。

既然带孩子参观博物馆的初衷是为了对孩子进行文化艺术熏陶，是为了教育的目的，那就不能忽略品质的培养和教育。文明观展、遵守纪律、尊重规则、关照他人，都是很好的教育机会，其重要程度，绝不亚于知识的提升和眼界的拓展，家长一定要珍惜这样的教育机会。

在博物馆这样的公共场合随便跑跳、随意吃喝、自由摸展品，还自认为参观者是上帝，这样的认知与教育显然是大大地走偏了。这种方式的参观搞多了，对孩子恐怕不是教育而是扭曲。一些孩子身上的随心所欲、为所欲为、唯我独尊、目中无人，就是在这样一次次走偏的教育中形成的。长此以往，害莫大焉。当然，还有一种可能是家长明知不妥还要强词夺理，这样做就更不应该了。如何利用社会的大课堂对孩子进行教育，是家长需要认真思考的。比如有的家长带孩子去某些著名高校参观，本是为了激励孩子，但在这个过程中却不规范孩子的不文明行为，也是偏离了教育的本心。可以说，家长不合格，孩子也难有作为。

文明礼仪，从家长做起；培育未来，需家长把关。